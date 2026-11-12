44 prosenttia suurten suomalaisyritysten ylimmästä johdosta sanoo entry-tason työpaikkojen vähentyneen ainakin jossain määrin. Tieto selviää Elon Johtajabarometrista, johon vastasi 200 suurten suomalaisyritysten ylimmän johdon edustajaa.

Elon toimitusjohtajan Carl Petterssonin mukaan kyse ei ole vain heikosta suhdanteesta. Aiemmissa laskusuhdanteissa nuorten työllisyys on kärsinyt, mutta työvoiman kysyntä on palannut talouden elpyessä. Osittain näin voi odottaa tapahtuvan nytkin, mutta samalla työhön ja työtehtäviin kohdistuu merkittäviä muutoksia tekoälyn käyttöönoton myötä.

– Tekoäly automatisoi juuri sellaisia tehtäviä, joiden kautta työelämään on aikaisemmin tultu sisään. Jos ensimmäiset työtehtävät vähenevät, meidän pitää ratkaista, missä tulevaisuuden osaajat saavat oppivat työelämästä ja kerryttävät osaamista. Kukaan ei aloita työelämäänsä kokeneena asiantuntijana tai johtajana. Kyselystämme välittyy yritysjohtajien aito huoli osaajapolkujen katkeamisesta, sanoo Pettersson.

Petterssonin mukaan ei riitä, että nuorelle avataan ovi työelämään. Ensimmäisessä työpaikassa pitäisi rakentua vahva pohja tulevalle työuralle.

– Ensimmäisessä työpaikassa opitaan paljon muutakin kuin itse työtehtävä. Siellä opitaan työelämän pelisääntöjä, saadaan ymmärrystä siitä, miten työpaikoilla toimitaan, ja kasvatetaan luottamusta omaan osaamiseen. Hyvä ensimmäinen kokemus rakentaa pohjaa, jonka varassa on helpompi ottaa seuraavat askeleet työelämässä, sanoo Pettersson.

Suurten suomalaisyritysten johdossa ilmiön laajuus ja sen vaikutukset ymmärretään hyvin. Yritysjohtajien avoimissa vastauksissa näkyy ilmiön monet eri vaikutukset:

”Jos ei tarjota mahdollisuutta, on vaikea kehittyä työntekijänä. Työmarkkina on polarisoitunut ja vaatimustaso noussut.” ”Yhteiskuntavastuuta täytyisi hyödyntää työpaikkojen turvaamiseen.” ”Työelämän kukoistus kuihtuu, innovointi ja kasvukyky heikkenevät.”

Työelämään tarvitaan uusia sisääntuloväyliä

Pettersson korostaa, että uusia ratkaisuja tarvitaan useasta suunnasta yhtä aikaa. Yritysten ja oppilaitosten yhteistyötä on lisättävä ja nuorille tarvitaan nykyistä enemmän harjoittelu- ja työssäoppimispaikkoja. Erilaisia kesätyöseteleitä ja työelämään tutustumisjaksoja on pidettävä myös jatkossa keinovalikoimassa, kun mietitään työelämään tutustumista käytännössä.

Erityisesti pienelle tai keskisuurelle yritykselle työuransa alussa olevan työntekijän palkkaaminen ja perehdyttäminen voi olla iso taloudellinen päätös. Jos kynnys palkata kokematon työntekijä kasvaa liian korkeaksi, yrityksen on helpompi valita työntekijä, jolla on jo kokemusta. Silloin nuorten mahdollisuudet päästä kiinni työelämään heikkenevät entisestään.

– Jos haluamme yritysten palkkaavan nuoria oppimaan työtä, siihen pitää myös luoda mahdollisuudet. Tarvitsemme uudenlaisia kannustimia, ehkä myös jonkinlaista palkkajoustoa, jotka madaltavat yritysten kynnystä palkata työuransa alussa olevia. Vastuu muutoksesta ei voi jäädä vain yrityksille, toteaa Pettersson.

Nuoria ei voida jättää ratkaisemaan ongelmaa yksin

Petterssonin mukaan kyse on myös nuorten tulevaisuususkosta. Työelämän nopea muutos ja ensimmäisen työpaikan saamisen vaikeutuminen lisäävät epävarmuutta erityisesti siinä vaiheessa, kun nuori siirtyy opinnoista työelämään. Myös nuorten väliset erot voivat kasvaa. Kaikilla ei ole samanlaisia verkostoja, aiempaa työkokemusta tai muita väyliä päästä työelämään kiinni.

– Nuorten mielenterveydestä ollaan jo nyt syystä huolissaan. Jos ensimmäiseen työpaikkaan pääseminen vaikeutuu, kaikilla nuorilla ei ole samanlaisia keinoja päästä kynnyksen yli. Pienenevien ikäluokkien Suomessa meidän pitää varmistaa, että työelämään päästään kiinni. Tässä on merkittävä inhimillinen ja taloudellinen näkökulma, pohtii Pettersson.

Lisätietoa kyselystä

Työeläkeyhtiö Elon Johtajabarometrissa haastateltiin 200:aa yli 100 henkilöä työllistävän yrityksen ylimpään johtoon kuuluvaa henkilöä. Tutkimuksen toteutti IROResearch Oy puhelinhaastatteluina 15.9.–22.10.2026.