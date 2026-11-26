Mitä 35 päivässä ehtii tehdä?
26.11.2026 15:00:00 EET | Burson Finland Oy | Tiedote
Uuden HONOR Watch 6 -älykellon akku kestää jopa viisi viikkoa yhdellä latauksella.
Uuden HONOR Watch 6 -älykellon akku kestää jopa 35 päivää. Akun varaustilan ja lataustuntien seuraamisen sijaan kello antaa vapauden keskittyä siihen, mitä kaikkea viiden viikon aikana ehtii tehdä.
35 päivää liikettä
Jos asetat tavoitteeksi maltilliset 10 000 askelta päivässä, kertyy 35 päivässä reilut 280 kilometriä eli lähes yhtä pitkä matka kuin kävely Kuopiosta Ouluun. Jos nostat tavoitteen 15 000 askeleeseen päivässä, matkaa kertyy lähes 430 kilometriä, mikä vastaa suurin piirtein Vaasan ja Rovaniemen välistä etäisyyttä linnuntietä. Kunnianhimoisin 20 000 päivittäisen askeleen vauhti taas tarkoittaa reittivalinnasta riippuen noin 570 kilometriä eli maantiematkaa Helsingistä Kajaaniin.
HONOR Watch 6 tallentaa reitit, vauhdin ja sykkeen koko 35 päivän ajalta. Näet yksittäisten lenkkien sijaan kokonaiskuvan siitä, miten kehosi liikkuu pidemmällä aikavälillä.
35 iltaa tarinoiden parissa
Viiden viikon akunkeston ansiosta HONOR Watch 6 pysyy ranteessa sekä treeneissä että kotisohvalla. Yksi elokuva illassa tarkoittaa 35 elokuvaa, joten viidessä viikossa ehtii katsoa kokonaisia elokuvasarjoja klassikkotrilogioista tuoreisiin suoratoistohitteihin. Jos taas katsot kolme sarjan jaksoa illassa, kertyy jaksoja noin 105, mikä riittää useisiin kokonaisiin sarjoihin.
HONOR Watch 6 seuraa samalla sykettä, stressitasoa ja unen laatua. Näin näet, miten iltojen rentoutuminen tukee palautumistasi pitkien päivien ja kovien harjoitusten jälkeen tai miten myöhään venyvä sarjabingaus vaikuttaa uneesi. Saat viiden viikon ajalta selkeän kuvan kuormituksen ja levon tasapainosta.
35 päivää uusia tapoja ja oppimista
Kun kelloa ei tarvitse riisua jatkuvasti laturiin, se tukee myös pieniä ja säännöllisiä arjen muutoksia. Jos opettelet 20 uutta vieraan kielen sanaa päivässä, hallitset 35 päivän jälkeen noin 700 sanaa, mikä riittää jo tavallisiin arkikeskusteluihin.
Jos taas varaat päivittäin 30 minuuttia jonkin taidon harjoitteluun kuten kitaransoittoon, piirtämiseen, koodaamiseen tai kahvinvalmistukseen, niin sinulle kertyy viidessä viikossa yli 17 tuntia harjoittelua. Voit myös ottaa käyttöön yhden yksinkertaisen arkitavan, kuten juoda lasin vettä heti aamulla, venytellä ennen nukkumaanmenoa tai valita portaat hissin sijaan. Viidessä viikossa tavasta ehtii muodostua pysyvä rutiini.
HONOR Watch 6 tukee rutiinien muodostamista mittaamalla koko ajan sykettäsi, aktiivisuuttasi ja untasi sekä välittää puhelimen ilmoitukset ranteeseesi.
Mukana kaikessa arjen liikkeessä
Jopa 35 päivän akunkeston ansiosta HONOR Watch 6 sulautuu osaksi arkea ilman jatkuvaa huolta lataamisesta. Lataa kello kerran ja pidä se ranteessa työmatkoilla, treeneissä, matkoilla ja vapaa-ajalla. Viiden viikon jälkeen sinulla on pelkkien numeroiden sijaan selkeä käsitys siitä, miten olet aikasi käyttänyt.
Saatavuus
HONOR Watch 6 -älykello on saatavilla Suomessa valtakunnallisesti hyvinvarustetuilta jälleenmyyjiltä suositushintaan 249 euroa.
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Lisätiedot:
Pekko Honkasalo
PR Manager, HONOR Suomi
pekkohonkasalo@honor.com
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HONOR on johtava maailmanlaajuinen tekoälylaite- ja -ekosysteemiyritys. Olemme sitoutuneet mullistamaan ihmisten ja laitteiden välisen vuorovaikutuksen yhdistääksemme tekoälyekosysteemin kaikkiin kuluttajiin agenttitekoälyn aikakaudella ja tulevaisuudessa. Pyrimme ylittämään teollisuuden rajat avoimen ja saumattoman yhteistyön avulla luodaksemme arvoa jakavan ekosysteemin yhdessä alan kumppaneiden kanssa. Innovatiiviseen tuotevalikoimaan kuuluvat muun muassa tekoälypuhelimet, tietokoneet, tabletit ja puettavat älylaitteet. Tavoitteenamme on antaa jokaiselle ihmiselle mahdollisuus hyödyntää uutta älykästä maailmaa.
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