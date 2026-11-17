Paula Huotelin valittiin arkkitehtien maailmanjärjestön UIA:n varapuheenjohtajaksi
26.11.2026 11:03:57 EET | Suomen Arkkitehtiliitto ry. SAFA | Tiedote
Arkkitehtien maailmanjärjestö UIA on valinnut Suomen Arkkitehtiliiton entisen pääsihteerin, arkkitehti SAFA Paula Huotelinin, järjestön varapuheenjohtajaksi. Valinta tehtiin UIA:n neuvoston kokouksessa marraskuussa.
UIA (Union Internationale des Architectes) edustaa yli 100 maan kansallista arkkitehtijärjestöä ja niiden kautta yli miljoonaa arkkitehtia. Järjestön päämaja on Pariisissa. Puheenjohtajan lisäksi sillä on viisi alueellista varapuheenjohtajaa, joista Huotelin vastaa Euroopan alueesta.
Hän on toiminut aiemmin UIA:n luottamustehtävissä, muun muassa neuvoston jäsenenä ja kilpailukomission toisena johtajana. Hän on UIA:n kolmas suomalainen varapuheenjohtaja.
“Paula Huotelin on sujuvasti laajentanut ja vahvistanut Safan rajat ylittäviä yhteyksiä. Hänen kansainvälisissä tehtävissä saavuttamansa arvostus näkyi myös kesällä Barcelonassa UIA:n maailmankongressin tapahtumissa ja keskusteluissa", Safan puheenjohtaja Asko Takala sanoo.
Huotelin edustaa UIA:ssa Pohjoismaiden jäsenosastoa.
“Pohjoismaisten liittojen yhteisen ryhmittymän oli – monen muun maan edustajien kannustamana – luontevaa asettaa Paula ehdolle tähän toimeen.”
Paula Huotelin painottaa, että järjestötyössä kaikkien jäsenten äänen on kuuluttava.
”Globaaleilla foorumeillakin tarvitaan korkeasti koulutettujen ammattilaisten kotikentillä tekemää pohjatyötä paremman tulevaisuuden rakentamiseksi. Tästä on hyvänä esimerkkinä oma ammattikuntani ja SAFA”, Huotelin sanoo.
”Tavoitteena pitää olla, että kaikkien jäsenjärjestöjen ääni kuuluu. UIA on parhaimmillaan alusta kansainväliselle vertaisoppimiselle, kokemusten vaihdolle ja ammattiverkostojen vahvistamiselle.”
Vahva kokemus suomalaisesta ja eurooppalaisesta järjestötyöstä
Huotelin tuo tehtävään laajan kokemuksen suomalaisesta ja eurooppalaisesta arkkitehtijärjestötyöstä. Hän on toiminut Suomen Arkkitehtiliiton pääsihteerinä vuosina 2007–2022 sekä Euroopan arkkitehtineuvoston (Architects’ Council of Europe, ACE) jäsenenä, varapuheenjohtajana ja rahastonhoitajana yhteensä seitsemän vuotta.
Ansioistaan Huotelinille on myönnetty Suomen Leijonan ritarikunnan I luokan ritarimerkki sekä ACE:n Award of Merit -ansiopalkinto tunnustuksena poikkeuksellisesta panoksesta eurooppalaisen arkkitehtuurin hyväksi.
UIA edistää arkkitehtuuria ja kestävää rakennettua ympäristöä maailmanlaajuisesti
Vuonna 1948 perustettu UIA on ainoa arkkitehteja maailmanlaajuisesti edustava järjestö. Sen tavoitteena on edistää arkkitehtuurin ja rakennetun ympäristön laatua, kestävää kehitystä sekä arkkitehtien ammatillisia toimintaedellytyksiä. Järjestö työskentelee muun muassa arkkitehtikoulutuksen ja yhteisten kansainvälisten standardien kehittämiseksi.
UIA tekee yhteistyötä muun muassa YK-järjestelmään kuuluvien asuinyhdyskuntaohjelma UN-Habitatin, kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unescon sekä YK:n talous- ja sosiaalineuvosto Ecosocin kanssa.
Arkkitehtiliitto on ollut UIA:n jäsen sen perustamisesta lähtien.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Arja Lukinpääsihteeri, Suomen ArkkitehtiliittoPuh:050 530 5216arja.lukin@safa.fi
Asko Takalapuheenjohtaja, Suomen ArkkitehtiliittoPuh:040 718 6877asko.takala@safa.fi
Paula Huotelinvarapuheenjohtaja, UIAPuh:040 556 2827paula.huotelin@safa.fi
Suomen Arkkitehtiliitto
Suomen Arkkitehtiliitto (SAFA) on suomalaisten arkkitehtien ammatilinen ja aatteelinen yhteisö, joka toimi arkkitehtuurin ja laadukkaan elinympäristön puolesta. Safaan kuuluu 3900 arkkitehtia ja arkkitehtiopiskelijaa.
SAFA julkaisee Arkkitehti-lehteä ja jakaa vuosittain palkintoja – näkyvimpänä niistä Arkkitehtuurin Finlandia -palkinto – sekä tarjoaa asiantuntijapalvelua arkkitehtuurikilpailujen järjestäjille. SAFA on Akavan jäsenjärjestö ja Euroopan arkkitehtineuvoston (ACE) sekä arkkitehtien maailmanjärjestö UIA:n jäsen.
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