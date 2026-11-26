Ulkokehältä osallisuuteen
26.11.2026 10:43:59 EET | Miessakit ry | Tiedote
Ulkokehältä osallisuuteen - Ulkokehän Miehet -hankkeen loppuseminaari Helsingin keskustakirjasto Oodissa perjantaina 27.11.2026 klo 13–15.
Liki kolmevuotinen Ulkokehän miehet -hanke on kulkenut pitkän matkan ja tulee toistaiseksi tiensä päähän. Hanke tarjosi vuosien 2024–2026 välillä yksilö- ja ryhmämuotoista keskustelutukea miehille, joiden elämää varjosti yksinäisyys, ulkopuolisuus, osattomuus tai parisuhteen puuttumisesta aiheutuva ahdistus. Hanke auttoi myös miehiä, jotka kokivat olevansa osa ns. incel-ilmiötä. Hanke tavoitti asiakasmiehiä yli odotusten ja onnistui edistämään miesten osallisuuden tunnetta ja vähentämään koettua yksinäisyyttä. Asiakasmiehiltä kerätyn palautteen perusteella toiminta koettiin tärkeäksi.
“Vältin ehkä suuren katkeruuden, jonka takia olisin varmaan tehnyt jotain pahaa itselleni tai muille ihmisille. Vältin myös masentumisen.”
”I avoided the stress of dealing with the situation alone and feeling overwhelmed. I avoided feeling helpless and hopeless by gaining a sense of control.”
Hankkeen kulkeman taipaleen kunniaksi Miessakit ry järjestää hankkeen loppuseminaarin perjantaina 27.11.2026 klo 13.00 alkaen keskustakirjasto Oodissa osoitteessa Töölönlahdenkatu 4, 0010 Helsinki. Tervetuloa kuuntelemaan asiantuntijoiden ja kokemusasiantuntijan puheenvuoroja miesten kokemasta yksinäisyydestä ja ulkopuolisuudesta. Tilaisuuteen voi osallistua myös etänä.
Ohjelma
- Tilaisuuden avaus – Tomi Timperi, Miessakit ry toiminnanjohtaja & Ismo Pitkänen, Ulkokehän miehet hankekoordinaattori
- Hankkeen pitkä taival – UKM-hankkeen työntekijät Ismo Pitkänen & Juho Hietarinta
- Asiantuntijan puheenvuoro – Näkymättömät-ohjelman tutkija Ville Tikka
- Ulkokehältä takaisin osallisuuteen – Kokemusasiantuntijan puheenvuoro
- Yleisön kysymykset ja tilaisuuden päätös
Hankkeen päätöstilaisuudessa julkaistaan myös ammattilaisille suunnattu opas, jossa kerrotaan hyvistä käytännöistä hankkeen kohtaamissa ilmiöissä ja mieserityisessä työssä. Tapahtuma on maksuton sekä avoin kaikille hankkeesta kiinnostuneille. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu ja pientä purtavaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ismo PitkänenMiessakit ry / Ulkokehän Miehet -hankePuh:044 750 7050ismo.pitkanen@miessakit.fi
Liitteet
Linkit
Miessakit ry
Pidämme huolta miesten elämää tukevien yksilöllisten, yhteisöllisten ja yhteiskunnallisten rakenteiden vahvistamisesta parantaaksemme miesten kokonaisvaltaista hyvinvointia.
Miesten tueksi. Kaikkien hyväksi.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.