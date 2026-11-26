Liki kolmevuotinen Ulkokehän miehet -hanke on kulkenut pitkän matkan ja tulee toistaiseksi tiensä päähän. Hanke tarjosi vuosien 2024–2026 välillä yksilö- ja ryhmämuotoista keskustelutukea miehille, joiden elämää varjosti yksinäisyys, ulkopuolisuus, osattomuus tai parisuhteen puuttumisesta aiheutuva ahdistus. Hanke auttoi myös miehiä, jotka kokivat olevansa osa ns. incel-ilmiötä. Hanke tavoitti asiakasmiehiä yli odotusten ja onnistui edistämään miesten osallisuuden tunnetta ja vähentämään koettua yksinäisyyttä. Asiakasmiehiltä kerätyn palautteen perusteella toiminta koettiin tärkeäksi.

“Vältin ehkä suuren katkeruuden, jonka takia olisin varmaan tehnyt jotain pahaa itselleni tai muille ihmisille. Vältin myös masentumisen.”

”I avoided the stress of dealing with the situation alone and feeling overwhelmed. I avoided feeling helpless and hopeless by gaining a sense of control.”

Hankkeen kulkeman taipaleen kunniaksi Miessakit ry järjestää hankkeen loppuseminaarin perjantaina 27.11.2026 klo 13.00 alkaen keskustakirjasto Oodissa osoitteessa Töölönlahdenkatu 4, 0010 Helsinki. Tervetuloa kuuntelemaan asiantuntijoiden ja kokemusasiantuntijan puheenvuoroja miesten kokemasta yksinäisyydestä ja ulkopuolisuudesta. Tilaisuuteen voi osallistua myös etänä.

Ohjelma

Tilaisuuden avaus – Tomi Timperi, Miessakit ry toiminnanjohtaja & Ismo Pitkänen, Ulkokehän miehet hankekoordinaattori

Hankkeen pitkä taival – UKM-hankkeen työntekijät Ismo Pitkänen & Juho Hietarinta

Asiantuntijan puheenvuoro – Näkymättömät-ohjelman tutkija Ville Tikka

Ulkokehältä takaisin osallisuuteen – Kokemusasiantuntijan puheenvuoro

Yleisön kysymykset ja tilaisuuden päätös

Hankkeen päätöstilaisuudessa julkaistaan myös ammattilaisille suunnattu opas, jossa kerrotaan hyvistä käytännöistä hankkeen kohtaamissa ilmiöissä ja mieserityisessä työssä. Tapahtuma on maksuton sekä avoin kaikille hankkeesta kiinnostuneille. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu ja pientä purtavaa.