Rokotteen ottaminen on yksi tehokkaimmista ja helpoimmista keinoista suojata itseään ja läheisiään näin flunssakaudella. Influenssa- ja koronarokotuksen saa joulukuun alussa joustavasti ilman ajanvarausta Keusoten isoimmilla rokotuspisteillä.

Kausirokotus kätevästi ilman ajanvarausta

Influenssa- ja koronarokotuksia annetaan ilman ajanvarausta Keusoten Hyvinkään, Järvenpään ja Mäntsälän rokotuspisteillä 7.–9.12. klo 9–14.

Hyvinkään Lepovilla, Torikatu 10 A, 05800 Hyvinkää (sisäänkäynti pääovesta)

Järvenpään sote-keskus, Lääkärinkuja 1, 04410 Järvenpää (1. kerroksen aula)

Mäntsälän sote-keskus, Kivistöntie 14, 04600 Mäntsälä (pääaulasta oikealle, neuvotteluhuone röntgenin lähellä)

Ajanvarauksettomalle rokotukselle tulee ottaa mukaan Kela-kortti tai henkilöllisyystodistus. Lisäksi kannattaa pukeutua niin, että olkavarren saa helposti esille rokotusta varten. Mukaan kannattaa ottaa myös ripaus kärsivällisyyttä, sillä rokotuksia annetaan asiakkaille saapumisjärjestyksessä, ja ajoittain voi muodostua ruuhkaa.

Ajanvarauksettomina rokotuspäivinä rokotuksia annetaan sekä maksuttoman influenssa- ja/tai koronarokotuksen kohderyhmille, että asiakkaille, jotka ovat ostaneet rokotteen omakustanteisesti. Jos on ostanut rokotteen itse apteekista, se pitää muistaa ottaa mukaan rokotuskäynnille.

Rokotukseen voi edelleen varata myös ajan

Influenssa- ja koronarokotukseen on edelleen saatavilla myös etukäteen varattavia aikoja. Kaikki rokotuspisteet ovat kaikkien Keusoten alueen asukkaiden käytettävissä. Rokotuksen voi siis varata itselleen sopivaan paikkaan esimerkiksi työmatkan tai muiden arjen menojen mukaan.

Ajan voi varata verkossa tai puhelimitse

Digitaalinen ajanvaraus: Keusoten digiajanvaraus Poikkeuksellisesti alle 18-vuotiaiden koronarokotteiden ajanvaraus vain puhelimitse.

Keusoten digiajanvaraus

Puhelinajanvaraus: p. 019 226 0651 joka päivä klo 8–20 Käytössä on takaisinsoittopalvelu. Asiakkaalle soitetaan takaisin viikon kuluessa.

p. 019 226 0651 joka päivä klo 8–20

Lisätietoa rokotuspisteistä ja maksuttomien influenssa- ja koronarokotusten kohderyhmistä: