Vuoksi luokitellaan vaelluskalavesistöksi. Vuoksen lajisto koostuu muun muassa järvitaimenesta, ahvenesta, kirjolohesta, järvilohesta, hauesta, harjuksesta, siiasta, kuhasta ja muikusta. Edellä mainituista kalalajeista järvitaimen ja vaellussiika on luokiteltu erittäin uhanalaisiksi ja järvilohi äärimmäisen uhanalaiseksi.

Tainionkoskella voimalaitoksen luvanhaltija määrätään selvittämään, suunnittelemaan ja hakemaan lupaa kalankulun ja poikastuotantoalueiden toteuttamiselle voimalaitoksen itäpuolelta, toteuttamaan Tainionkosken kaupunkipuro ja maksamaan kalatalousmaksua.

Imatrankoskella voimalaitoksen luvanhaltija määrätään selvittämään, suunnittelemaan ja hakemaan lupaa poikastuotantoalueen toteuttamiselle voimalaitoksen länsipuolelle, mahdollistamaan kalankulku voimalaitoksen ohi Imatrankosken kaupunkipuron ja Voimanpuron kautta sekä toteuttamaan puroihin poikastuotantoalueita. Lisäksi luvanhaltija määrätään maksamaan kalatalousmaksua.

Tainionkosken ja Imatrankosken voimalaitosten kalatalousvelvoitteiden muutos on kokonaisuus, jolla pyritään kompensoimaan voimatalouden vesistön kalataloudelle aiheuttamia haitallisia vaikutuksia niin kattavasti kuin se olennaisesti muuttuneissa olosuhteissa on kohtuullisesti mahdollista. Muutos on tarpeellinen sekä yleisen että yksityisen edun kannalta.

Tainionkosken kaupunkipuro parantaa vaelluskalojen erityisesti järvitaimenen sekä muiden vesieliöiden liikkumista ja lisääntymistä Tainionkosken ympäristössä. Puron pituus on yli 700 m ja uutta vesialuetta muodostuu 5 100 m². Kaupunkipuron keskivirtaama on vähintään 2 m³/s ja minimivirtaama vähintään 0,28 m³/s.

"Vuoksen haastavien virtaamaolosuhteiden ja poikastuotantoalueiden puuttumisen takia Imatran voimalaitokset ohittavat uomat ovat erittäin varteenotettavia vaelluskalojen luontaista lisääntymistä tukevia toimenpiteitä. Koska poikastuotantoalueet on mahdollista toteuttaa siten, että ne toimivat samalla kalateinä, on tällaisilla ohitusuomilla saavutettava hyöty merkittävä myös yksilöiden ja perimäaineksen vapaan liikkuvuuden kannalta. Uuden tiedon perusteella molemmista päistään avoimet ja jatkuvasti vesitetyt, luonnonmukaisiksi kunnostetut ohitusuomat muodostavat ekologisen jokijatkumon rakennetuissa vesistöissä. Ekologinen jokijatkumo mahdollistaa veden, aineiden, energian ja lajien luontaisen liikkeen uomien kautta ja turvaa lajien luontaisen elinkierron toteutumista” , Lupa- ja valvontavirastosta todetaan.