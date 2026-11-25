Imatran Tainionkosken ja Imatrankosken kalatalousvelvoitteita on muutettu ja lupa Tainionkosken kaupunkipurolle on myönnetty
26.11.2026 11:30:00 EET | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote
Tainionkosken ja Imatrankosken kalatalousvelvoitteisin kuuluvat jatkossa vesivoimalaitokset ohittavat uomat, niiden yhteyteen rakennettavat kalojen lisääntymis- ja poikastuotantoalueet sekä kalatalousmaksu. Luvan saanut Tainionkosken kaupunkipuro on yksi näistä ohitusuomista. Kalatalousviranomaisen hakemukset Vuoksen pääuoman kalataloudellisten kunnostustoimenpiteiden osalta on hylätty. Myös tarkkailuvaatimuksia pidettiin ennenaikaisina
Vuoksi luokitellaan vaelluskalavesistöksi. Vuoksen lajisto koostuu muun muassa järvitaimenesta, ahvenesta, kirjolohesta, järvilohesta, hauesta, harjuksesta, siiasta, kuhasta ja muikusta. Edellä mainituista kalalajeista järvitaimen ja vaellussiika on luokiteltu erittäin uhanalaisiksi ja järvilohi äärimmäisen uhanalaiseksi.
Tainionkoskella voimalaitoksen luvanhaltija määrätään selvittämään, suunnittelemaan ja hakemaan lupaa kalankulun ja poikastuotantoalueiden toteuttamiselle voimalaitoksen itäpuolelta, toteuttamaan Tainionkosken kaupunkipuro ja maksamaan kalatalousmaksua.
Imatrankoskella voimalaitoksen luvanhaltija määrätään selvittämään, suunnittelemaan ja hakemaan lupaa poikastuotantoalueen toteuttamiselle voimalaitoksen länsipuolelle, mahdollistamaan kalankulku voimalaitoksen ohi Imatrankosken kaupunkipuron ja Voimanpuron kautta sekä toteuttamaan puroihin poikastuotantoalueita. Lisäksi luvanhaltija määrätään maksamaan kalatalousmaksua.
Tainionkosken ja Imatrankosken voimalaitosten kalatalousvelvoitteiden muutos on kokonaisuus, jolla pyritään kompensoimaan voimatalouden vesistön kalataloudelle aiheuttamia haitallisia vaikutuksia niin kattavasti kuin se olennaisesti muuttuneissa olosuhteissa on kohtuullisesti mahdollista. Muutos on tarpeellinen sekä yleisen että yksityisen edun kannalta.
Tainionkosken kaupunkipuro parantaa vaelluskalojen erityisesti järvitaimenen sekä muiden vesieliöiden liikkumista ja lisääntymistä Tainionkosken ympäristössä. Puron pituus on yli 700 m ja uutta vesialuetta muodostuu 5 100 m². Kaupunkipuron keskivirtaama on vähintään 2 m³/s ja minimivirtaama vähintään 0,28 m³/s.
"Vuoksen haastavien virtaamaolosuhteiden ja poikastuotantoalueiden puuttumisen takia Imatran voimalaitokset ohittavat uomat ovat erittäin varteenotettavia vaelluskalojen luontaista lisääntymistä tukevia toimenpiteitä. Koska poikastuotantoalueet on mahdollista toteuttaa siten, että ne toimivat samalla kalateinä, on tällaisilla ohitusuomilla saavutettava hyöty merkittävä myös yksilöiden ja perimäaineksen vapaan liikkuvuuden kannalta. Uuden tiedon perusteella molemmista päistään avoimet ja jatkuvasti vesitetyt, luonnonmukaisiksi kunnostetut ohitusuomat muodostavat ekologisen jokijatkumon rakennetuissa vesistöissä. Ekologinen jokijatkumo mahdollistaa veden, aineiden, energian ja lajien luontaisen liikkeen uomien kautta ja turvaa lajien luontaisen elinkierron toteutumista” , Lupa- ja valvontavirastosta todetaan.
Yhteyshenkilöt
Ympäristöneuvos Erja Tasanko, p. 0295 255 883 (paitsi 11.12. ja 21.12.–21.12.2026)
Ympäristöneuvos Ville Salonen, p. 0295 254 477 (paitsi 21.–23.12. ja 31.12.2026)
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Tietoja julkaisijasta
Lupa- ja valvontavirasto on valtakunnallinen, monialainen valtion viranomainen. Virasto kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalaan, ja eri ministeriöt ohjaavat sen toimintaa omilla toimialoillaan. Lupa- ja valvontavirasto aloitti toimintansa 1.1.2026. Viraston tehtäviin kuuluu esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, ympäristöasioiden, alkoholihallinnon, varhaiskasvatuksen, koulutuksen, työsuojelun ja pelastustoimen lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Lupa- ja valvontavirastossa turvaamme jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin.
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