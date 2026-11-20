Kokkolan seudun opisto uudistaa opinto-oppaansa ja tarjoaa keväällä yli 100 kurssia
26.11.2026 10:36:02 EET | Kokkolan kaupunki | Tiedote
Kokkolan seudun opiston kevätlukukauden valikoimasta löytyy hieman yli 100 kurssia – niin uusia tuttavuuksia kuin vanhoja tuttujakin. Lisäksi osa syksyllä alkaneista kursseista jatkuu keväällä, ja niille kannattaa tiedustella mahdollisesti vapautuneita opiskelupaikkoja. Monet kevään kursseista ovat kestoltaan lyhyempiä, joten osallistuminen ei vaadi pitkäaikaista sitoutumista. Kurssit tarjoavat mahdollisuuden kokeilla uusia harrastuksia ja oppia uutta matalalla kynnyksellä.
Noin 20 kevään kursseista on uusia. Uutuuksia löytyy kädentaitojen, taideaineiden, tanssin, sanataiteen ja hyvinvoinnin ainealueilta. Tarjonnassa on myös aiempaa enemmän kesälle sijoittuvia kursseja. Uutuuskursseihin kuuluvat esimerkiksi Buon appetito! -italialaisen ruoan kurssi, jossa opetusta annetaan sekä suomeksi että italiaksi natiivin italian kielen puhujan johdolla. Neulomisen suosion jatkuessa tarjontaan on saatu myös Kälviälle oma Unelmien neuleet -kurssi. Kevään ohjelmassa on myös uusia ruotsinkielisiä kursseja kuten vaatteiden tuunauskurssi, vaellus St Olav Ostrobothnia-reitillä sekä luento stressinhallinnasta.
Opinto-opas siirtyy sähköiseen muotoon
Kevään opinto-ohjelma julkaistaan viikolla 51 opiston verkkosivuilla. Opinto-opasta ei paineta paperille, vaan se julkaistaan ainoastaan sähköisessä muodossa. Muutoksella halutaan edistää kestävän kehityksen tavoitteita säästämällä paperia ja vähentämällä toiminnan hiilijalanjälkeä. Kursseihin voi tutustua myös opiston verkkokaupassa, jossa kurssitiedot ovat aina ajan tasalla.
Ilmoittautuminen alkaa 4.1.2027
Kevään uusille kursseille ilmoittautuminen alkaa maanantaina 4.1. klo 18. Nopein tapa ilmoittautua on opiston verkkokaupan kautta. Ilmoittautumisen voi tehdä myös puhelimitse tai käymällä paikan päällä Opistotalolla. Ilmoittautumisen avautuessa 4.1. ilmoittautumassa voi käydä Opistotalolla klo 18–20 sekä Kälviän, Lohtajan ja Ullavan kirjastoissa klo 18–19. Tämän jälkeen opiston toimisto palvelee normaalien aukioloaikojensa mukaisesti.
Tietoja julkaisijasta
Kokkola. Meillä on laajempi horisontti
Kokkolan kaupunki on Keski-Pohjanmaan kaksikielinen maakuntakeskus, jossa asukkaita on noin 48.000. Kokkolan elinkeinoelämän veturi on kansainvälisestikin merkittävä kemianteollisuuden keskittymä, jota täydentävät Suomen suurin raideliikenne- ja panamaxsatama sekä monipuolinen yritystoimijoiden verkosto. Myös monipuoliset tapahtumat, matkailu ja loma-asuminen tuovat kaupunkiin kävijöitä.
Kuningas Kustaa II Aadolf perusti Kokkolan kaupungin 400 vuotta sitten Pohjanlahden rannalle. Meri on tuonut mukanaan vahvat kaupan ja logistiikan perinteet merenkulusta ja laivanrakennuksesta teollisuuteen ja sivistykseen. Sijainti meren ja lentoyhteyksien äärellä, pääradan ja E8-tien varrella varmistaa niin ihmisten, tavaroiden kuin ideoidenkin liikkuvuuden.
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