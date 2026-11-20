Ammattiliitto Pro: Nordean päätös luopua hybridityömallista on raakaa työnantajapolitiikkaa
26.11.2026 11:17:49 EET | Ammattiliitto Pro ry | Tiedote
Nordea on tänään kertonut päätöksestä luopua hybridityömallista koko yhtiössä 1.5.2027 alkaen. Pro muistuttaa hybridityömallin olevan toimivaksi ja tulokselliseksi todettu töiden organisointitapa, josta ei ole syytä luopua.
Prohon kuuluva Ammattiyhdistys Nousu ry pitää työnantajan yksipuolista päätöstä kaventaa merkittävästi etätyömahdollisuutta lyhytnäköisenä ratkaisuna, joka merkitsee paluuta vanhentuneisiin johtamis- ja työntekomalleihin. Henkilöstöedustajien esille nostamia näkökulmia ei päätöksenteossa ole haluttu ottaa huomioon.
Nordean mukaan myös nykyiset hybridityömallista sovitut poikkeukset arvioidaan uudelleen niiden voimassaolon päättyessä uuden toimistotyöskentelykäytännön mukaisesti. Jatkossa esihenkilöt voivat hyväksyä lyhytaikaisia poikkeuksia erityistarpeisiin, mutta hybridityösopimuksia ei enää tehdä.
– Etätyömahdollisuus on olennainen osa nykyaikaista työskentelykulttuuria ja luottamukseen perustuvaa johtamista. Luottamus, joustavuus ja henkilöstön yhdenvertainen kohtelu ovat avainasemassa, sanoo Ammattiyhdistys Nousu ry:n puheenjohtaja Joanna Koskinen.
Nordean hybridityömalli on vakiintunut koronavuosien jälkeen kolmeen lähipäivään ja kahteen etätyöpäivään viikossa. Ammattiyhdistysten yhdessä toteuttamissa työhyvinvointitutkimuksissa on todettu etätyömahdollisuuden olevan olennainen osa työn ja yksityiselämän yhteensovittamisessa. Etätyö tukee työssä jaksamista, mahdollistaa rauhallisen työympäristön sekä tuo hallinnantunnetta vaativaan asiantuntijatyöhön.
– Työntekijät ovat arvostaneet etätyön tarjoamaa joustoa ja se on ollut joillekin jopa ehtona työsuhteen solmimiselle. Tämä on Nordean konsernijohdolta huono päätös, joka tulee lisäämään koko henkilöstön, esihenkilöt mukaan lukien, tyytymättömyyttä merkittävästi ja saattaa johtaa myös irtisanoutumisiin. Miten muutos vaikuttaa asetettuihin tulostavoitteisiin, jää nähtäväksi. Sanelupolitiikka on varsin huono kannustin, toteaa Nordea Bank Oyj:n pääluottamusmies Tarja Furuholm.
Ammattiliitto Pron finanssisektorin johtaja Antti Hakala yhtyy Koskisen ja Furuholmin huoleen.
- On vaikea ymmärtää Nordean johdon logiikkaa. Ilmeisestikään pankin johto ei usko tutkimuksia ja selvityksiä, jotka kannustavat organisoimaan työt modernilla, esihenkilöiden ja toimihenkilöiden näkemykset huomioon ottavalla ja luottamukseen perustuvalla tavalla. Tästä ei hyvää seuraa, toteaa Hakala.
Yhteyshenkilöt
Antti HakalajohtajaAmmattiliitto ProPuh:040 533 7413antti.hakala@proliitto.fi
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