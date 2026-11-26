Rakentaminen on pysynyt aikataulussa, ja hotelli avautuu talvikaudeksi 2027–2028. Ensimmäiset vieraat saapuvat marraskuussa 2027. Osuuskauppa Arinan hotellihanke tuo Rukalle 217 huonetta sekä uudet ravintola-, kokous- ja saunapalvelut.

Rakentamista tunturin rinteessä

Hotellin tontilla on korkeuseroja jopa 12 metriä, ja kallion reuna jää osittain rakennuksen sisään. Siksi rakennus on Rukan kylän puolella kaksikerroksinen ja alarinteen puolella seitsenkerroksinen. Runko on toteutettu pääosin betonielementeistä, ja kallion reunoille on tehty vaativia paikallavalurakenteita. Myös rakennuksen väestönsuojat sijaitsevat poikkeuksellisesti viidennessä kerroksessa.

Valmistelevat työt alkoivat syyskuussa 2025 ja perustustyöt tammikuussa 2026, jolloin hotellin peruskivi myös muurattiin. Nyt runko ja vesikatot ovat valmiina, ja työmaa on nyt sisävalmistusvaiheessa. Hotellin sisällä työt etenevät kerroksittain väliseinien rakentamisesta tasoite- ja maalaustöihin. Työmaalla työskentelee päivittäin noin 100 henkilöä, ja koko hankkeen työllistävä vaikutus on noin 250 henkilötyövuotta. Paikallista työvoimaa on käytetty aina kun mahdollista, ja suuri osa tekijöistä ja urakoitsijoista tulee Oulun seudulta.

Hanke on toteutettu projektinjohtourakkana, jossa tilaaja, suunnittelijat ja rakentaja ovat ratkaisseet haasteita yhdessä alusta asti. Vaativasta rakennuspaikasta ja sateisesta kesästä ja syksystä huolimatta merkittäviltä yllätyksiltä on vältytty.

”Rinnetontti, kallio ja tunturin sää ovat tehneet tästä työmaasta poikkeuksellisen. Talvella ympärillä tykitetään lunta, ja kesä oli sateinen, mutta aikataulussa on pysytty hyvin”, sanoo Hartelan vastaava työnjohtaja Niko Jurvelin.

”On hienoa tuoda Hartelan vahva osaaminen yhteistoiminnallisista toteutusmalleista Pohjois-Suomeen. Tällaisessa kohteessa tilaajan, suunnittelijoiden ja rakentajan tiivis yhteistyö näkyy suoraan siinä, että hanke etenee suunnitellusti”, sanoo Hartelan liiketoimintajohtaja Lari Mallius.

Ympärivuotista vetovoimaa Rukalle





Valmistuttuaan hotellista tulee Rukan maisemaan uusi maamerkki, joka näkyy jo Viitostieltä Rukalle käännyttäessä. Hiihtokeskukset kasvattavat parhaillaan majoituskapasiteettiaan, ja uusi hotelli vastaa Rukan kasvavaan kysyntään. Hotellin yleiset tilat sijaitsevat Rukan kylän tasolla, ja ravintoloista avautuu näkymä Koillismaan tunturimaisemaan ja Talvijärvelle. Kokoustilat ja saunamaailma palvelevat sekä vapaa-ajan matkailijoita että yritysryhmiä myös sesonkien ulkopuolella. Saunamaailman erikoisuus on ulkona sijaitseva näköalasauna, josta julkaistiin harjannostajaisten yhteydessä ensimmäiset havainnekuvat.

Tuleva hotelli on herättänyt kiinnostusta kotimaan matkailun lisäksi myös eri puolilla Eurooppaa. Hotellin kansainvälinen myynti käynnistyi jo vuonna 2025, ja kiinnostusta ovat osoittaneet erityisesti Espanjan, Iso-Britannian, Saksan, Belgian, Turkin ja Irlannin matkanjärjestäjät.

”Harjakorkeuden saavuttaminen on hieno hetki koko hankkeelle ja konkreettinen osoitus siitä, kuinka Rukan kaikkien aikojen suurin yksittäinen investointi etenee hyvässä yhteistyössä. Erityisen tyytyväisiä olemme siihen, että vaativasta rakennuspaikasta ja vaihtelevista olosuhteista huolimatta rakentaminen etenee alkuperäisessä aikataulussaan. Haluan kiittää jo tässä vaiheessa kaikkia hankkeessa mukana olleita arvokkaasta panoksesta Break Sokos Hotel Rukan eteen. Tästä on hyvä jatkaa kohti hotellin avaamista marraskuussa 2027”, kertoo Osuuskauppa Arinan talousjohtaja Anu Junnikkala-Alho.

Hotellin arkkitehtisuunnittelusta vastaa oululainen PAVE Arkkitehdit ja sisustussuunnittelusta Vertti & Co. Rakennuksen massoittelussa on haettu innoitusta Kiutakönkäästä, ja julkisivumateriaaleissa on kalliomaista rouheutta. Kohteen talotekniikan toteutuksesta vastaa ARE Oy.

Faktoja Break Sokos Hotel Rukasta



