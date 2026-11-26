Break Sokos Hotel Ruka harjakorkeudessaan – hotelli avautuu talvikaudeksi 2027–2028
26.11.2026 14:43:46 EET | Hartela | Tiedote
Hartelan rakentaman Break Sokos Hotel Rukan harjannostajaisia vietettiin tänään Rukalla. Seitsenkerroksinen, noin 13 000 neliömetrin hotelli on yksi Kuusamon alueen suurimmista rakennushankkeista.
Rakentaminen on pysynyt aikataulussa, ja hotelli avautuu talvikaudeksi 2027–2028. Ensimmäiset vieraat saapuvat marraskuussa 2027. Osuuskauppa Arinan hotellihanke tuo Rukalle 217 huonetta sekä uudet ravintola-, kokous- ja saunapalvelut.
Rakentamista tunturin rinteessä
Hotellin tontilla on korkeuseroja jopa 12 metriä, ja kallion reuna jää osittain rakennuksen sisään. Siksi rakennus on Rukan kylän puolella kaksikerroksinen ja alarinteen puolella seitsenkerroksinen. Runko on toteutettu pääosin betonielementeistä, ja kallion reunoille on tehty vaativia paikallavalurakenteita. Myös rakennuksen väestönsuojat sijaitsevat poikkeuksellisesti viidennessä kerroksessa.
Valmistelevat työt alkoivat syyskuussa 2025 ja perustustyöt tammikuussa 2026, jolloin hotellin peruskivi myös muurattiin. Nyt runko ja vesikatot ovat valmiina, ja työmaa on nyt sisävalmistusvaiheessa. Hotellin sisällä työt etenevät kerroksittain väliseinien rakentamisesta tasoite- ja maalaustöihin. Työmaalla työskentelee päivittäin noin 100 henkilöä, ja koko hankkeen työllistävä vaikutus on noin 250 henkilötyövuotta. Paikallista työvoimaa on käytetty aina kun mahdollista, ja suuri osa tekijöistä ja urakoitsijoista tulee Oulun seudulta.
Hanke on toteutettu projektinjohtourakkana, jossa tilaaja, suunnittelijat ja rakentaja ovat ratkaisseet haasteita yhdessä alusta asti. Vaativasta rakennuspaikasta ja sateisesta kesästä ja syksystä huolimatta merkittäviltä yllätyksiltä on vältytty.
”Rinnetontti, kallio ja tunturin sää ovat tehneet tästä työmaasta poikkeuksellisen. Talvella ympärillä tykitetään lunta, ja kesä oli sateinen, mutta aikataulussa on pysytty hyvin”, sanoo Hartelan vastaava työnjohtaja Niko Jurvelin.
”On hienoa tuoda Hartelan vahva osaaminen yhteistoiminnallisista toteutusmalleista Pohjois-Suomeen. Tällaisessa kohteessa tilaajan, suunnittelijoiden ja rakentajan tiivis yhteistyö näkyy suoraan siinä, että hanke etenee suunnitellusti”, sanoo Hartelan liiketoimintajohtaja Lari Mallius.
Ympärivuotista vetovoimaa Rukalle
Valmistuttuaan hotellista tulee Rukan maisemaan uusi maamerkki, joka näkyy jo Viitostieltä Rukalle käännyttäessä. Hiihtokeskukset kasvattavat parhaillaan majoituskapasiteettiaan, ja uusi hotelli vastaa Rukan kasvavaan kysyntään. Hotellin yleiset tilat sijaitsevat Rukan kylän tasolla, ja ravintoloista avautuu näkymä Koillismaan tunturimaisemaan ja Talvijärvelle. Kokoustilat ja saunamaailma palvelevat sekä vapaa-ajan matkailijoita että yritysryhmiä myös sesonkien ulkopuolella. Saunamaailman erikoisuus on ulkona sijaitseva näköalasauna, josta julkaistiin harjannostajaisten yhteydessä ensimmäiset havainnekuvat.
Tuleva hotelli on herättänyt kiinnostusta kotimaan matkailun lisäksi myös eri puolilla Eurooppaa. Hotellin kansainvälinen myynti käynnistyi jo vuonna 2025, ja kiinnostusta ovat osoittaneet erityisesti Espanjan, Iso-Britannian, Saksan, Belgian, Turkin ja Irlannin matkanjärjestäjät.
”Harjakorkeuden saavuttaminen on hieno hetki koko hankkeelle ja konkreettinen osoitus siitä, kuinka Rukan kaikkien aikojen suurin yksittäinen investointi etenee hyvässä yhteistyössä. Erityisen tyytyväisiä olemme siihen, että vaativasta rakennuspaikasta ja vaihtelevista olosuhteista huolimatta rakentaminen etenee alkuperäisessä aikataulussaan. Haluan kiittää jo tässä vaiheessa kaikkia hankkeessa mukana olleita arvokkaasta panoksesta Break Sokos Hotel Rukan eteen. Tästä on hyvä jatkaa kohti hotellin avaamista marraskuussa 2027”, kertoo Osuuskauppa Arinan talousjohtaja Anu Junnikkala-Alho.
Hotellin arkkitehtisuunnittelusta vastaa oululainen PAVE Arkkitehdit ja sisustussuunnittelusta Vertti & Co. Rakennuksen massoittelussa on haettu innoitusta Kiutakönkäästä, ja julkisivumateriaaleissa on kalliomaista rouheutta. Kohteen talotekniikan toteutuksesta vastaa ARE Oy.
Faktoja Break Sokos Hotel Rukasta
- 7 kerrosta, joista yksi on maan alle uppoutuva pysäköintikerros
- Noin 13 000 neliömetriä, 217 huonetta ja useita huonetyyppejä
- Ruokaravintola Trattoria, Coffee House, kokoustilat, lasten leikkihuone, kuntosali sekä saunamaailma ja ulkona sijaitseva näköalasauna
- 104 pysäköintipaikkaa, joista 46 autohallissa, sekä 20 sähköautojen latauspistettä ja 4 suurteholatauspistettä
- Tontin korkeuserot jopa 12 metriä, runko betonielementeistä ja paikallavaluna
- Rakentaminen alkoi syyskuussa 2025, avaus talvikaudeksi 2027–2028
- Työmaalla noin 100 tekijää päivittäin, rakentamisen työllistävä vaikutus noin 250 henkilötyövuotta
- Rakennuttaja Osuuskauppa Arina, rakentaja Hartela, arkkitehtisuunnittelu PAVE Arkkitehdit, sisustussuunnittelu Vertti & Co, talotekniikka ARE Oy
Yhteyshenkilöt
Elina TompuriViestintä- ja vastuullisuusjohtajaPuh:0503316608elina.tompuri@hartela.fi
Kuvat
Rakennusalan moniosaaja
Hartela on suomalainen, perheomisteinen rakennusalan moniosaaja, joka on rakentanut koteja, toimitiloja ja alueita vuodesta 1942. Kehitämme ja toteutamme asunto-, toimitila- ja urakointihankkeita lähellä asiakkaitamme eri puolilla Suomea. Asiakaslähtöinen toimintatapamme on tuonut meille ykkössijan EPSI Ratingin talonrakennusurakoinnin asiakastyytyväisyystutkimuksessa kahtena peräkkäisenä vuonna (2024 ja 2025). Hartela kuuluu Suomen suurimpiin rakennusyhtiöihin ja on 100-prosenttisesti suomalaisomisteinen. Meillä on Avainlippu-tunnus.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Hartela
Hartelan rakentama Turun musiikkitalo Fuuga voitti RIL-Palkinnon 202626.11.2026 13:31:51 EET | Tiedote
Turun musiikkitalo Fuuga on voittanut arvostetun RIL-Palkinnon 2026. Palkinto myönnetään rakennustyölle, -kohteelle tai -konseptille, joka edustaa korkealuokkaista ja laadukasta suomalaista rakennusinsinööritaitoa ja osaamista.
Hartela rakentaa Meijerinrannan palvelukorttelin Nivalaan11.11.2026 12:05:08 EET | Tiedote
Hartela toteuttaa Kiinteistö Oy Kestille Meijerinrannan palvelukorttelin Nivalaan KVR-urakkana.
Hartela toteuttaa Virkkalan päiväkodin Lohjalle10.11.2026 13:05:15 EET | Tiedote
Hartela toteuttaa Lohjan kaupungille Virkkalan päiväkodin. Hanke toteutetaan kiinteähintaisena kokonaisurakkana.
Hartelan toteuttama palvelukeskittymä Vantaan Kivistössä on valmistunut30.10.2026 12:00:38 EET | Tiedote
Hartelan kehittämä ja toteuttama palvelukeskittymä Vantaan Kivistössä on valmistunut. Kokonaisuuden päävuokralainen on Tokmanni, muut vuokralaiset ovat McDonald’s-ravintola ja Neste Easy Wash -autopesu.
Hartelan rakentama Turun musiikkitalo Fuuga on valmistunut ja avannut ovensa yleisölle29.10.2026 12:53:45 EET | Tiedote
Turun Aurajoen rannalle valmistunut musiikkitalo Fuuga avasi ovensa yleisölle 26. lokakuuta. Hartelan rakentama musiikkitalo on yksi Turun viime vuosien merkittävimmistä kulttuurihankkeista ja erittäin vaativa rakennuskohde. Sen toteutuksessa keskeisessä roolissa olivat allianssimallin tiivis yhteistyö ja eri alojen huippuosaaminen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme