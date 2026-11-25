Älykäs säätötekniikka tekee tulevaisuuden merimoottoreista puhtaampia ja polttoainetehokkaampia
26.11.2026 11:34:11 EET | Vaasan yliopisto | Tiedote
Vaasan yliopistossa tarkastettava väitöskirja käsittelee uuden sukupolven merimoottorien reaaliaikaista mallinnusta ja mukautuvaa ennakoivaa säätöä. Xiaoguo Stormin energiatekniikan väitöstutkimus kehittää säätöjärjestelmäkokonaisuuden, jonka tavoitteena on vähentää polttoaineenkulutusta ja haitallisia pakokaasupäästöjä. Järjestelmä myös mahdollistaa useiden eri polttoaineiden joustavan käytön moottoreissa, mikä auttaa vastaamaan kiristyviin ympäristömääräyksiin ja laajentaa polttoainevalikoimaa.
Xiaoguo Storm tutkii ja kehittää väitöskirjassaan älykkäitä ohjausteknologioita merimoottoreihin, jotka hyödyntävät reaktiivisuuteen perustuvaa puristussytytystä eli RCCI-palamisratkaisua (reactivity-controlled compression ignition).
Storm kertoo kehittäneensä säätöjärjestelmäkokonaisuuden, jossa yhdistyvät tarkka palamismittaus, reaaliaikainen ennustaminen ja mukautuva säätö. Tuloksena on moottorin suorituskyvyn paraneminen muuttuvissa käyttöolosuhteissa.
Kokonaisuus mahdollistaa moottorin toiminnan tarkan ennustamisen ja optimoinnin, jotta moottori mukautuu tehokkaasti vaihteleviin olosuhteisiin.
– Väitöksen tulokset tuottavat teollisuudelle käytännön tietoa ja tukevat yhä puhtaampien ja energiatehokkaampien merimoottorienkehittämistä edistynyttä säätötekniikkaa hyödyntäen, Storm kertoo.
Säätöjärjestelmäkokonaisuus hyödyttää useita eri tahoja
Meriteitse liikkuu paljon tavaraa: Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2025 Suomessa kuljetettiin meriteitse tavaroita yhteensä 90,2 miljoonaa tonnia.
Storm sanoo, että merimoottorienkokonaisvaltaisen säädön avulla on mahdollista vähentää haitallisia pakokaasupäästöjä ja polttoaineen kulutusta ja vastata jatkuvasti kiristyviin ympäristömääräyksiin.
– Järjestelmä edistää lisäksi polttoainejoustavuutta, mikä helpottaa uusiutuvien ja vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöä sekä nopeuttaa siirtymää kohti tehokasta ja ilmaston kannalta edullista energiajärjestelmää.
Kehitetty säätöjärjestelmäkokonaisuus myös tukee uusien merimoottorienmukautuvien säätöjärjestelmien suunnittelua ja käyttöönottoa ja hyödyttää monia eri osapuolia.
– Moottorivalmistajat voivat hyödyntää menetelmiä palamisen hallinnan parantamiseen, moottorien asetusmuutosten nopeuttamiseen sekä nykyistä tehokkaampienmonipolttoainemoottorien kehittämiseen. Merenkulkualan yritykset ja energiantuotantoyhtiöt puolestaan hyötyvät pienenevästä polttoaineenkulutuksesta, päästöjen vähenemisestä ja toimintavarmuuden paranemisesta. Sen lisäksi yhteiskunta hyötyy ilmastolle myönteisestä puhtaasta meriliikenteestä.
Väitöskirja
Storm Xiaoguo (2026) Real-time modelling and adaptive-predictive control enabling next-generation marine engines : A measurement-aware framework for cycle-to-cycle modelling and control under non-linear dynamics of reactivity-controlled compression ignition. Acta Wasaensia 605. Väitöskirja. Vaasan yliopisto.
Väitöstilaisuus
DI Xiaoguo Stormin väitöstutkimus “Real-time modelling and adaptive-predictive control enabling next-generation marine engines: A measurement-aware framework for cycle-to-cycle modelling and control under non-linear dynamics of reactivity-controlled compression ignition” tarkastetaan torstaina 3.12.2026 klo 10 Vaasan yliopiston Kurtén-auditoriossa.
Väitöstilaisuutta on mahdollista seurata myös etäyhteyden kautta:
https://uwasa.zoom.us/j/68272353456?pwd=aAOds9b0ycA2T9hey6X1SouGnoSlaU.1
Password: 356116
Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii Assistant Professor Dominik Baumann (Aalto-yliopisto) ja kustoksena professori Maciej Mikulski.
Lisätiedot
Xiaoguo Storm, p. 029 449 8486, xiaoguo.storm@uwasa.fi
Xiaoguo Storm on diplomi-insinööri. Hänen tutkimuksensa keskittyy laivojen polttomoottoreiden ohjausjärjestelmien kehittämiseen, käyttöönottoon ja testaukseen. Hän työskentelee tutkijana Vaasan yliopiston Tehokas ja kestävä polttomoottoritekniikka -tutkimusryhmässä.
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Yhteyshenkilöt
Xiaoguo Storm, p. 029 449 8486, xiaoguo.storm@uwasa.fi
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