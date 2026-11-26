Riihimäen uuden sote-keskuksen hankesuunnitelma valmistui
26.11.2026 13:34:56 EET | Oma Häme | Uutinen
Aluehallitukselle esitetään hankesuunnitelman ja investointivarauksen hyväksymistä.
Riihimäen uuden sosiaali- ja terveyskeskuksen hankesuunnitelma on valmistunut. Suunnittelussa on vertailtu uuden sote-keskuksen rakentamista sekä nykyisen Riihimäen sairaalan peruskorjaamista ja laajentamista.
Kahden erillisen elinkaarikustannuslaskelman perusteella uudisrakennus olisi 20 vuoden tarkastelujaksolla noin 40–45 miljoonaa euroa edullisempi vaihtoehto. Uudisrakennus mahdollistaisi myös tilojen tehokkaamman käytön ja eri palvelujen kokoamisen toimivaksi kokonaisuudeksi.
Hankesuunnitelmassa esitetään noin 14 000 neliömetrin sote-keskuksen rakentamista Riihimäen asemanseudulle Peltosaareen. Uuteen keskukseen koottaisiin nykyisin eri toimipisteissä sijaitsevia sosiaali- ja terveyspalveluja. Tavoitteena on parantaa palvelujen saavutettavuutta, sujuvoittaa henkilöstön työskentelyä ja vastata tulevaisuuden palvelu- ja tilatarpeisiin.
Hanketta on valmisteltu yhteistyössä Riihimäen kaupungin kanssa. Uusi sote-keskus olisi keskeinen osa Peltosaareen suunniteltua hyvinvointikorttelia, johon on tarkoitus sijoittaa myös muita palveluja ja asumista. Alueen toteuttaminen edellyttää asemakaavan muutosta. Oma Hämeellä on Riihimäen kaupungin kanssa esisopimus hyvinvointikorttelihankkeen valmistelusta.
Rakentaminen voisi alkaa vuonna 2028
Oma Hämeen vuosien 2027–2030 investointisuunnitelmaan sisältyy hankkeelle 63 miljoonan euron investointivaraus. Hankesuunnitteluvaiheessa laadittu kustannusarvio alittaa tämän varauksen. Kustannuksia tarkennetaan jatkosuunnittelussa. Alustavan aikataulun mukaan rakentaminen voisi alkaa vuonna 2028 ja uusi sote-keskus otettaisiin käyttöön vuoden 2031 aikana.
Aluehallitukselle esitetään, että se ehdottaa aluevaltuustolle hankesuunnitelman ja investointivarauksen hyväksymistä.
Hankkeen tavoitteena on koota palveluja nykyistä enemmän saman katon alle ja korvata teknisesti vanhentuneita tiloja. Riihimäellä toimii Hämeenlinnan ja Forssan ohella yksi Oma Hämeen kolmesta laajan palvelun sote-keskuksesta.
Hankesuunnitelman hyväksyminen ei vielä tarkoita rakentamispäätöstä. Se mahdollistaa suunnittelun jatkamisen ja toteutuksen valmistelun. Rakentamisesta päätetään erikseen jatkosuunnittelun ja kilpailutuksen jälkeen.
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Yhteyshenkilöt
Petrus Kukkonenrahoitus- ja investointijohtajaPuh:0504617820petrus.kukkonen@omahame.fi
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