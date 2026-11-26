Maanantaina 30. marraskuuta kokoontuvalle aluehallitukselle esitetään, että Parolan terveysaseman toiminta siirretään Hattulasta Parantolankadun sosiaali- ja terveysasemalle Hämeenlinnaan 1. heinäkuuta 2027 mennessä. Esityksen taustalla ovat palvelujen saatavuuden ja hoidon jatkuvuuden turvaaminen sekä toiminnan kustannustehokkuuden parantaminen.

Valmistelussa on arvioitu kolmea vaihtoehtoa: terveysaseman toiminnan jatkamista Parolassa joko ostopalveluna tai Oma Hämeen omana toimintana sekä toiminnan siirtämistä Hämeenlinnaan Oma Hämeen omaksi toiminnaksi.

Parantolankadun sosiaali- ja terveysasemalla asiakkaiden käytettävissä olisi nykyistä laajempi palvelukokonaisuus, kun samasta paikasta löytyvät kuvantaminen ja muun diagnostiikan palvelut sekä hoidolliset tukipalvelut. Suurempi toimintayksikkö mahdollistaisi henkilöstön joustavamman käytön, vähentäisi toiminnan haavoittuvuutta ja tukisi hoidon saatavuutta ja jatkuvuutta.

Parolan terveysaseman nykyiset vuokratilat ovat teknisesti hyvässä kunnossa, mutta kiinteistöön liittyvät kokonaiskustannukset ovat noin 450 000 euroa vuodessa. Esitetyllä ratkaisulla saavutettaisiin arviolta noin miljoonan euron vuotuiset säästöt vuoden 2028 tasossa verrattuna nykyiseen palvelujen tuottamistapaan.

Tuotantotapa-analyysi tukee palvelupisteiden kehittämistä

Aluehallitus käsittelee samassa kokouksessa myös perusterveydenhuollon palvelupisteiden tuotantotapa-analyysia, jonka tuloksiin Parolan toiminnan siirtoesityskin pohjautuu.

Deloitte Oy toteuttamassa selvityksessä vertailtiin yhdeksän palvelupisteen osalta omaa palvelutuotantoa, ammatinharjoittajamallia sekä palvelujen osittaista ja kokonaan ulkoistamista. Selvityksessä olivat mukana Jokioisten, Hauhon, Kalvolan, Lammin, Lopen, Oitin, Parolan, Tervakosken ja Turengin palvelupisteet.

Selvityksessä tunnistettiin merkittäviä eroja palvelupisteiden toiminnassa ja kehittämistarpeissa. Omassa tuotannossa on mahdollisuuksia parantaa kustannustehokkuutta muun muassa toimintatapoja, työnjakoa ja tilojen käyttöä kehittämällä. Ulkoisen tuotannon mahdolliset hyödyt liittyvät esimerkiksi henkilöstön saatavuuteen ja toiminnan joustavuuteen. Ulkoisen tuotannon kustannusetua omaan tuotantoon nähden ei selvityksessä voitu osoittaa.

Tuotantotapa-analyysissa ei arvioitu palveluverkon laajuutta, joten Parolan terveysaseman tulevaisuutta koskeva esitys käsitellään erillisenä asiana. Aluehallitukselle esitetään analyysin merkitsemistä tiedoksi.

Parolassa otettaisiin käyttöön lähipalvelumalli

Parolan terveysasemaa koskevassa valmistelussa on arvioitu etäisyyksiä muihin toimipisteisiin sekä mahdollisuuksia käyttää julkista liikennettä. Palvelujen saavutettavuuden arvioidaan säilyvän riittävänä myös muutoksen jälkeen.

Esityksen toteutuessa myös Parolassa otettaisiin käyttöön Oma Hämeen lähipalvelumalli, jolla turvataan palvelujen saavutettavuus niille asukkaille, joille palveluihin hakeutuminen on muutoin hankalaa esimerkiksi pitkien välimatkojen tai julkisen liikenteen puutteiden vuoksi. Lähipalvelumalli on tällä hetkellä käytössä Humppilassa, Rengossa, Tammelassa ja Ypäjällä.

Lopullisen päätöksen Parolan terveysaseman toiminnan siirtämisestä tekee aluevaltuusto joulukuussa. Mahdollisen muutoksen toteutuksesta ja asiakkaiden asiointiin liittyvistä muutoksista tiedotetaan erikseen myöhemmin.

Parolan terveysaseman palveluja Hattulassa on tuottanut Terveystalo vuodesta 2020 alkaen. Nykyinen sopimus alkoi syksyllä 2024 ja kattaa perusterveydenhuollon vastaanottopalvelut sekä niihin liittyvät laboratorio- ja kuvantamispalvelut, mielenterveyspalvelut, ehkäisevän päihdetyön palvelut, fysioterapiapalvelut sekä terveysneuvonnan ja terveystarkastukset.

Parolan terveysaseman roolin uudelleenarvioinnista linjattiin vuonna 2024, kun aluevaltuusto hyväksyi hyvinvointialueen palveluverkkosuunnitelman. Maaliskuussa 2026 aluehallitus palautti terveysaseman siirtoa koskevan asian valmisteluun ja päätti, että asia ratkaistaan osana vuoden 2027 talousarviokäsittelyä. Samalla Terveystalon sopimusta jatkettiin kesäkuun 2027 loppuun saakka.