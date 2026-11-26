Parolan terveysaseman toiminta esitetään siirrettäväksi Hämeenlinnaan heinäkuussa 2027
26.11.2026 13:37:41 EET | Oma Häme | Uutinen
Aluehallitus käsittelee esitystä maanantaina 30. marraskuuta.
Maanantaina 30. marraskuuta kokoontuvalle aluehallitukselle esitetään, että Parolan terveysaseman toiminta siirretään Hattulasta Parantolankadun sosiaali- ja terveysasemalle Hämeenlinnaan 1. heinäkuuta 2027 mennessä. Esityksen taustalla ovat palvelujen saatavuuden ja hoidon jatkuvuuden turvaaminen sekä toiminnan kustannustehokkuuden parantaminen.
Valmistelussa on arvioitu kolmea vaihtoehtoa: terveysaseman toiminnan jatkamista Parolassa joko ostopalveluna tai Oma Hämeen omana toimintana sekä toiminnan siirtämistä Hämeenlinnaan Oma Hämeen omaksi toiminnaksi.
Parantolankadun sosiaali- ja terveysasemalla asiakkaiden käytettävissä olisi nykyistä laajempi palvelukokonaisuus, kun samasta paikasta löytyvät kuvantaminen ja muun diagnostiikan palvelut sekä hoidolliset tukipalvelut. Suurempi toimintayksikkö mahdollistaisi henkilöstön joustavamman käytön, vähentäisi toiminnan haavoittuvuutta ja tukisi hoidon saatavuutta ja jatkuvuutta.
Parolan terveysaseman nykyiset vuokratilat ovat teknisesti hyvässä kunnossa, mutta kiinteistöön liittyvät kokonaiskustannukset ovat noin 450 000 euroa vuodessa. Esitetyllä ratkaisulla saavutettaisiin arviolta noin miljoonan euron vuotuiset säästöt vuoden 2028 tasossa verrattuna nykyiseen palvelujen tuottamistapaan.
Tuotantotapa-analyysi tukee palvelupisteiden kehittämistä
Aluehallitus käsittelee samassa kokouksessa myös perusterveydenhuollon palvelupisteiden tuotantotapa-analyysia, jonka tuloksiin Parolan toiminnan siirtoesityskin pohjautuu.
Deloitte Oy toteuttamassa selvityksessä vertailtiin yhdeksän palvelupisteen osalta omaa palvelutuotantoa, ammatinharjoittajamallia sekä palvelujen osittaista ja kokonaan ulkoistamista. Selvityksessä olivat mukana Jokioisten, Hauhon, Kalvolan, Lammin, Lopen, Oitin, Parolan, Tervakosken ja Turengin palvelupisteet.
Selvityksessä tunnistettiin merkittäviä eroja palvelupisteiden toiminnassa ja kehittämistarpeissa. Omassa tuotannossa on mahdollisuuksia parantaa kustannustehokkuutta muun muassa toimintatapoja, työnjakoa ja tilojen käyttöä kehittämällä. Ulkoisen tuotannon mahdolliset hyödyt liittyvät esimerkiksi henkilöstön saatavuuteen ja toiminnan joustavuuteen. Ulkoisen tuotannon kustannusetua omaan tuotantoon nähden ei selvityksessä voitu osoittaa.
Tuotantotapa-analyysissa ei arvioitu palveluverkon laajuutta, joten Parolan terveysaseman tulevaisuutta koskeva esitys käsitellään erillisenä asiana. Aluehallitukselle esitetään analyysin merkitsemistä tiedoksi.
Parolassa otettaisiin käyttöön lähipalvelumalli
Parolan terveysasemaa koskevassa valmistelussa on arvioitu etäisyyksiä muihin toimipisteisiin sekä mahdollisuuksia käyttää julkista liikennettä. Palvelujen saavutettavuuden arvioidaan säilyvän riittävänä myös muutoksen jälkeen.
Esityksen toteutuessa myös Parolassa otettaisiin käyttöön Oma Hämeen lähipalvelumalli, jolla turvataan palvelujen saavutettavuus niille asukkaille, joille palveluihin hakeutuminen on muutoin hankalaa esimerkiksi pitkien välimatkojen tai julkisen liikenteen puutteiden vuoksi. Lähipalvelumalli on tällä hetkellä käytössä Humppilassa, Rengossa, Tammelassa ja Ypäjällä.
Lopullisen päätöksen Parolan terveysaseman toiminnan siirtämisestä tekee aluevaltuusto joulukuussa. Mahdollisen muutoksen toteutuksesta ja asiakkaiden asiointiin liittyvistä muutoksista tiedotetaan erikseen myöhemmin.
Parolan terveysaseman palveluja Hattulassa on tuottanut Terveystalo vuodesta 2020 alkaen. Nykyinen sopimus alkoi syksyllä 2024 ja kattaa perusterveydenhuollon vastaanottopalvelut sekä niihin liittyvät laboratorio- ja kuvantamispalvelut, mielenterveyspalvelut, ehkäisevän päihdetyön palvelut, fysioterapiapalvelut sekä terveysneuvonnan ja terveystarkastukset.
Parolan terveysaseman roolin uudelleenarvioinnista linjattiin vuonna 2024, kun aluevaltuusto hyväksyi hyvinvointialueen palveluverkkosuunnitelman. Maaliskuussa 2026 aluehallitus palautti terveysaseman siirtoa koskevan asian valmisteluun ja päätti, että asia ratkaistaan osana vuoden 2027 talousarviokäsittelyä. Samalla Terveystalon sopimusta jatkettiin kesäkuun 2027 loppuun saakka.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Petrus Kukkonenrahoitus- ja investointijohtajaPuh:0504617820petrus.kukkonen@omahame.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Oma Häme
Riihimäen uuden sote-keskuksen hankesuunnitelma valmistui26.11.2026 13:34:56 EET | Uutinen
Aluehallitukselle esitetään hankesuunnitelman ja investointivarauksen hyväksymistä.
Vuoden 2027 talousarvioesitys: talouden tasapainottaminen ja palvelujen kehittäminen kulkevat rinnakkain26.11.2026 12:53:34 EET | Uutinen
Oma Hämeen taloustilanteen heikentyminen lisää säästöpaineita tuleville vuosille. Vuoden 2027 talousarvioesityksessä tavoitellaan talouden vakauttamista palvelurakennetta ja toimintatapoja uudistamalla. Muutoksia suunnitellaan muun muassa kiirevastaanottoihin, ikääntyneiden asumispalveluihin ja palvelujen tuotantotapoihin. Hyvinvointialuejohtajan talousarvioesitys tulee aluehallituksen käsiteltäväksi maanantaina 30. marraskuuta. Oma Hämeen taloustilanne on parantunut hyvinvointialueen ensimmäisistä toimintavuosista, mutta kuluvan vuoden kehitys on ollut odotettua heikompaa. Vuonna 2025 hyvinvointialue teki noin 24 miljoonan euron ylijäämäisen tuloksen. Vuodelle 2026 tavoiteltiin 35 miljoonan euron ylijäämää, mutta tuoreimman ennusteen mukaan tilikausi on päättymässä noin 5,2 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Vuonna 2027 tavoitteena on saavuttaa lievästi ylijäämäinen tulos jo ilman oman kiinteistöyhtiön perustamisesta syntyvää kertaluonteista erää. Kiinteistöjen omistuksen siirrosta synty
Oma Häme esittää yhteistoimintaneuvotteluja heikentyneen taloustilanteen vuoksi26.11.2026 12:51:25 EET | Uutinen
Aluehallitus käsittelee esitystä maanantaina 30. marraskuuta.
Oma Hämeen yhteistoimintaneuvottelut päättyivät – työn ja toiminnan uudelleenjärjestelyt tuovat tavoitellut säästöt26.11.2026 12:38:58 EET | Uutinen
Oma Hämeen lokakuussa käynnistyneet yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet. Valmistelluilla toimenpiteillä arvioidaan saavutettavan noin 3,6 miljoonan euron säästöt vuonna 2027 ja pysyvät 4,7 miljoonan euron vuosittaiset säästöt vuodesta 2028 alkaen. Valmisteltuihin toimenpiteisiin ei sisälly irtisanomisia taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla. Yhteistoimintaneuvottelut käynnistyivät 26. lokakuuta, ja niiden piirissä oli koko hyvinvointialueen henkilöstö. Neuvottelujen tavoitteena oli löytää noin 4,2 miljoonan euron vuosittaiset säästöt osana vuoden 2027 talousarvion toimeenpanoa. Neuvottelujen taustalla on toukokuussa 2026 hyväksytty alijäämien kattamissuunnitelma. Suunnitelman laatiminen oli valtiovarainministeriön edellytys sille, että Oma Häme sai lisäaikaa alijäämiensä kattamiseen vuoden 2029 loppuun. Suunnitelman mukaisia sopeutustoimia tarkennetaan vuosittain talousarvion valmistelun yhteydessä. Neuvotteluja käytiin yhteensä seitsemän kertaa hyvässä yhteistyössä työ
”Vasta nyt voin hengittää vapaasti ilman pelkoa” – naiset kertovat lähisuhdeväkivallasta ja selviytymisestä25.11.2026 14:26:34 EET | Artikkeli
Yhdeksän vuotta pelkoa ja varuillaanoloa. Häpeää, joka ei hellitä edes väkivallan päätyttyä. Mutta myös uuden elämän rakentamista, toivoa ja vähitellen löytyvää luottamusta. Lähisuhdeväkivaltaa kokeneet naiset ovat kirjoittaneet kokemuksistaan, jotta muiden ei tarvitsisi tuntea olevansa yksin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme