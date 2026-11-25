Vihreiden Holopainen: Hallituksen kelpoisuusmuutoksia ei pidä toteuttaa - kasvatustieteen maisterikoulutuksen arvo on tunnustettava
26.11.2026 11:14:54 EET | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Orpon hallitus on esittänyt eduskunnalle varhaiskasvatuslain muuttamista niin, että päiväkodin johtajien kelpoisuutta väljennettäisiin. Helsinkiläinen vihreiden kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan jäsen Mari Holopainen kummastelee täydellistä tutkitun tiedon sivuuttamista ja uudistuksen härkäpäistä edistämistä.
Voimassa olevan lain mukaan vuodesta 2030 alkaen päiväkodin toiminnasta vastaavan johtajan tehtävään on vaatimuksena vähintään kasvatustieteen maisterin tutkinto.
– Pidän tässä suurena riskinä sitä, että varhaiskasvatuksen tutkintovaatimuksia aletaan muuttamaan enemmänkin. Tutkimusnäyttö on kiistatonta: laadukas ja turvallinen varhaiskasvatus tasoittaa perhetaustasta johtuvia eroja ja tukee esimerkiksi kielen kehitystä. Laadukas varhaiskasvatus kuuluu jokaiselle lapselle, ja se on koko koulutusjärjestelmämme perusta. Sen asemaa ei pidä heikentää, vihreiden kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan jäsen Mari Holopainen sanoo.
Orpon hallituksen esitys väljentäisi kelpoisuutta niin, että myös ylempi AMK-tutkinnolla voisi varta vasten rakennettavien lisäopintojen kanssa toimia varhaiskasvatuksen johtajana.
– Kysymys on myös periaatteellinen. Emme hyväksyisi koulutusvaatimusten muuttamista esimerkiksi lääkäreiltä, miksi varhaiskasvatuksessa? Nyt pitäisi päinvastoin päättää, miten varhaiskasvatusta vahvistetaan osana koulutusjärjestelmää. Laatu turvataan pitämällä kiinni pedagogisesta osaamisesta, parantamalla henkilöstömitoitusta ja kohentamalla alan työoloja, ei poliittisesti motivoituneella kelpoisuuskikkailulla. Haluavatko hallituspuolueet seuraavaksi muuttaa opettajien kelpoisuuksia? Holopainen kysyy.
Jopa lain perusteluissa todetaan, että kelpoisia päiväkodin johtajia näyttäisi olevan riittävästi vuodesta 2030 eteenpäin, vaikka mitään lakimuutosta ei tehtäisi.
– Lisäksi esityksessä tunnistetaan riski siitä, että pedagogisen johtamisen laatu heikkenee, jos johtajalla ei ole vahvaa kasvatustieteellistä osaamista. Eli hallitus aivan tietoisesti vaarantaa varhaiskasvatuksen laatua ilman kestäviä perusteita, vaikka tiedämme, että suomalaisten nuorten oppimistulosten parantaminen vaatisi päinvastaisia toimia, Holopainen painottaa.
Hallituksen esittämää muutosta vastustavat yhtä lailla opetusalan ammattilaiset ja tutkijat.
– Epäselväksi jää, onko taustalla mitään muuta kuin se, että asia kirjattiin aikanaan Säätytalolla hallitusohjelmaan. Esitys on askel taaksepäin kohti aikaa, jolloin päiväkotia pidettiin pelkkänä lasten hoitopaikkana eikä osana koulutusjärjestelmää, Holopainen toteaa.
Holopainen korostaa, että sosionomitaustaisille varhaiskasvatuksen ammattilaisille on tärkeää turvata toimivat reitit kasvatustieteen maisterin tutkintoon ja sitä kautta päiväkodin johtajaksi.
– Tämän polun vahvistaminen ei kuitenkaan olisi vaatinut lakimuutosta eikä kokonaan uusien lisäopintokokonaisuuksien rakentamista. Kaikkien varhaiskasvatuksen ammattiryhmien työ on arvokasta. Aivan jokaiselle on turvattava hyvät työolot ja mahdollisuus urallaan etenemiseen, Holopainen sanoo.
Yhteyshenkilöt
Iida TaniPoliittinen avustaja, viestinnän suunnittelija (Vihreä eduskuntaryhmä)Puh:+358 50 520 1210iida.tani@eduskunta.fi
Mari HolopainenKansanedustajaPuh:0505143452mari.holopainen@eduskunta.fi
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