– Kantelulla haluamme varmistaa, että Suomessa myös jatkossa voidaan luottaa julkisten rahoitusprosessien tasapuolisuuteen ja ennakoitavuuteen. Järjestöt ovat tottuneet Suomessa siihen, että rahoituspäätöksissä hankkeiden laatu ratkaisee. Nyt tuli totuttuun toimintatapaan muutos ilman ennakkovaroitusta, toteaa johtava asiantuntija Terhi Lindqvist Marttaliitosta.

Ulkoministeriö ilmoitti keskiviikkona 18.11.2026, ettei neljälle Somaliaan suunnitellulle kehitysyhteistyöhankkeelle myönnetä ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavion päätöksellä hanketukea, vaikka ministeriön virkahenkilöt olivat esittäneet hankkeille rahoitusta.

Järjestöt katsovat, että Somaliaan ja Somalimaahan kohdistuvien kehitysyhteistyöhankkeiden rahoituspäätöksen valmistelussa, päätöksenteossa ja siitä tiedottamisessa ei ole noudatettu perustuslain ja hallintolain mukaisia hyvän hallinnon vaatimuksia sekä muita viranomaistoimintaa ohjaavia oikeusperiaatteita. Kantelu ei kohdistu ministerin poliittiseen toimivaltaan tai hallituksen kehityspoliittisiin tavoitteisiin sinänsä.

Somaliaa ei suljettu pois hakuvaiheessa

Yksi kantelun keskeisistä kysymyksistä koskee rahoitushaun ehtoja ja hakijoiden oikeutettuja odotuksia.

Kun Suomen ja Somalian välinen maaohjelma keskeytettiin vuonna 2024, ulkoministeriö totesi, ettei keskeytys koske kansalaisjärjestöjen kautta kanavoitavaa tukea. Myöskään vuoden 2026 hanketukihaussa Somaliaa ei suljettu rahoituksen ulkopuolelle.

Hakumenettelyn aikana järjestöt kysyivät ulkoministeriöltä erikseen maarajauksista. Ministeriön vastauksen mukaan hakemuksia sai tehdä kaikkien OECD:n kehitysapukomitean DAC:n määrittelemien kehittyvien maiden osalta. Rahoituspäätösten ilmoitettiin perustuvan vähimmäisvaatimuksiin, laadullisiin arviointikriteereihin sekä hakemus- ja hakukohtaiseen kokonaisharkintaan.

Järjestöt valmistelivat hakemuksensa näiden ohjeiden perusteella.

– Rahoituksen saamista ei tietenkään voi pitää itsestäänselvyytenä. Sitä sen sijaan pitää voida pitää itsestäänselvyytenä, että hakemukset arvioidaan samoilla, etukäteen ilmoitetuilla pelisäännöillä. Tässä tapauksessa meillä on perusteltu syy pyytää oikeuskansleria arvioimaan, onko näin toimittu, sanoo Suomen Somalia-verkoston toiminnanjohtaja Maiju Korpela.

Päätöstä odotettiin kuukausia

Kantelu koskee myös rahoituspäätösten viivästymistä. Ulkoministeriön kehityspoliittisen osaston päällikkö Juha Savolainen on kertonut julkisuudessa, että virkakunnan esitykset rahoitettavista hankkeista valmistuivat ja toimitettiin ministerille 16. kesäkuuta. Järjestöt saivat päätöksistä tiedon vasta marraskuussa.

Edellisillä hanketuen hakukierroksilla vuosina 2022 ja 2024 rahoituspäätökset ilmoitettiin kesäkuussa.

Järjestöjen mukaan pitkä odotus vaikeuttaa kehitysyhteistyöhankkeiden käytännön suunnittelua. Hankkeiden käynnistäminen edellyttää valmistelua paikallisten kumppaneiden, henkilöstön, viranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa. Viivästyminen vaikuttaa myös henkilöstön työsuhteiden suunnitteluun ja toiminnan jatkuvuuteen sekä voi heikentää mahdollisuuksia käyttää oikeusturvakeinoja ennen uuden hankekauden alkua.

– Kansainvälistä yhteistyötä ei käynnistetä muutamassa viikossa. Pitkäjänteinen työ rakentuu paikallisten kumppaneiden, henkilöstön ja yhteisöjen kanssa, joten kuukausien epävarmuudella on hyvin konkreettisia seurauksia. Pyydämme oikeuskansleria arvioimaan myös sitä, onko asian käsittelyssä toteutunut hallintolain vaatimus viivytyksettömästä käsittelystä, sanoo Lääkärin sosiaalinen vastuu ry:n toiminnanjohtaja Sanna Valtonen.

Ministeri kertoi päätöksestä ennen järjestöille toimitettuja päätöksiä

Kantelussa nostetaan esiin myös tapa, jolla päätöksestä kerrottiin.

Ministeri Tavio ilmoitti 9. marraskuuta omassa sosiaalisen median kanavassaan, ettei Somaliaan kohdistuville järjestöjen hankkeille myönnetä rahoitusta. Järjestöt eivät tuolloin olleet vielä saaneet virallisia päätöksiä perusteluineen.

Järjestöt pitävät menettelyä poikkeuksellisena. Ne pyytävät oikeuskansleria arvioimaan, onko ministerin menettely ja päätösaikeesta tiedottaminen ennen virallisten päätösten tekemistä ollut hyvän hallinnon, asianmukaisen valmistelun ja viranomaistoiminnan puolueettomuuden vaatimusten mukaista.

Rahoitusta hakevien järjestöjen pitää voida luottaa siihen, että hakemukset arvioidaan ennalta ilmoitettujen kriteerien perusteella ja hakijoita kohdellaan yhdenvertaisesti.

Valtioneuvoston oikeuskansleri toimii ylimpänä laillisuusvalvojana. Oikeuskansleri valvoo, että viranomaiset noudattavat lakia ja tekevät velvollisuutensa. Oikeuskansleri käsittelee kantelun, jos hän sen perusteella epäilee valvontavaltaansa kuuluvan toimijan tai henkilön toimineen lainvastaisesti. Oikeuskansleri voi myös muusta syystä arvioida kantelun käsittelyn tarpeelliseksi.