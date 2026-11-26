Helsingin yliopiston Tiedekulmassa tekoälystä keskustelevat ylijohtaja Saku Airosmaa Verohallinnosta, kunnanjohtaja Minna Ylikännö Humppilasta, ryhmäpäällikkö Anni Ojajärvi Kelasta, tutkija ja toimitusjohtaja Jarmo Pulkkinen Web Fellows Oy:stä ja johtava asiantuntija Marko Latvanen Digi- ja väestötietovirasto DVV:stä.

Tapahtuma järjestetään torstaina 3.12. kello 17-19 Tiedekulmassa, (yliopistonkatu 3, Helsinki).

Marraskuun lopussa julkaistaan valtionhallinnon visio julkisen sektorin tekoälymuutoksesta seuraavalle kymmenelle vuodelle. Mihin visio voi johtaa, mikä siinä puhuttaa ja mitä siitä puuttuu? Tilaisuudessa laajennetaan ja korjataan visiokeskustelua sekä tuodaan konkretiaa puheeseen tekoälystä ja muutoksesta.

Paneelia rytmittävät lyhyet tietoiskut REPAIR-hankkeen tutkimuksista. Niissä tutkijat nostavat esille tutkimustietoa ja kokemuksia tilanteista, joissa on korvattu tai tehostettu ihmisen tekemää työtä datan ja tekoälyn avulla.

- Vuosien tutkimustyöllä olemme oppineet, millä tavalla digitaalista yhteiskuntaa täytyy jatkuvasti korjata. Onnistuneet digitaalisen yhteiskunnan algoritmiset järjestelmät yhdistävät koneiden ja ihmisten vahvuuksia, tehostavat toimintaa ja parantavat palveluiden laatua, sanoo hankkeen vuorovaikutusjohtaja ja tilaisuuden moderaattori Marja Heinonen.

Liian usein järjestelmiä kuitenkin kehitetään irrallaan arjen sovellusalueista, eikä tavoitteisiin päästä.

- Tekoälyn kehitys ei vältä yksisilmäisyyden riskiä millään tavoin. Siksi juuri nyt on tärkeää puhua siitä, millä tavoin tekoälyä pitäisi viedä eteenpäin Suomessa, Heinonen muistuttaa.

REPAIR-tutkimushankkeessa on tutkittu, millaista on onnistunut yhteistyö ihmisen ja teknologian kesken. Hankkeessa on tarkasteltu muun muassa, miten ja milloin tekoäly voi olla avuksi yhteistyötä tehtäessä tai miksi laajasti käytetty potilastietojärjestelmä Apotti on monen käyttäjän mielestä epäonnistunut tehtävässään. Hankkeessa on myös haastettu datakeskuksista käytävän keskustelun ohuutta ja mietitty sitä, pitääkö asiantuntijuutta suojata tekoälyltä.

Enemmän tietoa puhujista ja päivityksiä tapahtumasta löytyy REPAIRin tapahtumasivulta.

Tilaisuuden pääjärjestäjä, REPAIR-tutkimushanke, tutkii algoritmisten järjestelmien murtumia yhteiskunnassa ja etsii tapoja korjata ja uudistaa niitä.

REPAIRin yhteistyökumppaneita tilaisuuden järjestämisessä ovat AI4Citizens ja Civic Agency in AI.

Tilaisuus myös striimataan.

Lisätiedot:

Marja Heinonen

Puh. 050 66789