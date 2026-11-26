Hartelan rakentama Turun musiikkitalo Fuuga voitti RIL-Palkinnon 2026
26.11.2026 13:31:51 EET | Hartela | Tiedote
Turun musiikkitalo Fuuga on voittanut arvostetun RIL-Palkinnon 2026. Palkinto myönnetään rakennustyölle, -kohteelle tai -konseptille, joka edustaa korkealuokkaista ja laadukasta suomalaista rakennusinsinööritaitoa ja osaamista.
RIL-Palkinnon voittajan valitsi kolmen finalistikohteen joukosta OP Pohjolan pääjohtaja Timo Ritakallio. Ritakallio luonnehtii Fuugaa poikkeuksellisen korkeatasoiseksi suomalaisen rakennusinsinööritaidon näytteeksi. Valinnassa korostui vaativan arkkitehtuurin, rakennesuunnittelun, rakentamisen toteutuksen ja kansainvälisen tason akustiikan onnistunut yhteensovittaminen. Tunnustusta sai myös teknisesti poikkeuksellisen vaativan hankkeen pysyminen aikataulussa ja budjetissa.
”Konserttisalin akustiikka on asettanut rakenteille huomattavan suuria vaatimuksia. Rakenteet ja niiden edellyttämä millintarkka toteutus ovat vaatineet pitkälle vietyä mallintamista sekä tiivistä yhteistyötä eri suunnittelualojen välillä”, Ritakallio perustelee valintaansa.
”RIL-Palkinto on upea tunnustus ennen kaikkea koko hankkeen yhteiselle onnistumiselle. Fuugassa rima oli alusta lähtien poikkeuksellisen korkealla niin akustiikan, arkkitehtuurin, rakenteiden kuin rakentamisen laadun osalta. Näiden tavoitteiden yhteensovittaminen vaati valtavan määrän osaamista, tarkkuutta ja yhteistyötä. Olemme Hartelassa äärettömän ylpeitä siitä, että saimme olla rakentamassa näin ainutlaatuista kohdetta”, sanoo Hartelan toimialajohtaja Lauri Piitari.
Millintarkkaa rakentamista maailmanluokan akustiikan ehdoilla
Fuugan rakentamisen lähtökohtina olivat maailmanluokan akustiikka ja korkeatasoinen arkkitehtuuri. Konserttisalin akustiset vaatimukset vaikuttivat rakenteisiin, materiaalivalintoihin ja työmaan toteutukseen. Esimerkiksi salin kaksoiskaarevat pinnat ja puuelementit edellyttivät erittäin tarkkaa suunnittelun ja toteutuksen yhteensovittamista.
RIL-Palkinnon perusteluissa nostetaan esiin muun muassa pääsalin 40 metrin katon jänneväli, konserttisalin jopa 20 metriä korkeat seinät sekä yli 300 yksilöllistä CLT-seinäelementtiä. Myös rakentaminen aivan jyrkän kallioseinämän vieressä edellytti korkeatasoista rakennesuunnittelua ja työmaatoteutusta. A-Insinöörien rakennesuunnittelussa kaarevat raudoitukset ja teräsosat mallinnettiin kolmiulotteisesti ja taivutettiin tehtaalla valmiiksi oikeaan muotoonsa, ja työmaalla asennustoleranssi oli vain muutamia millimetrejä.
Fuuga toteutettiin allianssimallilla. Allianssikumppaneina olivat Turun kaupunki, Hartela, PES-Arkkitehdit, WSP Finland ja alihankkijana Laidun-design. Rakennesuunnittelusta ja paloturvallisuuden suunnittelusta vastasi A-Insinöörit WSP Finlandin alihankkijana. Hankkeessa oli lisäksi mukana laaja joukko eri alojen erityisosaajia. Akustiikkasuunnittelusta vastasivat Akukon ja Kahle Acoustics.
”Juuri tämän mittaluokan hankkeessa yhteistyön merkitys konkretisoituu. Vaativia ratkaisuja ei tehdä erillään, vaan suunnittelijoiden, rakentajien, tilaajan ja eri erityisalojen osaaminen on saatava toimimaan yhtenä kokonaisuutena. Fuugan onnistuminen osoittaa hienolla tavalla, mihin parhaimmillaan päästään, kun yhteinen tavoite ohjaa tekemistä läpi koko hankkeen”, Lauri Piitari jatkaa.
Uusi kulttuurin ja kohtaamisen paikka Turkuun
Turun Aurajoen rannalle valmistunut Fuuga avasi ovensa yleisölle lokakuussa 2026. Rakennuksessa on 1 300-paikkainen konserttisali, 300-paikkainen monitoimisali sekä ravintola- ja kattoterassipalveluita. Rakennuksen laajuus on 15 265 bruttoneliömetriä.
Fuuga toimii Turun filharmonisen orkesterin uutena kotina ja täydentää Aurajoen varren kulttuurirakennusten kokonaisuutta. Rakentamisen aikana hankkeessa työskenteli noin 1 500 ammattilaista ja mukana oli satoja yrityksiä.
RIL-Palkinnon perusteluissa Fuugan merkityksen todetaan ulottuvan myös tekniikkaa pidemmälle. Rakennus muodostaa uuden kulttuurin ja kohtaamisen paikan osaksi Aurajokirannan ympäristöä, ja kansainvälisen tason konserttisali vahvistaa Turun ja Suomen mahdollisuuksia houkutella kansainvälisiä esiintyjiä.
Fuugan lisäksi finaalissa olivat Kansallismuseon peruskorjaus ja laajennus sekä Keilaniemen portti. Voittaja julkistettiin RIL-Summitissa Helsingin keskustakirjasto Oodissa 26. marraskuuta.
Musiikkitalo Fuuga
- Tilaaja: Turun kaupunki
- Hankemuoto: allianssi
- Allianssikumppanit: Turun kaupunki, Hartela, PES-Arkkitehdit ja WSP Finland sekä alihankkijana Laidun-design
- A-Insinöörit vastasi rakennesuunnittelusta WSP Finlandin alihankkijana
- Laajuus: 15 265 brm²
- Konserttisali: 1 300 paikkaa
- Monitoimisali: 300 paikkaa
Yhteyshenkilöt
Elina TompuriViestintä- ja vastuullisuusjohtajaPuh:0503316608elina.tompuri@hartela.fi
Kuvat
Rakennusalan moniosaaja
Hartela on suomalainen, perheomisteinen rakennusalan moniosaaja, joka on rakentanut koteja, toimitiloja ja alueita vuodesta 1942. Kehitämme ja toteutamme asunto-, toimitila- ja urakointihankkeita lähellä asiakkaitamme eri puolilla Suomea. Asiakaslähtöinen toimintatapamme on tuonut meille ykkössijan EPSI Ratingin talonrakennusurakoinnin asiakastyytyväisyystutkimuksessa kahtena peräkkäisenä vuonna (2024 ja 2025). Hartela kuuluu Suomen suurimpiin rakennusyhtiöihin ja on 100-prosenttisesti suomalaisomisteinen. Meillä on Avainlippu-tunnus.
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