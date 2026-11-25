Sähkön toimitusvarmuus on turvattava myös maaseudulla
26.11.2026 13:46:28 EET | Perussuomalaisten eduskuntaryhmä | Tiedote
Perussuomalaisten kansanedustaja Mira Nieminen pitää huolestuttavana sähköyhtiöiden ehdotusta maaseudun sähkökatkojen enimmäiskeston pidentämisestä kolmeen vuorokauteen. Nieminen korostaa, että sähkön toimitusvarmuus on keskeinen osa kotimaisen ruoantuotannon toimintaedellytyksiä, maaseudun turvallisuutta ja Suomen huoltovarmuutta.
Perussuomalaisten kansanedustaja Mira Nieminen on huolissaan itäsuomalaisten sähköyhtiöiden ehdotuksesta pidentää maaseudun sähkökatkojen enimmäiskestoa nykyisestä 36 tunnista jopa 72 tuntiin. Myös Suomen Kylät ry ja MTK ovat tyrmänneet ehdotuksen.
– Samalla kun Suomeen houkutellaan valtavia määriä sähköä kuluttavia datakeskuksia, joiden toiminta edellyttää häiriötöntä sähkönsaantia, maaseudulla esitetään sähkön toimitusvarmuuden heikentämistä. Mihin unohtuvat kotimainen ruoantuotanto ja huoltovarmuus? Nieminen kysyy.
Nieminen muistuttaa, että nykyaikainen maatalous on vahvasti riippuvainen sähköstä. Eläinten ruokinta, lypsy, ilmanvaihto, vedenjakelu ja kylmäketjut edellyttävät toimivaa sähkönjakelua. Pitkittyneillä sähkökatkoilla voi olla vakavia seurauksia eläinten hyvinvoinnille ja maatilojen toiminnalle.
– Kotimainen ruoantuotanto on yksi kansallisen turvallisuutemme ja huoltovarmuutemme kulmakivistä. Meidän on kyettävä tuottamaan ruokaa myös kriisi- ja poikkeusoloissa. Vastuuta sähkönsaannin turvaamisesta ei voida jättää yksin maatalousyrittäjien ja heidän oman varautumisensa varaan.
Nieminen nostaa esiin myös maaseudun asukkaiden turvallisuuden. Kolmen vuorokauden sähkökatko keskellä talvea voi aiheuttaa vakavia vaaratilanteita erityisesti ikääntyneille ja toimintakyvyltään heikentyneille ihmisille.
– Maaseudulla asuvilla on yhtä lailla oikeus turvalliseen arkeen ja kohtuuhintaiseen sähköön. Sähköverkkojen kehittämiseen ja sähkönsiirron kustannuksiin on löydettävä ratkaisuja, jotka eivät vaaranna maaseudun elinvoimaa tai kotimaista ruoantuotantoa.
Niemisen mukaan sähkönjakelun toimitusvarmuutta ja uusia suuria sähköä kuluttavia investointeja on tarkasteltava osana kansallista huoltovarmuutta.
– Kun suunnittelemme Suomen tulevaisuuden energiainfrastruktuuria, on pidettävä kirkkaana mielessä yhteiskuntamme elintärkeät toiminnot. Kotimaisen ruoan saatavuus ja kansalaisten turvallisuus eivät saa jäädä uusien investointien varjoon.
Yhteyshenkilöt
Mira NieminenKansanedustajaPerussuomalaisten eduskuntaryhmäPuh:+358503723500mira.nieminen@eduskunta.fi
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