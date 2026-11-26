Tays Keskussairaalan T-rakennukseen perustetaan uusi oikeuspsykiatrian osasto
26.11.2026 13:27:16 EET | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Uudella oikeuspsykiatrian osastolla toteutetaan vaativaa psykoosisairauksien hoitoa ja kuntoutusta. Samalla nykyisten oikeuspsykiatrian ja tehostetun psykoosihoidon osastojen työnjakoa uudistetaan. Psykoosipotilaiden osastopaikat lisääntyvät muutoksen myötä. Yleissairaalapsykiatrian osasto siirtyy Tays Keskussairaalan T-rakennuksesta B-rakennukseen keväällä 2027.
– Osastolla hoidetaan potilaita, joiden hoidossa tarvitaan sekä psykiatrista että somaattista osaamista. Sijoittuminen B-torniin tuo toiminnan lähemmäksi somaattisia osastoja ja erikoisalojen palveluja, toimialuejohtaja Lumikukka Socada kertoo.
Muutoksilla vahvistetaan Pirkanmaan oikeuspsykiatrista hoitoa ja vaativaa psykoosihoitoa sekä kehitetään psykiatrian ja somaattisen erikoissairaanhoidon yhteistyötä. Suunnittelua jatketaan yhdessä henkilöstön kanssa.
Psykiatrian muutot liittyvät useamman Pirhan yksikön muuttoketjuun. Muuttoketju alkaa arviolta kevättalvella 2027, kun Hatanpään palliatiivinen osasto muuttaa Hatanpään sairaala-alueella toisiin tiloihin. Riippuvuushoidon yksikkö Vety puolestaan muuttaa palliatiivisen osaston tiloihin sen jälkeen.
Vety-yksikön muuton myötä Tays Keskussairaalan B-rakennuksesta vapautuu remontoituja tiloja psykiatrian käyttöön. Yleissairaalapsykiatrian osasto muuttaa T-rakennuksesta näihin tiloihin. Oikeuspsykiatrian osasto 2 perustetaan yleissairaalapsykiatrialta vapautuviin tiloihin sen jälkeen.
Yhteyshenkilöt
Socada LumikukkaToimialuejohtaja, psykiatriaPuh:044 472 2574lumikukka.socada@pirha.fi
Pirkanmaan hyvinvointialue
Me hoidamme – tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
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