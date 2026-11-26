Wickström: Keskituloisten ei pidä maksaa vasemmistoliiton veropolitiikan hintaa
26.11.2026 13:36:50 EET | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote
RKP:n kansanedustaja ja julkisen talouden parlamentaarisen työryhmän jäsen Henrik Wickström katsoo, että marginaaliverotuksen kiristäminen olisi väärä ratkaisu tilanteessa, jossa monen suomalaisen kotitalouden talous on jo valmiiksi tiukalla.
Wickström arvostelee tiukasti vasemmistoliiton eilen vaihtoehtobudjetissaan esittämää marginaaliverotuksen kiristystä. Ehdotus tarkoittaisi, että myös mediaanituloiset suomalaiset maksaisivat enemmän veroja. Asiantuntija-arvioiden mukaan vasemmistoliiton vaihtoehtobudjetti myös vähentäisi työllisten määrää lähes 70 000 henkilöllä hallituksen esitykseen verrattuna.
– On kohtuutonta ehdottaa veronkorotuksia sairaanhoitajille, opettajille ja muille keskituloisille. Tavallisten palkansaajien ja mediaanituloisten lapsiperheiden talous on jo nyt tiukalla, etenkin korkeiden energiahintojen vuoksi. On väärä suunta, jos käteen jää entistä vähemmän rahaa, Wickström sanoo.
Wickström huomauttaa, että myös valtiovarainministeriö on nostanut esiin marginaaliverotuksen kiristämiseen liittyvät riskit. Nykyisen hallituksen toteuttamista veronkevennyksistä huolimatta marginaaliveroaste on Suomessa edelleen suhteellisen korkea. Valtiovarainministeriö on ennen seuraavia hallitusneuvotteluja antamassaan virkamieslausunnossa korostanut, että päättäjien tulisi suhtautua pidättyvästi uusiin kiristyksiin, sillä niillä voi olla kielteisiä vaikutuksia talouteen.
– Jos taloustilanne sen sallisi, meidän pitäisi pikemminkin keventää työn verotusta entisestään. Tarvitsemme lisää ihmisiä töihin, vahvempia kannustimia ottaa työtä vastaan ja parempia edellytyksiä yrittämiselle. Siihen ei päästä korottamalla niiden veroja, jotka jo käyvät töissä ja kantavat kortensa kekoon. Työnteon pitää olla nykyistä kannattavampaa, Wickström sanoo.
Yhteyshenkilöt
Henrik WickströmKansanedustajaPuh:044 555 3885henrik.wickstrom@riksdagen.fi
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