Break Sokos Hotel Ruka saavutti harjakorkeuden – marraskuussa 2027 avautuva hotelli herättää jo kansainvälistä kiinnostusta
26.11.2026 14:30:00 EET | Osuuskauppa Arina | Tiedote
Rukan ytimeen rakentuva Break Sokos Hotel Ruka on saavuttanut harjakorkeuden. Hotellin runkotyöt ovat valmiit, sisätyöt hyvässä vauhdissa ja hanke etenee aikataulussaan kohti marraskuun 2027 avausta. Rakentamisen rinnalla valmistellaan jo tulevaa hotellielämystä, jossa Rukan luonto on vahvasti läsnä. Hotellihuoneista ja ravintolasta avautuvat näkymät ympäröivään luontoon. Tuleva hotelli on herättänyt kiinnostusta kotimaan matkailun lisäksi myös eri puolilla Eurooppaa.
Break Sokos Hotel Rukan harjakaisia vietettiin 26.11.2026. Rakennustyöt käynnistyivät syksyllä 2025 ja peruskivi muurattiin tammikuussa 2026. Harjakorkeuden saavuttaminen on merkittävä etappi hotellihankkeessa.
Runkotöiden valmistuttua rakentamisen painopiste on siirtymässä yhä vahvemmin sisätiloihin. Vesikatto on viimeistelyvaiheessa ja hotellin sisällä työt etenevät kerroksittain väliseinien rakentamisesta maalaus- ja tasoitustöihin. Työmaalla työskentelee tällä hetkellä noin 90 henkilöä.
Rakentaminen Rukan kallioisella rinnetontilla pohjoisen vaihtelevissa sääolosuhteissa on vaatinut hankkeen osapuolilta joustavuutta ja kykyä reagoida muuttuviin tilanteisiin. Rakennuspaikka on edellyttänyt erityisiä ratkaisuja niin perustuksissa kuin kalliorakentamisessa, minkä lisäksi sateinen kesä ja syksy ovat tuoneet omat haasteensa työmaan arkeen. Merkittäviltä yllätyksiltä on kuitenkin vältytty ja eteen tulleet haasteet on ratkaistu hyvässä yhteistyössä suunnittelijoiden, urakoitsijoiden ja arinalaisten kesken.
– Harjakorkeuden saavuttaminen on hieno hetki koko hankkeelle ja konkreettinen osoitus siitä, kuinka Rukan kaikkien aikojen suurin yksittäinen investointi etenee hyvässä yhteistyössä. Erityisen tyytyväisiä olemme siihen, että vaativasta rakennuspaikasta ja vaihtelevista olosuhteista huolimatta rakentaminen etenee alkuperäisessä aikataulussaan. Haluan kiittää jo tässä vaiheessa kaikkia hankkeessa mukana olleita arvokkaasta panoksesta Break Sokos Hotel Rukan eteen. Tästä on hyvä jatkaa kohti hotellin avaamista marraskuussa 2027, kertoo Osuuskauppa Arinan talousjohtaja Anu Junnikkala-Alho.
Tunturimaisema osana hotellielämystä
Rukan ja Kuusamon luonto on ollut hotellin suunnittelun lähtökohtana alusta asti. 217 huoneen hotellissa maisema tulee lähelle niin hotellihuoneissa kuin yleisissä tiloissa. Aamiais- ja ruokaravintolasta avautuu näkymä Koillismaan tunturimaisemaan ja Talvijärvelle. Ympäröivä luonto jatkuu rakennuksen arkkitehtuurissa, jonka muotokieli ammentaa Kuusamon luonnolle ominaisesta Kiutakönkäästä ja julkisivumateriaalit kallion rouheudesta.
Yksi hotellin uniikki yksityiskohta on ulkona sijaitseva näköalasauna, josta julkaistiin harjakaisten yhteydessä ensimmäiset havainnekuvat.
– Olemme odottaneet innolla hetkeä, jolloin pääsemme näyttämään tuleville asiakkaillemme entistä enemmän siitä, mitä Rukalle on syntymässä. Haluamme rakentaa hotellin, jossa ympäröivä luonto ei jää vain ikkunasta avautuvaksi maisemaksi, vaan on osa vieraan kokemusta aamusta iltaan. Harjakorkeuden myötä olemme jälleen askeleen lähempänä sitä hetkeä, jolloin pääsemme toivottamaan ensimmäiset vieraamme tervetulleiksi, sanoo Osuuskauppa Arinan matkailu- ja ravitsemiskaupan toimialajohtaja Ulla Peltoniemi.
Ruka kiinnostaa jo eri puolilla Eurooppaa
Vaikka ensimmäiset hotellivieraat saapuvat vasta ensi vuoden marraskuussa, hotellin kaupallinen valmistautuminen on jo käynnissä. Kansainvälinen myynti käynnistettiin vuoden 2025 puolella ja kiinnostuneita ovat olleet erityisesti Espanjan, Iso-Britannian, Saksan, Belgian, Turkin ja Irlannin matkanjärjestäjät.
– Maaliskuussa otamme seuraavan tärkeän askeleen, kun myynti avautuu myös asiakasomistajille, muille yksityisasiakkaille sekä yrityksille, Peltoniemi jatkaa.
Rukalle rakentuu myös uusi työyhteisö
Rakennustyömaan rinnalla rakennetaan vähitellen myös uuden hotellin työyhteisöä. Hotellinjohtajan rekrytointi on parhaillaan käynnissä. Päälliköiden rekrytoinnit alkavat maalis–huhtikuussa ja muun tiimin heinä–elokuussa 2027. Arvion mukaan hotellissa tulee työskentelemään ympärivuotisesti noin 40 henkilöä ja sesonkiaikoina henkilöstömäärä kasvaa noin 80 henkilöön.
– Hotelliin rakentuu kokonaan uusi työyhteisö, mikä tekee tulevasta vuodesta meille erityisen innostavan. Pääsemme kokoamaan alusta lähtien joukkoa matkailu- ja ravitsemisalan ammattilaisista, jotka haluavat luoda Rukalle lämminhenkisen ja vieraanvaraisen hotellin ravintoloineen. Jokaisella työntekijällä on oma tärkeä roolinsa siinä, millaiseksi tunnelma ja asiakaskokemus lopulta muodostuvat, kertoo Arinan hotelliryhmän johtaja Tarja Karvola.
Faktoja Break Sokos Hotel Rukasta
- Hotellin suunniteltu avaus on marraskuussa 2027.
- Hotellissa on 217 huonetta ja seitsemän kerrosta, joista pohjakerrokseen sijoittuu pysäköintihalli.
- Kokonaisuuteen kuuluvat italialaisia herkkuja tarjoileva ruokaravintola Trattoria, Coffee House, kokoustilat, lasten leikkihuone, laadukas kuntosali sekä saunamaailma, jonka uniikkina yksityiskohtana on ulkosauna.
- Hotellilla on 104 autopaikkaa, joista 46 autohallissa. ABC-latauspisteitä on 24, joista 4 suurteho-latauspisteitä.
- Investoinnin arvo on noin 38 miljoonaa euroa ja rakennusvaiheen työllistävä vaikutus on arvioitu olevan noin 250 henkilötyövuotta.
- Pääurakoitsija on Hartela ja talotekniikan toteutuksesta vastaa ARE. Arkkitehtisuunnittelusta vastaa PAVE Arkkitehdit ja sisustussuunnittelusta Vertti & Co.
- Valmistuttuaan hotelli työllistää noin 40 henkilöä ympärivuotisesti ja noin 80 henkilöä sesonkiaikana.
- Hotellin varauskalenteri avautuu sokoshotels.fi -sivustolla maaliskuussa 2027
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anu Junnikkala-AlhotalousjohtajaPuh:+358 40 709 2960anu.junnikkala-alho@sok.fi
Ulla Peltoniemitoimialajohtaja, matkailu- ja ravitsemis-, erikoistavara- ja ABC-liikennekauppaPuh:+358 500 516 855ulla.peltoniemi@sok.fi
Tarja Karvolahotelliryhmän johtajaOsuuskauppa Arina, matkailu- ja ravitsemiskauppaPuh:+358 50 388 3309tarja.h.karvola@sok.fi
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Tietoja julkaisijasta
Osuuskauppa Arina on kuluttajaosuuskunta, jonka omistavat tasavertaisesti yli 200 000 pohjoissuomalaista kotitaloutta. 3000 arinalaista tarjoavat marketkaupan, liikennekaupan, tavaratalo- ja erikoisliikekaupan sekä matkailu- ja ravitsemiskaupan palveluita noin 190 toimipaikassa eri puolilla Pohjois-Suomea. Arinan asiakasomistajat saavat palveluja käyttämällä hyötyjä keskimäärin noin 511 euroa taloutta kohden vuodessa. Arinan tuotot palautetaan aina pohjoiseen, pohjoisen ihmisten ja alueen hyväksi.
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