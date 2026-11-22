Öljyntorjunta jatkuu Helsingin saaristossa
26.11.2026 14:30:34 EET | Helsingin kaupungin pelastuslaitos | Tiedote
Öljyntorjuntatyöt jatkuvat Suomenlinnassa ja Helsingin edustan saarilla. Jotta rannoille ajautunutta öljyä saadaan kerättyä mahdollisimman sujuvasti, Helsingin pelastuslaitos kouluttaa öljytiedustelua tekeviä tahoja keräämään öljyä jo havaintojen tekemisen yhteydessä.
Tällä viikolla tiedustelua tekevät Metsähallituksen, Helsingin kaupungin ja Suomenlinnan hoitokunnan työntekijät ovat saaneet koulutusta ja välineitä öljyn keräämiseen. Näin löydetty öljy voidaan kerätä talteen saman tien. Jatkossakin WWF ja vapaaehtoiset kutsutaan paikalle, jos kerättävänä on suuria määriä öljyä ja tilanne sitä vaatii.
Viime päivinä on löytynyt pieniä määriä öljypaakkuja Suomenlinnan sekä muiden Helsingin edustan saarten rannoilta. Alueelta on löytynyt myös yksittäisiä kuolleita lintuja.
Luonnossa liikkuvilta toivotaan havaintoja:
Mikäli havaitset rantaan ajautunutta öljyä Helsingin kaupungin mantereelta tai saaristosta, ilmoita havainnosta Helsingin kaupungin pelastuslaitokselle tilannekeskuksen numeroon 09 310 30150.
Ilmoita kaikki lintuhavainnot Sykelle ja liitä mukaan valokuva sekä tarkka löytöpaikka: likaantuneetlinnut@syke.fi
Löysitkö öljyyntyneen tai öljyyn kuolleen linnun? Toimi näin
Jos lintu on elossa ja öljyyntynyt: ilmoita havainnosta Sykelle mahdollisimman nopeasti. Älä käsittele lintua tarpeettomasti.
Jos lintu on kuollut: Ota kuollut lintu talteen, sulje se yksittäin kahteen muovipussiin. Näin estetään öljyn leviäminen ympäristöön ja petoeläimiin.
Ilmoita kaikki lintuhavainnot Sykelle ja liitä mukaan valokuva sekä tarkka löytöpaikka likaantuneetlinnut@syke.fiLinkki toiselle sivustolle
Muista suojata itsesi öljyltä. Älä koske öljyyntyneeseen lintuun paljain käsin tai päästä öljyä iholle tai vaatteisiin.
Syke ohjeistaa ilmoitusten tekijöitä kuolleen linnun hävittämisestä.
Yhteyshenkilöt
Yleisjohtaja, päivystävä palomestariHelsingin kaupungin pelastuslaitosPuh:0931030130
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Tietoja julkaisijasta
Helsingin kaupungin pelastuslaitos tuottaa turvallisuutta ja auttaa hädän hetkellä. Palvelumme ovat onnettomuuksien ehkäisy, pelastustoiminta ja ensihoito sekä väestönsuojelu ja varautuminen. Yhdellätoista pelastusasemallamme ja neljällä meriasemallamme työskentelee noin 800 henkeä, joista noin 600 pelastus- ja ensihoitopalveluissa.Vuonna 2022 pelastuslaitoksella oli 8632 pelastustoimen ja 64000 ensihoidon hälytystehtävää.
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