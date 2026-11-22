Tällä viikolla tiedustelua tekevät Metsähallituksen, Helsingin kaupungin ja Suomenlinnan hoitokunnan työntekijät ovat saaneet koulutusta ja välineitä öljyn keräämiseen. Näin löydetty öljy voidaan kerätä talteen saman tien. Jatkossakin WWF ja vapaaehtoiset kutsutaan paikalle, jos kerättävänä on suuria määriä öljyä ja tilanne sitä vaatii.



Viime päivinä on löytynyt pieniä määriä öljypaakkuja Suomenlinnan sekä muiden Helsingin edustan saarten rannoilta. Alueelta on löytynyt myös yksittäisiä kuolleita lintuja.

Luonnossa liikkuvilta toivotaan havaintoja:

Mikäli havaitset rantaan ajautunutta öljyä Helsingin kaupungin mantereelta tai saaristosta, ilmoita havainnosta Helsingin kaupungin pelastuslaitokselle tilannekeskuksen numeroon 09 310 30150.



Ilmoita kaikki lintuhavainnot Sykelle ja liitä mukaan valokuva sekä tarkka löytöpaikka: likaantuneetlinnut@syke.fi

Löysitkö öljyyntyneen tai öljyyn kuolleen linnun? Toimi näin

Jos lintu on elossa ja öljyyntynyt: ilmoita havainnosta Sykelle mahdollisimman nopeasti. Älä käsittele lintua tarpeettomasti.

Jos lintu on kuollut: Ota kuollut lintu talteen, sulje se yksittäin kahteen muovipussiin. Näin estetään öljyn leviäminen ympäristöön ja petoeläimiin.

Ilmoita kaikki lintuhavainnot Sykelle ja liitä mukaan valokuva sekä tarkka löytöpaikka likaantuneetlinnut@syke.fiLinkki toiselle sivustolle

Muista suojata itsesi öljyltä. Älä koske öljyyntyneeseen lintuun paljain käsin tai päästä öljyä iholle tai vaatteisiin.

Syke ohjeistaa ilmoitusten tekijöitä kuolleen linnun hävittämisestä.