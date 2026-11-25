Lempääläisessä päiväkodissa vaaratilanne lepohetken jälkeen 18.9.2026 11:30:00 EEST | Tiedote

Lempääläisessä päiväkoti Kuokkalankulmassa sattui torstaina 17.9.2026 lepohetken jälkeen vaaratilanne, jossa lapsi putosi kaappisängyn nostamisen yhteydessä yläsängystä sängyn ja seinän väliseen tilaan. Tilanne johtui siitä, että työntekijä ei ollut havainnut paksun peiton alle kääriytynyttä lasta ennen sängyn nostamista. Putoamisen seurauksena lapselle aiheutui haava huuleen. Muuta fyysistä vahinkoa lapselle ei tullut. Tapahtuma selvitettiin välittömästi yhdessä lapsen huoltajien, tilanteessa mukana olleiden työntekijöiden sekä varhaiskasvatusyksikön johtajan kanssa. Selvityksessä todettiin, että tilanteessa ei ollut täysin toimittu voimassa olevien turvallisuusohjeiden mukaisesti. Lepohuoneen ohjeistuksessa edellytetään, että ennen sängyn nostamista varmistetaan, ettei sängyssä ole lasta. Tapahtuneen vuoksi lepohuoneen turvallisuusohjeistusta tarkennetaan ja käytäntöjä käydään henkilöstön kanssa läpi vastaavien tilanteiden ehkäisemiseksi. Lisäksi arvioidaan mahdollisia muita toimenpi