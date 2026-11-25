Lempäälän talousarvio 2027 ja taloussuunnitelma 2027–2029: Kestävän kuntatalouden ohjelma vie tasapainoon
26.11.2026 15:17:35 EET | Lempäälän kunta | Tiedote
Lempäälän kunnanhallituksen käsittelyyn tuleva kunnanjohtajan talousarvioesitys vuodelle 2027 rakentuu vahvan verotulokehityksen varaan: verotulojen arvioidaan kasvavan 7,7 prosenttia ja olevan 72,7 miljoonaa euroa.
Lokakuussa päätetty 0,3 prosenttiyksikön tuloveron korotus tuo runsaan 1,9 miljoonan euron lisätulon, ja vuosikate on 6,6 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos on -2,1 miljoonaa euroa.
Suurten talonrakennushankkeiden valmistuttua Lempäälän investointiohjelma on siirtynyt uuteen vaiheeseen. Vuonna 2027 nettoinvestoinnit ovat vajaat 11,2 miljoonaa euroa ja vuosien 2027–2029 keskiarvo on runsaat 10,8 miljoonaa euroa/vuosi. Investointitaso pysyy vakaana, ja ohjelmaa on syksyn aikana tarkennettu niin, että resurssit kohdennetaan tärkeimpiin kohteisiin.
Palvelualueet ovat sopeuttaneet toimintansa valtuuston antamaan raamiin.
”Palvelualueet suoriutuivat talousarvioesityksissään hyvin valtuuston antamassa raamissa. Esimerkiksi toimintakulujen muutos kuluvasta vuodesta on vain +0,5 %, vaikka palkkojen sopimuskorotusvaikutus vuoteen 2026 verrattuna on lähes 4 %”, toteaa talouspäällikkö Kari Auvinen.
Kunnanvaltuuston kesäkuussa käynnistämän kestävän kuntatalouden ohjelman tavoitteiden mukaisilla toimenpiteillä taloussuunnitelmakauden 2027–2029 tulos käännetään tasapainoon. Näin kunta voi rahoittaa investointinsa omalla vuosikatteellaan ilman lisävelkaantumista.
”On tärkeää, että kestävän kuntatalouden ohjelmavalmistelu esitettävine toimenpiteineen ja eurovaikutuksineen on tulossa omana erillispykälänä jo samaan joulukuun kunnanvaltuustoon päätöskäsittelyyn. Tähän yhteyteen liitetään myös 23.11.2026 päättyneiden, koko kunnan henkilöstöä koskeneiden yhteistoimintaneuvottelujen takia arvioitavat henkilöstösäästövaikutukset. Jos kestävän kuntatalouden ohjelma taloussuunnitelmakaudelle 2027–2029 hyväksytään esityksen mukaisesti, Lempäälän toiminnallinen tulos saadaan jo vuosina 2028–2029 tasapainotilaan, tilivuodet kääntyvät lievästi ylijäämäisiksi ja vuosikate riittää investointien omarahoitukseksi ilman lisävelkaantumista”, sanoo kunnanjohtaja Noora Pajari.
Kunnanhallitus käsittelee sekä talousarvion ja -suunnitelman että kestävän kuntatalouden ohjelman esitykset 30.11.2026. Kunnanvaltuuston päätöskäsittely on 9.12.2026. Kestävän kuntatalousohjelman vaikutukset on tarkoitus päivittää osaksi talousarviota ja -suunnitelmaa muutostalousarviokäsittelyllä vuoden 2027 alussa.
Lempäälän talousarvioesitys 2027
Verotulot 72,7 miljoonaa euroa (+7,7 %)
Toimintakulut 95,8 miljoonaa euroa (+0,5 %)
Vuosikate 6,6 miljoonaa euroa
Tilikauden alijäämä -2,1 miljoonaa euroa
Investoinnit, netto 11,2 miljoonaa euroa
Lainamäärä/asukas (arvio 31.12.2027) 5793 euroa/asukas
Asukasluku (arvio 31.12.2027) 25 539
Lisätietoa:
kunnanjohtaja
Noora Pajari
puh. 040 769 5259
etunimi.sukunimi@lempaala.fi
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