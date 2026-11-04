Kaupunginhallituksen esityslista on julkaistu – Parainen tekee tilaa kasvulle
26.11.2026 15:06:47 EET | Paraisten kaupunki | Uutinen
Kaupunginhallituksen ensi maanantain esityslistalla on useita kiinnostavia ehdotuksia, jotka vaikuttavat Paraisten kasvuun ja kehitykseen. Esityslistan asiat ovat osa laajempaa kokonaisuutta, jossa kaupunki kehittää aktiivisesti kiinteistöjään ja maaomaisuuttaan sekä luo edellytyksiä uusille palveluille, investoinneille ja kasvulle.
Kaupunginhallitus käsittelee muun muassa Turun Teollisuuden Rakentajat Oy:n hakemusta noin 2 000 neliömetrin suuruisen alueen suunnitteluvarauksesta Kalkholmenissa. Alue vapautui kehittämiselle sen jälkeen, kun aiempi vierasvenesatamarakennus purettiin. Tavoitteena on muuttaa asemakaavaa ja luoda uusia mahdollisuuksia palveluille, yritystoiminnalle ja alueen kehittämiselle.
Esityslistalla on myös kaupungin hakemus kahdesta valtiolle perintönä siirtyneestä omaisuudesta. Ne on tarkoitus käyttää jo suunnitteilla olevaan kulttuuritalokokonaisuuteen, josta kaupunki kertoo tarkemmin lähiviikkoina. Hakemukseen liittyvä projekti on tarkoitus esitellä kaupunginvaltuustolle 7. joulukuuta pidettävässä kokouksessa.
Teemme tilaa kasvulle
Jotta Parainen voi kasvaa, meidän on myös uskallettava uudistua. Vanhojen rakennusten, joille ei enää ole käyttöä, on joskus väistyttävä uusien asuntojen, yritysten, palvelujen ja investointien tieltä. Tämä työ näkyy nyt konkreettisesti muun muassa Vapparintiellä ja Parsbynmäellä.
Paraisten kaupungilla on paljon kiinteistöjä. Osa rakennuksista on kalliita ylläpitää, vaatii mittavia korjauksia tai ei enää vastaa nykyisiä tarpeita. Kun tällaisten rakennusten määrää vähennetään, kaupunki voi pienentää kustannuksiaan ja samalla vapauttaa maata ja resursseja tulevaan kehittämiseen.
Tämä on keskeinen osa kaupungin kiinteistöstrategiaa. Tavoitteena on käyttää vähemmän resursseja rakennuksiin, joita emme enää tarvitse, ja luoda paremmat edellytykset sille, mitä Parainen tulevaisuudessa tarvitsee.
Vanhat rakennukset tekevät tilaa uusille mahdollisuuksille
Vapparintien liikekortteli on tästä konkreettinen esimerkki. Alueelta on purettu vanhoja rakennuksia samalla, kun sitä kehitetään kaavoituksen ja uuden tonttijaon avulla. Aiemmin vanhojen rakennusten käytössä ollut maa voidaan näin ottaa uusien toimintojen, asuntojen ja investointien käyttöön.
Purkaminen ei siis ole tavoite. Tavoitteena on se, mitä tilalle voi syntyä.
Sama periaate pätee muuallakin kaupungissa. Kun rakennukselle ei enää ole pitkäaikaista käyttöä, meidän on uskallettava kysyä, onko järkevää käyttää siihen edelleen rahaa vai voisiko maan ja resurssit hyödyntää paremmin.
Vähemmän rakennuksia vapauttaa rahaa toimintaan
Uudistuminen koskee myös kaupungin omia palveluja. Tarpeet muuttuvat, eivätkä kaikki vanhat tilat enää sovellu nykyiseen toimintaan.
Kun käytössä on vähemmän tiloja ja niitä hyödynnetään tehokkaammin, lämmityksen, ylläpidon ja tulevien korjausten kustannukset pienenevät. Tarpeettomiin kiinteistöihin sitoutumatta jäävät varat voidaan käyttää kaupungin toimintaan ja kehittämiseen.
Muutos näkyy myös kirjanpidossa
Kun vanha rakennus puretaan, sillä voi edelleen olla arvoa kaupungin kirjanpidossa. Jäljellä oleva kirjanpitoarvo on silloin poistettava.
Tämä voi näyttää yksittäisen vuoden aikana suurelta kululta tai tappiolta. Kirjanpidollinen poisto ei kuitenkaan tarkoita, että kaupunki maksaisi rakennuksen purkamisen yhteydessä vastaavan summan rahaa. Kirjanpito saatetaan vastaamaan sitä, että rakennusta ei enää ole.
Samalla vapautuva maa voi saada aivan uudenlaisen merkityksen kaupungin tulevalle kehitykselle esimerkiksi kaavoituksen, tonttijaon ja uusien investointien myötä.
Siksi kokonaisuus on tärkeä nähdä. Kun vanhaa poistuu, uutta voi kasvaa tilalle. Paraisten kaupungin tavoitteena on pienempi ja tarkoituksenmukaisempi kiinteistökanta sekä kaupungin maaomaisuuden aktiivinen hyödyntäminen tulevaisuuden tarpeisiin. Näin luodaan paremmat edellytykset uusille asunnoille, yrityksille, palveluille ja investoinneille sekä kasvulle, joka näkyy ja tuntuu.
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Yhteyshenkilöt
Ann-Sofie IsakssonVälfärds- och fritidsdirektör / Hyvinvointi- ja vapaa-aikajohtajaPuh:+358505962601Ann-Sofie.Isaksson@pargas.fi
Tom SimolaKaupunginjohtajaPargas stad / Paraisten kaupunkiPuh:050 558 2270tom.simola@pargas.fi
Matias JensénTekninen johtaja / Teknisk direktörPuh:+358443585724matias.jensen@pargas.fi
Pasi HyväriläKaavoituspäällikköPuh:+358404885918pasi.hyvarila@pargas.fi
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