Helsingin Scandic Parkissa järjestettävä tapahtuma kokoaa yhteen turvallisuusalan asiantuntijat, päättäjät ja yritykset. Päivän aiheita ovat muun muassa rikollisuuden uudet muodot, kyberrikollisuus, tekoälyn mahdollisuudet ja uhat, avaruuden kyberturvallisuus sekä yritysten turvallisuus ja riskienhallinta.

Kuka päättää alan pelisäännöistä?

Miten turvallisuusalan lakeja ja vaatimuksia kehitetään? Entä miten alan yritykset ja järjestöt voivat vaikuttaa niihin?

Turvaurakoitsijat ry:n toimitusjohtaja Ona Gardemeister keskustelee aiheesta kansanedustajan ja yhdistyksen kunniapuheenjohtajan Peter Östmanin sekä Finanssiala ry:n asiantuntijan ja yhdistyksen kunniajäsenen Aku Pänkäläisen kanssa.

- Turvallisuusalan yrityksillä ja järjestöillä on paljon käytännön kokemusta ja osaamista. Tätä pitäisi hyödyntää nykyistä enemmän, kun lakeja ja turvallisuusvaatimuksia uudistetaan. Alan ei pidä vain sopeutua uusiin pelisääntöihin, vaan olla mukana rakentamassa niitä, Gardemeister korostaa.

Yhdessä kohti turvallisempaa tulevaisuutta

Turvallisuuden Superpäivässä voi kuulla alan uusimmista ilmiöistä, tavata kollegoita ja löytää uusia yhteistyökumppaneita.

TurvallisuusExpossa yritykset esittelevät tuotteitaan ja palveluitaan. Päivä huipentuu Finnish Security Awards -gaalaan, jossa palkitaan merkittäviä turvallisuustekoja ja alan toimijoita.

Turvallisuuden Superpäivä 4.12.2026, Scandic Park Helsinki

Turvaurakoitsijat ry:n keskustelu klo 15.30–16.00:

Turvallisuusalan pelisäännöt muuttuvat - miten lainsäädäntöön ja vaatimuksiin voidaan vaikuttaa?

Tapahtuman koko ohjelma ja lisätiedot:

https://finnishsecurityawards.fi/turvallisuuden-superpaiva/