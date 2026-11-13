Omistusasuntolainojen kanta supistuu edelleen, mutta sijoitusasuntolainojen kasvaa
27.11.2026 10:00:00 EET | Suomen Pankki | Tiedote
Suomalaisten kotitalouksien sijoitusasuntolainojen kanta kasvoi lokakuussa 2026 jo 9,3 mrd. euroon. Sijoitusasuntolainakanta alkoi kasvaa vuoden takaiseen verrattuna 2024 huhtikuussa. Omistusasuntolainakanta sen sijaan supistuu edelleen.
Lokakuun 2026 lopussa sijoitusasuntolainakanta oli 9,3 mrd. euroa ja sen vuosikasvuvauhti oli 3,0 %. Sijoitusasuntolainakanta alkoi kasvaa vuoden takaiseen verrattuna 2024 huhtikuussa. Omistusasuntolainakanta oli puolestaan 96,3 mrd. euroa lokakuun lopussa. Omistusasuntolainakanta pieneni 0,4 prosentin vuosivauhtia. Asuntolainakanta oli lokakuun 2026 lopussa yhteensä 105,6 mrd. euroa ja asuntolainakannan vuosikasvu oli −0,1 %.
Lokakuussa 2026 kotitaloudet nostivat uusia asuntolainoja yhteensä 1,3 mrd. euron edestä. Tästä oli sijoitusasuntolainoja 120 milj. euroa ja omistusasuntolainoja 1,2 mrd. euroa. Tammi–lokakuussa 2026 sijoitusasuntolainoja nostettiin 2,9 % ja omistusasuntolainoja 4,6 % vähemmän kuin vastaavana aikana edellisvuonna. Vuoteen 2024 verrattuna sijoitusasuntolainojen nostot olivat kuitenkin kasvaneet 10,2 % ja omistusasuntolainojen nostot 8,6 %. Tammi–lokakuussa 2026 sijoitusasuntolainoja nostettiin 14,5 % ja omistusasuntolainoja 29,2 % vähemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2022. Molempien lainalajien nostot jäivät siten selvästi pienemmiksi kuin vastaavana ajanjaksona vuonna 2022.
Lokakuussa 2026 uusien sijoitusasuntolainojen keskikorko oli 3,62 % ja uusien omistusasuntolainojen 3,50 %. Uusien asuntolainojen keskikorko laski syyskuusta ja oli 3,51 % lokakuussa. Toisaalta kotitaloudet nostivat sekä omistusasunto- että sijoitusasuntolainoja korkeammalla keskikorolla kuin vuotta aiemmin. Sijoitusasuntolainakannan keskikorko oli lokakuussa 3,31 % ja omistusasuntolainakannan 3,19 %. Lainakantojen keskikorot ovat nousseet selvästi vuoden 2026 alkupuolelta lähtien.
Uusien asuntolainojen takaisinmaksuajat ovat pidentyneet huomattavasti vuoden 2026 aikana. Lokakuussa uusien omistusasuntolainojen keskimääräinen takaisinmaksuaika oli 26 vuotta ja 5 kuukautta, mikä on noin 3 vuotta ja 4 kuukautta pidempi kuin vuoden 2025 lopussa. Uusien sijoitusasuntolainojen keskimääräinen takaisinmaksuaika oli 21 vuotta ja 9 kuukautta, mikä on 2 vuotta ja 2 kuukautta pidempi kuin vuoden 2025 lopussa. Kokonaisuudessaan lainakannan kehitykseen vaikuttaa uusien lainanostojen määrä suhteessa lainojen takaisinmaksuihin.
Lainat
Suomalaisten kotitalouksien lainoista oli lokakuun lopussa kulutusluottoja 17,4 mrd. euroa ja muita lainoja 18,0 mrd. euroa.
Suomalaiset yritykset nostivat uusia lainoja1 lokakuussa 2,4 mrd. euron edestä, ja niistä asuntoyhteisölainoja oli 510 milj. euroa. Uusien nostettujen yrityslainojen keskikorko nousi syyskuusta ja oli 4,55 %. Suomalaisille yrityksille myönnettyjen lainojen kanta oli lokakuun lopussa 114,0 mrd. euroa, mistä asuntoyhteisöille myönnettyjä lainoja oli 47,2 mrd. euroa.
Talletukset
Suomalaisten kotitalouksien yhteenlaskettu talletuskanta oli lokakuun 2026 lopussa 118,1 mrd. euroa ja talletusten keskikorko 0,98 %. Talletuskannasta oli yön yli ‑talletuksia 71,6 mrd. euroa ja määräaikaistalletuksia 18,3 mrd. euroa. Uusia määräaikaisia talletussopimuksia suomalaiset kotitaloudet solmivat lokakuussa 1 660 milj. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko oli lokakuussa 2,99 %.
Lisätietoa antavat
- Ville Tolkki, puh. 09 183 2420, sähköposti: ville.tolkki(at)bof.fi,
- Markus Aaltonen, puh. 09 183 2395, sähköposti: markus.aaltonen(at)bof.fi.
Seuraava raha- ja pankkitilastotiedote julkaistaan 5.1.2027 klo 10.
Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja ‑grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa https://www.suomenpankki.fi/fi/tilastot/.
Tilastoluvut ovat saatavilla myös rajapinnan kautta Suomen Pankin avoimen datan portaalista. Lisätietoa osoitteessa https://www.suomenpankki.fi/fi/tilastot/avoin-data/.
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1 Pl. tili- ja korttiluotot.
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Suomen Pankki on Suomen rahaviranomainen ja kansallinen keskuspankki. Samalla se on osa eurojärjestelmää, joka vastaa euroalueen maiden rahapolitiikasta ja muista keskuspankkitehtävistä ja hallinnoi maailman toiseksi suurimman valuutan, euron, käyttöä.
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