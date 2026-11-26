Pitkittyneeseen unettomuuteen on saatavilla tehokasta lääkkeetöntä hoitoa
27.11.2026 08:10:00 EET | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote
Pitkäaikaisesta unettomuudesta kärsivän kannattaa hakea apua matalalla kynnyksellä. Ensisijainen hoito on kognitiivinen käyttäytymisterapia eli CBT-I, jota toteutetaan Varhassa unikoulumallilla. Hoito auttaa muuttamaan unettomuutta ylläpitäviä ajatus- ja toimintamalleja, ja sen vaikutukset voivat säilyä vuosia.
Jos unettomuus jatkuu ja haittaa jaksamista, toimintakykyä tai arkea, tilanteesta kannattaa keskustella terveydenhuollon ammattilaisen kanssa. Ammattilainen arvioi unettomuuden taustatekijät ja sen, soveltuuko lääkkeetön CBT-I-hoito tilanteeseen. Pitkäaikaisesta unettomuudesta kärsivä voi ottaa asian puheeksi omalla terveysasemallaan tai muussa hoitavassa yksikössään.
CBT-I:ssä tunnistetaan ja muutetaan unettomuutta ylläpitäviä ajatus- ja toimintamalleja. Hoitoon voi sisältyä esimerkiksi unirytmin vahvistamista, vuoteessa vietetyn ajan hallintaa, unettomuuteen liittyvien huolien käsittelyä, rentoutumista sekä unen huoltoon liittyvää ohjausta. Varhassa hoitoa toteutetaan yksilöllisesti, ryhmässä tai etäyhteydellä Unikoulu-mallin avulla.
Lääkkeetön hoito on vähintään yhtä tehokasta kuin lääkehoito
Tutkimusnäytön perusteella CBT-I on yhtä tehokasta kuin lääkehoito. Lääkkeettömän hoidon vaikutukset voivat säilyä kuukausia tai vuosia, kun taas lääkehoidon vaikutus ei yleensä jatku samalla tavalla hoidon päättymisen jälkeen.
– Pitkäkestoisen unettomuuden hoidossa CBT-I:n tulisi olla ensisijainen vaihtoehto. Se on yhtä tehokasta kuin lääkehoito, aiheuttaa vähemmän haittoja ja sen vaikutus voi säilyä jopa vuosia. Siksi on tärkeää, että unettomuudesta kärsivät tuntevat unikoulun ja muut CBT-I-hoidon mahdollisuudet, sanoo Tyks Uni- ja hengityskeskuksen apulaisylilääkäri Juha Markkula.
Unilääkkeiden käyttöä harkitaan huolella
Lyhytaikaisen unettomuuden hoidossa usein hyödynnetyt psykoosilääke ketiapiini ja masennuslääke mirtatsapiini eivät ole pitkäkestoisen unettomuuden ensilinjan lääkkeitä. Niiden käyttöön voi liittyä pitkäaikaishaittoja, minkä vuoksi lääkityksen tarve, hyödyt ja haitat arvioidaan yksilöllisesti terveydenhuollossa. Lääkitystä ei pidä lopettaa omin päin, vaan mahdollisista muutoksista tulee sopia hoitavan ammattilaisen kanssa.
Unilääkkeisiin voi liittyä esimerkiksi päiväaikaista väsymystä, muistiin ja toimintakykyyn kohdistuvia vaikutuksia, kaatumisriskiä sekä joihinkin lääkkeisiin tottumisen tai riippuvuuden riski. Lääkkeetön hoito tarjoaa keinoja vaikuttaa unettomuuden taustalla oleviin ja sitä ylläpitäviin tekijöihin ilman näitä mahdollisia haittoja.
Varhassa unettomuutta hoidetaan unikoulumallilla
Varhassa unikoulumallia on käytetty jo pitkään. Tyks Uni- ja hengityskeskuksen ja Turun ammattikorkeakoulun yhteistyönä Varsinais-Suomen alueelle on koulutettu jo yli 100 CBT-I-menetelmän osaavaa ammattilaista. Työkirjapohjaista Unikoulua voidaan toteuttaa myös ryhmämuotoisesti ja etäyhteydellä.
– Hoitoon soveltuvuus ja toteutustapa arvioidaan yksilöllisesti. Tavoitteena on, että vaikuttava lääkkeetön hoito olisi mahdollisimman monen pitkäkestoisesta unettomuudesta kärsivän saatavilla eri puolilla Varsinais-Suomea, Markkula tarkentaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Juha MarkkulaapulaisylilääkäriVarsinais-Suomen hyvinvointialue
Tyks Uni- ja hengityskeskus
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