Keski-Suomen hyvinvointialuejohtajaksi haki 25 henkilöä
26.11.2026 16:01:40 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen hyvinvointialuejohtajan viran hakuaika päättyi 26.11. Hyvinvointialuejohtajaksi haki 25 henkilöä.
Hyvinvointialuejohtajan hakua ja valintaa varten on perustettu valmisteleva työryhmä. Seuraavaksi valintaprosessi etenee haastatteluihin, jotka on suunniteltu pidettävän 9.12.2026.
Tavoitteena on, että aluevaltuusto päättää hyvinvointialuejohtajan valinnasta helmikuussa.
Hyvinvointialuejohtajan virkaa hakeneet:
Heikkilä Harri
Hosseini Mahbubeh
Huolman Sini
Hämäläinen Markku
Kaipia Kimmo
Kivelä Heli
Kontio Päivi
Koskinen Jukka
Kukkonen Petrus
Laukkanen Antti
Leppä Lasse
Leväpelto Kirsi
Linnavuori Katja
Markkula Harri
Mattila Tapani
Merjonen Päivi
Mäki Atte
Rautajoki Arto
Ruotsalainen Jaakko
Saarinen Jari
Savolainen Jani
Uusitalo Arja
Viertola Juha
Virtanen Toni
Yksi hakija ei toivonut nimeänsä julkisuuteen.
Hyvinvointialuejohtaja vastaa hyvinvointialueen strategisesta johtamisesta ja kehittämisestä sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.
Keski-Suomen hyvinvointialueen budjetti on noin 1,4 miljardia euroa ja hyvinvointialueella työskentelee noin 12 000 sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden ammattilaista.
Lue lisää:
Tiedote 26.10.2026 Keski-Suomen hyvinvointialue hakee hyvinvointialuejohtajaa – haku auki 26.11. saakka
Yhteyshenkilöt
Eija HeikkiläHR-johtaja
Keski-Suomen hyvinvointialue
Sanna-Riikka KoponenViestintäpäällikköViestintäpalvelut
Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
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