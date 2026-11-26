Milla Heiskanen: Jätehuoltoa kehitetään tiedolla ja käytännön kokeiluilla
27.11.2026 08:09:20 EET | Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka) | Blogi
Heka kehittää jätehuoltoaan hyödyntämällä tietoa ja kokeilemalla uusia ratkaisuja. Tavoitteena on sujuva jätehuolto, siistimmät jätepisteet ja kustannusten parempi hallinta. Vuodesta 2024 lähtien tehdyillä muutoksilla on saavutettu jo lähes 600 000 euron laskennalliset säästöt.
Jätehuollon hinnat ovat nousseet viime vuosina, ja nousu näkyy myös Hekan kustannuksissa. Jätemäärissä ei samaan aikaan ole tapahtunut merkittävää muutosta, mutta jätepisteiden optimoinnilla olemme pystyneet hillitsemään kustannusten nousua. Hekan kokoisessa yhtiössä pienilläkin kohdekohtaisilla muutoksilla voi olla merkittävä taloudellinen vaikutus.
Olemme käyneet kohdekohtaisesti läpi jäteastioiden määriä ja tyhjennysvälejä. Tavoitteena on, että jokaisen kohteemme jätepisteillä on tarpeeseen nähden riittävästi kapasiteettia ilman tarpeettomia tyhjennyksiä. Käytännössä optimointi voi tarkoittaa esimerkiksi tyhjennysvälien muuttamista tai astioiden määrän lisäämistä, jos näin voidaan vähentää tyhjennyskertoja.
Pintakeräyskohteissa huoltohenkilöstö on seurannut astioiden täyttymistä ennen tyhjennyksiä. Syväkeräyskohteiden analysoinnissa hyödynnämme punnitusdataa. Jos tehty muutos ei ole osoittautunut käytännössä toimivaksi, mitoitusta on korjattu.
Jätedatan hyödyntämisen tueksi olemme rakentaneet Power BI -raportin, johon toimittajiltamme saatava jätedata päivittyy automaattisesti. Raportin avulla pystymme tunnistamaan aiempaa helpommin kohteet, joiden jätehuollon mitoitusta on syytä tarkastella tarkemmin.
Kustannusten hallinta tukee kohtuuhintaista asumista
Jätehuollon turhien kustannusten vähentäminen on tärkeä osa kohtuuhintaisen asumisen edellytysten turvaamista. Kun jätehuoltoa kehitetään järjestelmällisesti sadoissa kohteissa, yksittäisten jätepisteiden säästöistä kertyy huomattava kokonaisuus. Vuodesta 2024 lähtien tehdyillä jätehuollon optimoinneilla on saavutettu lähes 600 000 euron laskennalliset säästöt. Ilman optimointia jätehuollon kustannukset olisivat vuosittain noin 400 000 euroa korkeammat.
Myös asukkaiden omilla teoilla on vaikutusta. Jätteiden lajittelu oikeisiin astioihin, suurikokoisten tavaroiden vieminen niille tarkoitettuihin vastaanottopaikkoihin ja jätepisteiden pitäminen siistinä vähentävät ylimääräistä työtä ja kustannuksia. Kun jätepistettä käytetään oikein, hyöty näkyy siistimpänä ympäristönä ja yhteisten asumiskustannusten parempana hallintana.
Kameravalvonnasta ensimmäisiä kokemuksia
Kaikkia jätepisteiden ongelmia ei kuitenkaan ratkaista astioiden määriä tai tyhjennysvälejä muuttamalla. Jätepisteille jätetään myös tavaroita ja jätteitä, jotka eivät sinne kuulu. Tämä aiheuttaa ylimääräistä työtä ja kustannuksia.
Syksyllä käynnistimme kameravalvonnan pilotin kymmenellä Hekan jätepisteellä. Pilotissa selvitetään, voidaanko kameravalvonnan avulla vähentää jätepisteiden väärinkäyttöä. Ensimmäiset kokemukset ovat olleet myönteisiä. Osassa pilottikohteista jätepisteet ovat pysyneet aiempaa siistimpinä, ja ylimääräisiä tavaroita ja jätesäkkejä on havaittu vähemmän.
Kameravalvonnasta on ollut apua myös väärinkäytösten selvittämisessä. Kun väärinkäytös havaitaan ja tekijä pystytään tunnistamaan, aiheutuneet kustannukset voidaan laskuttaa tekijältä. Näin on pilotin aikana jo tehty joissakin tapauksissa.
Pilotti on edelleen käynnissä. Sen aikana kerättyjen kokemusten perusteella arvioimme, kuinka hyvin kameravalvonta auttaa ehkäisemään jätepisteiden väärinkäyttöä.
Toimivampi jätehuolto vähentää turhia tyhjennyksiä
Jätehuollon kehittämisen tavoitteena on ennen kaikkea se, että jätehuolto toimii arjessa hyvin. Jätepisteillä pitää olla tarpeeseen nähden riittävästi kapasiteettia, mutta turhia tyhjennyksiä tulee välttää. Kun tyhjennysvälit ja astiamäärät mitoitetaan tarpeen mukaan, jäteautojen tarpeettomia käyntejä voidaan vähentää ja siten pienentää jätehuollon ympäristövaikutuksia. Toimivaan jätehuoltoon kuuluu myös se, että jätepisteet pysyvät siisteinä ja niitä käytetään tarkoituksenmukaisesti.
Tiedon avulla voimme kohdistaa muutoksia sinne, missä niitä tarvitaan, ja seurata niiden toimivuutta käytännössä. Näin jätehuolto palvelee paremmin asukkaiden arkea, vähentää turhaa työtä ja auttaa pitämään kustannukset hallinnassa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Milla Heiskanenvastuullisuuspäällikkö, Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka)Puh:09 5767 4934
Tietoja julkaisijasta
Helsingin kaupungin asunnot (Heka) on Suomen suurin asuntojen vuokranantaja. Noin 55 000 asunnossamme asuu lähes 100 000 helsinkiläistä eli noin joka seitsemäs helsinkiläinen. Tarjoamme asukkaillemme kohtuuhintaista, laadukasta ja turvallista arkea.
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