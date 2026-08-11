Lempäälä sai hankevuosien aikana runsaasti valtakunnallista, positiivista medianäkyvyyttä ja heinäkuussa Asuntomessut Lempäälässä -mediaosumat keräsivät noin 20 miljoonaa näyttökertaa.

Medianäkyvyyden lisäksi positiivinen kävijäkokemus lähti lähes 90 000 vierailijan mukana Lempäälästä eteenpäin, sillä messuvieraiden joukossa oli paljon kävijöitä, joille vierailu Lempäälään oli ensimmäinen. Ideapark on tunnetusti kesälomailijoiden suosikki, mutta Asuntomessujen uskotaan tuoneen sinnekin vielä noin 50 000 lisäkävijää.

Suomen Asuntomessujen toteuttaman messututkimuksen mukaan messuvieraat käyttivät Lempäälässä vieraillessaan yhteensä noin 4,3 miljoonaa euroa messualueen ulkopuolisiin palveluihin. Tietoisuuden kasvun odotetaan tuovan hyötyä Lempäälän elinkeinotoiminnalle pidemmällä aikavälillä. Asuntomessuvuoden ja Lempäälän kunnan 160-vuotisjuhlavuoden tapahtumien vaikutukset matkailutuloon ja työllisyyteen selviävät keväällä 2027 valmistuvasta Matkailun tulo- ja työllisyysvaikutukset 2026-raportista.

Messutapahtuma esitteli Saikan uuden, viehättävän asuinalueen ja sen 34 kohdetta. Messualue Saikka sai positiivista palautetta harmonisuudestaan ja itse messutapahtuma onnistui hyvin. Lokakuussa 2026 järjestetyssä Saikan tonttihaussa oli haettavana seitsemän kaupunkipientalotonttia, joihin saapui 15 hakemusta. Tontit jaettiin arpomalla.

Asuntomessujen kävijämäärä jäi ennustettua pienemmäksi, mikä laski myös tuloja ennakoitua pienemmiksi. Asuntomessujen järjestämiseen liittyvät käyttötalouden suurimmat kulut syntyivät henkilöstöstä ja messuihin liittyvästä väliaikaisestä infrastruktuurista, kuten saapumisterminaalialueen ja yleisöpysäköintialueen rakentamisesta. Asuntomessuhankkeen kokonaiskulu investoinnit ja tuotot huomioiden olivat noin 2,95 miljoonaa euroa.

”Asuntomessuprojektiin lähdettäessä oli jo täysin selvää, että messutapahtuman suorat tuotot ovat kunnalle hyvin paljon pienemmät kuin projektin kulut. Pitkän projektin aikana maailmantilanne on muuttunut paljon, mikä on osaltaan vaikuttanut myös messuihin liittyviin kuluihin. Messuprojekti oli kuitenkin kunnalle alusta saakka investointi tulevaisuuteen”, sanoo projektipäällikkö Pekka Seppänen.

Asuntomessut Lempäälässä 2026 -hanke oli monipuolinen kokonaisuus, johon liittyi useiden eri alojen osaamista. Asuntomessut oli monien mahdollisuuksien hanke useille sidosryhmille, kuten oppilaitoksille. Hankkeesta julkaistu loppuraportti (linkki sanan taakse) niputtaa yhteen pitkän projektin vaiheet suunnittelusta ja kaavavalmistelusta messutapahtumaan sekä kiinnostavimpien messukohteiden palkitsemiseen. Raportti avaa monivaiheista ja pitkää projektia ja siihen liittyviä kokonaisuuksia kuntalaisille ja eri sidosryhmille.

Osuuskunta Suomen Asuntomessut on julkaissut Lempäälän messutapahtuman kävijätutkimuksen, josta on lyhennelmä myös Lempäälän loppuraportissa.