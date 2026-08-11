Asuntomessut Lempäälässä 2026 -hanke kuuluu kokonaisuuteen
Lempäälän kunta
Asuntomessut vahvistivat Lempäälän tunnettuutta ja vetovoimaa – loppuraportti julkaistu
26.11.2026 15:35:00 EET | Lempäälän kunta | Asuntomessut Lempäälässä 2026 -hanke | Tiedote
Asuntomessut Lempäälässä 2026 -hankkeen päätavoitteena oli luoda kiinnostusta, tunnettuutta ja myönteistä mielikuvaa Lempäälälle sekä näin vauhdittaa aluetaloutta. Asuntomessuhanke oli kaikkinensa noin yhdeksän vuoden projekti, jonka matkalle osui merkittävästi muuttunut maailmatilanne, joka heijastui ja heijastuu edelleen rakentamiseen. Tässä tilanteessa Lempäälään kuitenkin saatiin todella hyvä määrä messukohteita monipuolisesti eri asuntotyypeistä sekä onnistunut messutapahtuma.
Lempäälä sai hankevuosien aikana runsaasti valtakunnallista, positiivista medianäkyvyyttä ja heinäkuussa Asuntomessut Lempäälässä -mediaosumat keräsivät noin 20 miljoonaa näyttökertaa.
Medianäkyvyyden lisäksi positiivinen kävijäkokemus lähti lähes 90 000 vierailijan mukana Lempäälästä eteenpäin, sillä messuvieraiden joukossa oli paljon kävijöitä, joille vierailu Lempäälään oli ensimmäinen. Ideapark on tunnetusti kesälomailijoiden suosikki, mutta Asuntomessujen uskotaan tuoneen sinnekin vielä noin 50 000 lisäkävijää.
Suomen Asuntomessujen toteuttaman messututkimuksen mukaan messuvieraat käyttivät Lempäälässä vieraillessaan yhteensä noin 4,3 miljoonaa euroa messualueen ulkopuolisiin palveluihin. Tietoisuuden kasvun odotetaan tuovan hyötyä Lempäälän elinkeinotoiminnalle pidemmällä aikavälillä. Asuntomessuvuoden ja Lempäälän kunnan 160-vuotisjuhlavuoden tapahtumien vaikutukset matkailutuloon ja työllisyyteen selviävät keväällä 2027 valmistuvasta Matkailun tulo- ja työllisyysvaikutukset 2026-raportista.
Messutapahtuma esitteli Saikan uuden, viehättävän asuinalueen ja sen 34 kohdetta. Messualue Saikka sai positiivista palautetta harmonisuudestaan ja itse messutapahtuma onnistui hyvin. Lokakuussa 2026 järjestetyssä Saikan tonttihaussa oli haettavana seitsemän kaupunkipientalotonttia, joihin saapui 15 hakemusta. Tontit jaettiin arpomalla.
Asuntomessujen kävijämäärä jäi ennustettua pienemmäksi, mikä laski myös tuloja ennakoitua pienemmiksi. Asuntomessujen järjestämiseen liittyvät käyttötalouden suurimmat kulut syntyivät henkilöstöstä ja messuihin liittyvästä väliaikaisestä infrastruktuurista, kuten saapumisterminaalialueen ja yleisöpysäköintialueen rakentamisesta. Asuntomessuhankkeen kokonaiskulu investoinnit ja tuotot huomioiden olivat noin 2,95 miljoonaa euroa.
”Asuntomessuprojektiin lähdettäessä oli jo täysin selvää, että messutapahtuman suorat tuotot ovat kunnalle hyvin paljon pienemmät kuin projektin kulut. Pitkän projektin aikana maailmantilanne on muuttunut paljon, mikä on osaltaan vaikuttanut myös messuihin liittyviin kuluihin. Messuprojekti oli kuitenkin kunnalle alusta saakka investointi tulevaisuuteen”, sanoo projektipäällikkö Pekka Seppänen.
Asuntomessut Lempäälässä 2026 -hanke oli monipuolinen kokonaisuus, johon liittyi useiden eri alojen osaamista. Asuntomessut oli monien mahdollisuuksien hanke useille sidosryhmille, kuten oppilaitoksille. Hankkeesta julkaistu loppuraportti (linkki sanan taakse) niputtaa yhteen pitkän projektin vaiheet suunnittelusta ja kaavavalmistelusta messutapahtumaan sekä kiinnostavimpien messukohteiden palkitsemiseen. Raportti avaa monivaiheista ja pitkää projektia ja siihen liittyviä kokonaisuuksia kuntalaisille ja eri sidosryhmille.
Osuuskunta Suomen Asuntomessut on julkaissut Lempäälän messutapahtuman kävijätutkimuksen, josta on lyhennelmä myös Lempäälän loppuraportissa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pekka SeppänenprojektipäällikköPuh:044 486 3614pekka.seppanen@lempaala.fi
Liitteet
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Asuntomessut Lempäälässä 2026 -hanke
Asuntomessut Lempäälässä -tapahtuma päättyi positiivisiin tunnelmiin11.8.2026 11:54:21 EEST | Tiedote
Asuntomessut Lempäälässä -tapahtuma päättyi onnistuneesti. Kuukauden mittainen tapahtuma nosti kunnan valtakunnalliseen näkyvyyteen, esitteli uuden Saikan asuinalueen kymmenille tuhansille kävijöille ja vahvisti mielikuvaa Lempäälästä vetovoimaisena asumisen kuntana.
Asuntomessut vaikuttavat liikennejärjestelyihin elokuuhun asti30.6.2026 15:29:11 EEST | Tiedote
Asuntomessut Lempäälässä 2026 järjestetään Saikan asuinalueella 10.7.–9.8.2026 välisenä aikana. Tapahtumaan odotetaan yli 100 000 kävijää. Asuntomessutapahtuman pysäköintialue rakennetaan Realparkinkadun varrelle. Messubussi ajaa pysäköintialueen ja Asuntomessualueen välillä koko tapahtuman ajan. Areenakadun, Realparkinkadun ja Ideaparkinkadun risteykseen toteutetaan messutapahtuman ajaksi väliaikainen kiertoliittymä helpottamaan liittymän toimivuutta.
Lempäälän Vuokrakotien Asuntomessukohteessa teemana yhteiskunnallinen vaikuttaminen18.5.2026 11:15:00 EEST | Tiedote
Lempäälässä 10.7. – 9.8.2026 järjestettäville Asuntomessuille valmistuu Lempäälän Vuokrakodit Oy:n 34 huoneiston kerrostalokohde Saikanportti, josta messuilla esitellään neljä huoneistoa.
Lempäälän Asuntomessujen aikainen pysäköinti useammalle alueelle21.2.2025 14:08:03 EET | Tiedote
Lempäälä muuttaa suunnitelmaa vuoden 2026 Asuntomessujen aikaisesta pysäköinnistä ns. Etelärinteessä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme