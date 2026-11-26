– Olemme pitkään ajaneet työntekijöiden äänen vahvistamista yritysten päätöksenteossa, ja olen iloinen, että saimme tämän uudistuksen maaliin. On tärkeää, että myös niillä, jotka päivittäin tekevät työtä yrityksen menestymisen eteen, on mahdollisuus osallistua sen kehittämiseen, sanoo RKP puheenjohtaja, opetusministeri Anders Adlercreutz.

Uudistus antaa työntekijöille paremmat mahdollisuudet saada edustus yrityksen hallitukseen tai johtoryhmään. Adlercreutzin mukaan tavoitteena on vahvistaa henkilöstön ja yritysjohdon välistä vuoropuhelua sekä parantaa työntekijöiden mahdollisuuksia osallistua yrityksen toimintaa, taloutta ja henkilöstön asemaa koskevien kysymysten käsittelyyn.

– Menestyvä yritys rakentuu sekä hyvien liikeideoiden ja osaavan johdon että asiantuntevan ja sitoutuneen henkilöstön varaan. Kun vuoropuhelu toimii ja henkilöstön kokemusta hyödynnetään, se hyödyttää sekä työyhteisöä että yritystä kokonaisuutena, Adlercreutz sanoo.

Uudistus antaa samalla työnantajalle ja henkilöstölle mahdollisuuden sopia vaihtoehtoisista tavoista järjestää henkilöstön edustus, jos aloite tulee henkilöstöltä. Näin voidaan ottaa huomioon yritysten erilaiset rakenteet ja tarpeet.

– Meille on tärkeää löytää toimiva tasapaino. Työntekijöillä tulee olla todelliset mahdollisuudet vaikuttaa, mutta ratkaisujen on samalla sovittava yritysten arkeen. Tämä on konkreettinen askel kohti työelämää, jossa yhteistyölle ja luottamukselle annetaan enemmän tilaa, Adlercreutz sanoo.