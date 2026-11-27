Uutta Töölönlahdenpuistoa on suunniteltu niin virkistyksen, leikin kuin eläinten näkökulmasta
27.11.2026 08:35:15 EET | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote
Töölönlahdenpuiston ja Makasiinipuiston puistosuunnitelmat ovat menossa päätöksentekoon. Lähes yhdentoista hehtaarin alueella on tilaa luonnolle, mutta myös monenlaisille toiminnoille.
Töölönlahdenpuisto ja Makasiinipuisto ovat osa laajempaa Töölönlahden viheraluetta, yhtä Helsingin tunnetuimista virkistysalueista. Puistoja reunustavat lukuisat kulttuurirakennukset kuten Hakasalmen huvila ja Alvar Aallon suunnittelema Finlandia-talo, ja ne ovat osa ulkoilijoiden suosimaa Töölönlahden ja Eläintarhanlahden rantoja kiertävää puistovyöhykettä. Vuonna 2024 rakennettu väliaikainen Töölönlahden kesäpuisto on parantanut alueen viihtyisyyttä.
Puistojen suunnittelun tavoitteena on ollut muodostaa luonnon, kulttuurin ja urbaanin elämän kohtauspaikka, joka liittyy luontevasti Töölönlahden suuralueeseen ja Keskuspuistoon. Puiston luontoarvot sekä näkymät Töölönlahdelle ja ympäristön merkkirakennuksille ovat olleet keskeisiä suunnittelun lähtökohtia.
Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee puistosuunnitelmia kokouksessaan tiistaina 1. joulukuuta. Puistojen rakentaminen voisi alkaa arviolta syksyllä 2027. Töölönlahdenpuiston uudistuksen on arvioitu maksavan 12,8 miljoonaa euroa ja Makasiinipuiston noin 1,25 miljoonaa euroa.
Lapsille tarjolla vesileikkejä, luontokosketusta ja yhdessäoloa
Töölönlahden kesäpuiston nykyiset toiminnot kuten grillipaikka, rantalentopallokenttä, tanssilava ja flyygeli säilytetään. Töölönlahdenpuistoon suunnitellun skeittipoolin paikkaa on arvioitu uudelleen kaupunkilaisilta tulleen palautteen pohjalta, ja se tullaan sijoittamaan Makasiinipuiston pohjoispäähän.
Lapsiperheiden suosima vesileikkipaikka laajenee ja puiston pohjoisosaan rakennetaan uusi leikkipaikka, jonka teemana on Töölönlahden luonto. Lisäksi puistoon rakennetaan luontoseikkailupolku ja lintutorni. Leikkialueilla painotetaan luontokosketuksen lisäämistä ja luontopohjaista oppimista. Ulkokuntoilupaikalle tulee välineitä sekä aikuisille että lapsille.
"Aiemmissa suunnitteluvaiheissa olemme saaneet palautetta, että puistossa olisi hyvä huomioida eri-ikäiset käyttäjät ja tuoda asukkaille mahdollisuuksia viettää aikaa yhdessä. Tästä syystä erityyppisiä toimintoja on sijoitettu lähekkäin, jolloin voimme tukea eri-ikäisten luontevaa yhdessäoloa ja tarjota paikkoja lapsen ja vanhemman yhteiselle ajalle", kertoo projektinjohtaja Jere Saarikko Helsingin kaupungilta.
Puiston keskiosaan rakennetaan myös polveileva, luonnollista puroa ja lampia mukaileva vesiaihe, johon pumpataan vettä Töölönlahdesta. Vesiaiheeseen ohjataan myös vesileikkialueelta tulevat vedet sekä puhtaita puiston hulevesiä. Puron varrelle rakennetaan kohtia, joissa vettä ja vesiluontoa pääsee tutkimaan läheltä. Laajempien lampimaisten vesipeilien äärelle voi jäädä oleskelemaan ja katselemaan maisemia. Vesiaiheen reunat rakennetaan pääosin loiviksi ja kasvipeitteisiksi.
Linnuille lisää pesimä- ja suojapaikkoja
Luonnon monimuotoisuus on ollut tärkeä lähtökohta niin Töölönlahdenpuiston kuin Makasiinipuiston suunnittelulle. Erityisesti Töölönlahden rannassa on paljon linnustoon liittyviä arvoja.
Nurmikoiden pinta-alaa vähennetään ja niitä korvataan niityillä sekä monilajisilla pensas- ja perenna-alueilla. Pensasryhmät ovat tärkeitä suojapaikkoja varsinkin varpusille. Alueelle lisätään runsaasti kukkivaa kasvillisuutta, joka houkuttelee pölyttäjiä. Töölönlahden rannan laajat ruovikkoalueet säilyvät jatkossakin lintujen pesimä- ja suojapaikkoina. Puiston pohjoisosaan asennetaan pääskytorni ja muita pesäpönttöjä.
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Yhteyshenkilöt
Jere Saarikko
Projektinjohtaja
Helsingin kaupunki
Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu
p. 09 310 39857
jere.saarikko@hel.fi
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