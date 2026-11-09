Kauhajoelle avataan uusi ABC-latausasema helmikuussa 2027
27.11.2026 09:00:00 EET | Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa | Tiedote
Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa laajentaa sähköautojen latausverkostoaan Kauhajoelle. Uusi ABC-latausasema otetaan käyttöön ABC Kauhajoella helmikuussa 2027.
Uudelle latausasemalle tulee kolme suurteholatauslaitetta, joissa jokaisessa on kaksi pistoketta. Lisäksi asemalle tulee yksi kahdella pistokkeella varustettu teholatauslaite. Autoilijoiden käyttöön tulee näin yhteensä kuusi suurteholatauspistoketta ja kaksi teholatauspistoketta. Latausaseman kokonaisteho on 600 kW.
ABC Kauhajoki, Topeeka 65, Kauhajoki
- 6 suurteholatauspistoketta
- 2 teholatauspistoketta
- kokonaisteho 600 kW
Uusi latausasema vahvistaa Eepeen sähköautojen latausverkostoa ja parantaa latausmahdollisuuksia Kauhajoella. Eepeen ABC-latauspisteitä on ABC-asemien ja markettien yhteydessä eri puolilla toimialuetta. Lataaminen onnistuu ABC-mobiililla tai maksukortilla.
Yhteyshenkilöt
Heli BackRyhmäpäällikköEtelä-Pohjanmaan OsuuskauppaPuh:010 764 9301heli.back@sok.fi
Kuvat
Eepee
Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa, Eepee, on 97 000 asiakasomistajan omistama vähittäiskaupan monialayritys. Toimialamme ovat: marketkauppa, liikennekauppa sekä matkailu- ja ravitsemiskauppa.
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