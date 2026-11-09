Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa laajentaa sähköautojen latausverkostoaan Kauhajoelle. Uusi ABC-latausasema otetaan käyttöön ABC Kauhajoella helmikuussa 2027.

Uudelle latausasemalle tulee kolme suurteholatauslaitetta, joissa jokaisessa on kaksi pistoketta. Lisäksi asemalle tulee yksi kahdella pistokkeella varustettu teholatauslaite. Autoilijoiden käyttöön tulee näin yhteensä kuusi suurteholatauspistoketta ja kaksi teholatauspistoketta. Latausaseman kokonaisteho on 600 kW.

ABC Kauhajoki, Topeeka 65, Kauhajoki

6 suurteholatauspistoketta

2 teholatauspistoketta

kokonaisteho 600 kW

Uusi latausasema vahvistaa Eepeen sähköautojen latausverkostoa ja parantaa latausmahdollisuuksia Kauhajoella. Eepeen ABC-latauspisteitä on ABC-asemien ja markettien yhteydessä eri puolilla toimialuetta. Lataaminen onnistuu ABC-mobiililla tai maksukortilla.