Helsingin Kaupunginteatterin esittävien taiteiden ammattilaisille suuntaama toiminta yhdistää koulutuksen, mentoroinnin, residenssit ja esitystoiminnan yhtenäisiksi taiteellisen kehittymisen poluiksi. Toiminta pohjautuu Kaupunginteatterissa vuosina 2022–2026 toteutetun Nykyesityksen näyttämö -hankkeen parhaisiin käytäntöihin.

”Nykyesityksen näyttämön tilalle rakentuu nyt uusi, laaja-alaisesti esittävän taiteen ammattilaisia yhdistävä toimintamalli, jota ei ole aiemmin ollut tarjolla suomalaisella teatterikentällä”, iloitsee toiminnan kokonaisuudesta vastaava tanssiryhmän johtaja Valtteri Raekallio.

”Saimme valtavan hyvää kokemusta studio Pasilassa toimineesta Nykyesityksen näyttämöstä, pääsimme työskentelemään kiinnostavien taiteilijoiden kanssa, esitykset löysivät uutta yleisöä ja myös profiloiduimme teatterikentällä hieman uudella tavalla entistä monimuotoisemman ja kokeellisemman ohjelmistomme ansiosta. Vaikka nyt luovumme Nykyesityksen näyttämö -sateenvarjosta, tarkoitus on monipuolistaa ja laajentaa sen aloittamaa vapaan kentän yhteistyötä myös muille näyttämöillemme ja kiinteäksi osaksi teatterin toimintaa ja teatterin perusohjelmistoa”, Raekallio sanoo.

”Kesäresidenssit jatkuvat studio Pasilassa ja suunnitelmissamme on mahdollistaa residenssejä myös Lilla Teaterniin ja nykytanssin osalta studio Elsaan. Toiminta katetaan teatterin perusrahoituksesta, mutta haemme säätiöiltä rahoitusta, joka ohjattaisiin vapaan kentän taiteilijoille.”

”Mentorointiin, residensseihin ja esitysohjelmistoomme valitsemme uuden sukupolven taiteilijoita ja työryhmiä, joiden tavoitteena on luoda kunnianhimoisia ja kokeilevia teoksia suuremmille näyttämöille ja laajemmille yleisöille. Painotamme taiteenlajien ja estetiikkojen moninaisuutta, joka heijastaa teatteria ympäröivää maailmaa. Koulutustoimintamme on avointa ja maksutonta kaikille alan ammattilaisille”, Raekallio jatkaa.

Raekallio vastaa toiminnan kokonaisuuden lisäksi studio Elsaan suunnitteilla olevista nykytanssin residensseistä. HKT:n ruotsinkielisen näyttämön Lilla Teaternin taiteellinen johtaja David Sandqvist puolestaan vastaa Lillanin residenssi- ja esitystoiminnasta ja kuraattori Riikka Thitz studio Pasilan kesäresidensseistä sekä seminaaritoiminnasta.

”Vuonna 2026 aloitimme Pohjoismaisen kulttuurirahaston tukeman Big Stage Lab -seminaarisarjan, jossa on käsitelty tänä syksynä kiertuetoimintaa ja videosuunnittelua. Sarja jatkuu tammikuussa 2027 yhteistuotantoteemalla. Studio Pasilan kesäresidensseihin puolestaan jatkuu vuosittainen, tapaamismuotoinen avoin haku”, sanoo kuraattori Riikka Thitz.

”Lilla Teaternissa kokeilemme ensi keväänä uutta vapaan kentän ryhmien vierailufestivaalia, jonka ohjelmiston valitsimme avoimen haun kautta. Tiedotamme tästä lisää tammikuussa”, sanoo Lilla Teaternin taiteellinen johtaja David Sandqvist.

Nykyesityksen näyttämö toimi Helsingin Kaupunginteatterin studio Pasilassa 2022–2026. Hanke on syntyi esittävän taiteen vapaalla kentällä toimivien taiteilijoiden aloitteesta. Lauri Antti Mattilan kokoama työryhmä toimitti keväällä 2019 Helsingin Kaupunginteatterin johtoryhmälle ehdotuksen, jonka oli allekirjoittanut 885 esittävän taiteen ammattilaista. Ehdotuksessa pyydettiin teatteria vastaamaan ajankohtaisiin muutoksiin yhteiskunnassa ja esittävän taiteen työkentällä. Tavoitteena oli rakentaa uusia yhteistyön muotoja vapaan kentän ja laitosteatterin välille ja samalla kehittää toimintamallia, joka voisi toimia esimerkkinä myös muille VOS-rahoitetuille teattereille. Nykyesityksen näyttämön kuraattoreina toimivat pilottikaudella 2021–2023 Tuomas Laitinen, Riikka Thitz ja Suvi Tuominen. Nykyesityksen näyttämön toimintaa on tukenut vuosina 2022–2025 Koneen Säätiö.