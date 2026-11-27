Helsingin terassien ja parkletien uudet vuokrausperiaatteet hyväksyttiin – kaikki sopimukset uusitaan alkuvuodesta
27.11.2026 09:57:34 EET | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote
Uudistuksessa vuokrasopimuksiin tulee lisää joustavuutta, laskutus muuttuu kuukausittaiseksi ja vuokrat päivittyvät. Muutokset tulevat voimaan 1.4.2027.
Helsingin kaupungin tavoitteena on edistää pitkäaikaista terassi- ja parklet-toimintaa sekä luoda edellytyksiä sen kehittämiselle.
Jatkossa terassi- ja parklet-alueen vuokrasopimus voidaan tehdä toistaiseksi voimassa olevana tai enintään kahden vuoden määräaikaisena sopimuksena. Erikseen voidaan neuvotella myös pidemmistä, enintään kymmenen vuoden määräaikaisista sopimuksista.
Vuokrat päivittyvät ja laskutus muuttuu kuukausittaiseksi
Terassien ja parkletien vuokrat päivittyvät 1.4.2027 alkaen. Kausilaskutuksen sijaan vuokra maksetaan jatkossa kuukausittain.
- Kesäkaudella 1.4.–30.9. vuokra on keskustassa 15 euroa ja muualla Helsingissä 12 euroa neliömetriltä kuukaudessa.
- Talvikaudella 1.10.–31.3. vuokra on vastaavasti 7,50 euroa ja 6 euroa neliömetriltä kuukaudessa. Hinnat ovat arvonlisäverottomia.
Parklet-alueita vuokrataan vain kesäkaudeksi.
Vuokrat sidotaan elinkustannusindeksiin ja tarkistetaan vuosittain 1. huhtikuuta. Ensimmäinen tarkistus tehdään vuonna 2028.
Esteettömyyteen kiinnitetään huomiota
Terassien ja parkletien esteettömyyteen kiinnitetään huomiota vuokrasopimuksissa, ohjeistuksessa ja vuokralaisten kanssa käytävässä viestinnässä. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni voi käyttää terasseja ja parkleteja sujuvasti ja turvallisesti.
Sopimuksien uusiminen alkaa tammikuussa
Nykyiset sopimukset päättyvät viimeistään 31.3.2027, ja terassi- ja parklet-toimintaa varten tarvitaan uudet sopimukset 1.4.2027 alkaen.
Tämänhetkisen arvion mukaan uusia sopimuksia voidaan tehdä tammikuusta 2027 alkaen. Päivitetyt ohjeet, hinnasto ja sopimusehdot sekä tarkemmat hakuohjeet julkaistaan sitä ennen Helsingin kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.hel.fi/luvat/terassit.
Pienimuotoisia terasseja voi jatkossakin pitää korvauksetta kiinteistön omistajan luvalla. Tällaisella tilalla tarkoitetaan liiketilan julkisivussa kiinni olevaa 80 senttimetriä leveää aluetta.
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Yhteyshenkilöt
Laura YrjänäYksikön päällikkö
Kaupunkitilan käyttö ja maanvuokraus
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