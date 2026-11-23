Kirjoittaminen kehittää ajattelua, oppimista, itseilmaisua ja lukutaitoa. Hyvä kirjoitustaito tukee myös työelämässä menestymistä ja yhteiskunnallista osallistumista. Sosiaalinen media ja tekoäly muuttavat kirjoittamisen tapoja ja haastavat pitkäjänteistä, ajattelua kehittävää kirjoittamista.

Heikkilä ja Lakka pohtivat keskustelussa, millainen kirjoittaminen on nykyajalle tyypillistä ja väheneekö se lukemisen rinnalla. Entä onko kirjoittaminen lukemisen tavoin yhä enemmän luokkakysymys?

Kaksi valtionpalkittua tutkijaa

Heikkilää ja Lakkaa yhdistää merkittävä tunnustus: molemmat ovat saaneet tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon peräkkäisinä vuosina.

Sosiologian dosentti Riie Heikkilä palkittiin vuonna 2025 teoksestaan Miksi lakkasimme lukemasta? Sosiologinen tulkinta lukemisen muutoksesta (Gaudeamus, 2024). Heikkilä tarkastelee lukemisen vähenemistä yhteiskunnallisena ja kulttuurisena ilmiönä. Lukeminen ei ole vain yksilön valinta, vaan siihen vaikuttavat sosiaalinen tausta, elinolosuhteet ja elämäntavat.

Tutkija Leea Lakka palkittiin vuonna 2026 teoksestaan Kapina pulpetissa. Mitä vuosi takarivissä opetti lukemisesta, kirjoittamisesta ja taitojen eriytymisestä (Nemo, 2025). Väitöstutkimukseensa pohjautuvassa kirjassa Lakka tarkastelee yhdeksäsluokkalaisten koulunkäyntiä sekä lukemisen ja kirjoittamisen taitojen eriytymistä.

Heikkilän yhteiskunnallinen näkökulma ja Lakan tutkimus nuorten kouluarjesta täydentävät toisiaan. Yhdessä ne avaavat kirjoitustaidon ja yhteiskunnallisen eriarvoisuuden välisiä yhteyksiä.

Tiedonjulkistamisen valtionpalkinto – tunnustus suomalaiselle sivistykselle

Tiedonjulkistamisen valtionpalkinto on Suomen korkein tunnustus ansiokkaasta tiedonjulkistamisesta. Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää palkinnot vuosittain Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan esityksestä.

Suomen itsenäisyyden 110-vuotisjuhlavuoden 2027 kynnyksellä on ajankohtaista tarkastella suomalaisen sivistysyhteiskunnan perustaa. Lukutaito, kirjoitustaito ja tutkitun tiedon saavutettavuus ovat demokratian ja yhdenvertaisuuden edellytyksiä. Heikkilän ja Lakan tutkimukset muistuttavat, ettei sivistys ole itsestäänselvyys.

Miten varmistamme, että lukemisen, kirjoittamisen ja ajattelun taidot kuuluvat tulevaisuudessakin kaikille?

Tapahtuman tiedot:

Nimi: Lukeminen heikkenee – miten käy kirjoittamisen?

Paikka: Tampereen Kirjafestarit, Sorsapuistosalin Sorsapuistolava

Aika: lauantai 28.11.2026 klo 13.00-13.20