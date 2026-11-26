Liikunta- ja hyvinvointilautakunta päätti erityisliikkujan rannekkeiden ja liikkeelle-rannekkeen muutoksista
26.11.2026 20:10:32 EET | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote
Liikkeelle-ranneke tulee kaikkien hintaryhmien ostettavaksi, ja sen voimassaoloaika pitenee. Samalla sen käyttöajat muuttuvat. Erityisliikkujan rannekkeiden myöntämisperusteisiin tulee muutoksia. Muutokset tulevat voimaan vuoden 2027 alussa.
Liikunta- ja hyvinvointilautakunta päätti muuttaa Liikkeelle-ranneketta niin, että se tulee vuoden alusta kaikkien hintaryhmien ostettavaksi. Rannekkeen hinta säilyy 66 eurossa ja voimassaolo pitenee 120 päivästä 182 päivään. Ranneketta voi käyttää arkisin klo 11–15 Espoon uimahalleissa, maauimalassa ja kuntosalien vapaaharjoitteluvuoroilla. Aamujen ja viikonloppujen käyttömahdollisuus poistuu.
Vuonna 2026 pilotoitu mahdollisuus saada erityisliikkujan rannekkeen tai uimarannekkeen osto-oikeus soveltavan liikuntaneuvonnan kautta päättyy. Jatkossa erityisliikkujan rannekkeen voi ostaa vain EU:n vammaiskortilla, näkövammaiskortilla, liikkumisesteisen pysäköintitunnuksella tai myönnetyn kuljetuspalvelun perusteella. Erityisliikkujan uimarannekkeen myöntämisperusteena on myös tietyt Kelakortin tunnukset.
”Liikuntaneuvonta kohdistuu jatkossa vielä tarkemmin sitä tarvitseville. Uusi Liikkeelle -ranneke sopii onneksi useimmille, joilla ei ole taloudellista mahdollisuutta muihin uintituotteisiin”, sanoo liikuntalautakunnan puheenjohtaja Helena Tiitinen.
Hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden edistämisen järjestöavustusten periaatteet on päivitetty
Järjestöavustuksissa painotetaan erityisesti laadukasta ja vaikuttavaa toimintaa, joka tavoittaa haavoittuvassa asemassa ja vaikeasti tavoitettavia ihmisiä. Lisäksi painotetaan säännöllistä toimintaa yksittäisten tapahtumien sijaan sekä järjestöjen välistä yhteistyötä.
Vuodelle 2027 avustusten tavoitteita, painopisteitä, hakumenettelyä, raportointia ja vähimmäiskriteerejä täsmennettiin. Hakemusten arviointiin lisätään kaksi uutta kriteeriä, ja enimmäispistemäärä nousee 11 pisteestä 14 pisteeseen. Avustuksen saaminen edellyttää jatkossa vähintään seitsemää pistettä.
Muutoksilla pyritään kohdentamaan avustuksia entistä paremmin Espoo-tarinan eli kaupungin strategian sekä kaupungin hyvinvointisuunnitelmien tavoitteita tukevaan toimintaan.
Lisäksi lautakunta merkitsi tiedoksi liikunnan ja urheilun tulosyksikön vuoden 2026 talousarvion ja strategian kolmannen osavuosikatsauksen, valtuustoaloitteen vastauksen, oikaisuvaatimuksen sekä viranhaltijapäätökset.
Lue lisää päätöksistä: Liikunta- ja hyvinvointilautakunta 26.11.2026
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Helena TiitinenLiikunta- ja hyvivnovintilautakunnan puheenjohtajahtiitine@gmail.com
Martti MerraLiikuntajohtajaPuh:043 8249586martti.merra@espoo.fi
Taru IkäheimonenHyvinvointipäällikkötaru.ikaheimonen@espoo.fi
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