Vuoden 2027 U21-EM-lopputurnaus pelataan Albaniassa ja Serbiassa kesä-heinäkuussa 2027. Suomi on arvottu Albaniassa pelattavaan alkulohkoon B Espanjan, Italian ja Albanian kanssa.

Suomen kaikki alkulohkon ottelut pelataan Keski-Albaniassa sijaitsevassa Elbasanissa, Elbasan Arenalla. 16.6. vastaan asettuu Italia, 19.6. Espanja ja 22.6. isäntämaa Albania.

Mahdolliset puolivälierät Suomi pelaa Elbasanissa tai Shkodërissä 26. tai 27.6., välierät Tiranassa 30.6. Turnauksen finaali pelataan niin ikään Tiranassa 3.7. ja mahdollinen kolmannen sijan playoff olympiapaikasta Serbian Backa Topolassa samana päivänä.

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Kisojen alustava otteluohjelma

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SUOMEN PALLOLIITTO

Niko Tykkyläinen, Alle 21-vuotiaiden maajoukkueen tiedottaja

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