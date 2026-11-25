Apteekkari Risto Holma jatkaa Apteekkariliiton puheenjohtajana
27.11.2026 11:28:07 EET | Suomen Apteekkariliitto | Tiedote
”Vain taloudellisesti vakaalla pohjalla toimiva apteekki on aidosti kriisinkestävä apteekki ja pystyy turvaamaan kansalaisten lääkehuoltoa niin arjessa kuin kriiseissäkin”, Risto Holma sanoo.
Apteekkari, MBA Risto Holma on valittu jatkamaan Apteekkariliiton puheenjohtajana. Valinta tehtiin liiton syyskokouksessa Finlandia-talolla Helsingissä perjantaina 27. marraskuuta. Holma aloittaa vuodenvaihteessa toisen kaksivuotiskautensa liiton puheenjohtajana. Holman mukaan apteekkien toimintaympäristö muuttuu parhaillaan nopeasti. Tulevalla puheenjohtajakaudellaan hän haluaa vahvistaa apteekkien asemaa osana suomalaista terveydenhuoltoa ja varmistaa, että maankattava apteekkiverkosto säilyy elinvoimaisena.
— Apteekeilla on merkittäviä vahvuuksia suomalaisessa terveydenhuollossa. Kattava verkostomme ja lääkealan ammattilaisten osaaminen ovat arvokkaita niin ihmisten arjessa kuin erilaisissa häiriötilanteissakin. Nyt apteekeille kannattaa rakentaa nykyistä vahvempaa roolia osana terveydenhuoltoa, Holma sanoo.
Holma korostaa, että apteekkien tehtävä kansalaisten lääkehuollon turvaajina edellyttää myös riittäviä taloudellisia toimintaedellytyksiä.
— Nyt on aika kääntää katse leikkauksista siihen, miten varmistamme vahvan ja kattavan apteekkiverkoston myös tulevaisuudessa. Vain taloudellisesti vakaalla pohjalla toimiva apteekki on aidosti kriisinkestävä apteekki ja pystyy turvaamaan lääkehuoltoa niin arjessa kuin kriiseissäkin, Holma sanoo.
Pitkä kokemus lääketeollisuudesta ja apteekkialalta
Holma aloitti apteekkariuransa vuonna 2013 Hämeenlinnan Raatihuoneen apteekissa ja siirtyi vuonna 2016 Helsingin Lauttasaareen Lauttiksen apteekin apteekkariksi. Ennen apteekkariuraansa hän työskenteli yli 20 vuotta lääketeollisuudessa kansainvälisissä tehtävissä muun muassa liiketoimintajohtajana, maajohtajana, toimitusjohtajana ja konsernijohtajana.
Holma valmistui proviisoriksi Kuopion yliopistosta, nykyisestä Itä-Suomen yliopistosta, vuonna 1992. Hän on ollut Apteekkariliiton hallituksessa vuodesta 2019 ja toimi ennen puheenjohtajuuttaan liiton toisena varapuheenjohtajana. Hänet valittiin Apteekkariliiton puheenjohtajaksi ensimmäisen kerran marraskuussa 2024.
Liiton varapuheenjohtajina jatkavat Outokummun apteekin apteekkari Anu Töyräs ja Vihdin 1. apteekin apteekkari Timo Auvinen.
Lisätietoja:
Risto Holma
puheenjohtaja
Apteekkariliitto
p. 0400 605 208
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Yhteyshenkilöt
Aija PirinenViestintäpäällikköPuh:010 6801 442aija.pirinen@apteekkariliitto.fi
Pipsa Lotta MarjamäkiViestintäjohtajaPuh:010 6801 419pipsa.marjamaki@apteekkariliitto.fi
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Tietoja julkaisijasta
Suomen Apteekkariliitto ry (www.apteekkariliitto.fi) on yksityisiä apteekkeja edustava yhdistys. Apteekkariliitto kehittää eettisesti ja ammatillisesti korkeatasoista apteekkitoimintaa osana terveydenhuoltoa ja tuottaa jäsenilleen apteekkitoimintaa tukevia palveluita.
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