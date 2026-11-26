Katajanokan Laituri voitti eurooppalaisen puuarkkitehtuuripalkinnon
27.11.2026 08:38:12 EET | Varma | Tiedote
Varman omistama toimitilarakennus Katajanokan Laituri on voittanut Eurooppalaisen metsäbiotalouden yhteistyöfoorumin myöntämän WoodPoP Dara Award -puuarkkitehtuuripalkinnon.
WoodPoP Dara Award on Eurooppalaisen metsäbiotalouden yhteistyöfoorumin (European Wood Policy Platform) perustama uusi puurakentamisen palkinto. Ensi kertaa järjestetyssä kilpailussa oli ehdolla 59 rakennushanketta 22 maasta neljässä sarjassa.
Katajanokan Laituri valittiin voittajaksi kategoriassa, jossa mukana olivat muut kuin asuinrakennukset. Palkinto jaettiin Prahassa 26. marraskuuta 2026.
– Tämä kansainvälinen tunnustus on hieno osoitus siitä, että kunnianhimoinen puurakentaminen kiinnostaa myös Suomen ulkopuolella. Katajanokan Laiturissa tavoittelimme alusta lähtien pitkäikäistä, muunneltavaa, vähähiilistä ja energiatehokasta rakennusta, jossa puu saa näkyä sekä rakenteena että osana arkkitehtuuria. On hienoa, että tämä kokonaisuus saa nyt tunnustusta eurooppalaisella tasolla, Varman kiinteistökehitysjohtaja Sari Raunio sanoo.
– Palkinto on arvokas tunnustus suomalaiselle osaamiselle kovatasoisessa eurooppalaisessa seurassa. Kilpailussa arvioitiin arkkitehtuurin rinnalla laaja-alaisesti puurakentamisen ympäristövaikutuksia, innovatiivisuutta ja yhteiskunnallista merkitystä, kertoo vastaava arkkitehti Selina Anttinen Anttinen Oiva Arkkitehdeista.
Kilpailun taustalla olevassa yhteisössä on mukana kansallisia ministeriöitä, teollisuusjärjestöjä ja tutkimusorganisaatioita. Kilpailu järjestetään jatkossa joka toinen vuosi.
Katajanokan Laituri on voittanut useita palkintoja
Katajanokan Laituri valmistui kesällä 2024. Rakennus on Varman ensimmäinen puurakenteinen toimitila, ja monella tavalla ainutlaatuinen hanke.
– Halusimme yhdessä osoittaa, että puusta voi rakentaa tiivistyvien kaupunkien mittakaavassa ja vaativilla paikoilla. Ratkaisuja ja oppeja voidaan toivottavasti hyödyntää laajemminkin tulevaisuudessa, Anttinen sanoo.
Rakennuksen suunnittelusta vastasivat Anttinen Oiva Arkkitehtien vastaava arkkitehti Selina Anttinen, Vesa Oiva ja pääsuunnittelija Teemu Halme. Rakennuksen päärunkomateriaalina on käytetty rakennuksen päävuokralaisen Stora Enson massiivipuuelementtejä.
Katajanokan Laituri on saanut useita muita arkkitehtuuri- ja puurakentamispalkintoja. Rakennus voitti Arkkitehtuurin Finlandia-palkinnon vuonna 2025 ja Puupalkinnon 2024. Helmikuussa 2025 Katajanokan Laituri sai Pariisissa kansainvälisen lehdistön myöntämän puuarkkitehtuuripalkinnon.
Kiinteistössä sijaitsee Stora Enson pääkonttorin lisäksi myös Solo Sokos Hotel Pier 4 -hotelli ja julkisia tiloja, jotka palvelevat merellisestä sijainnista nauttivia kaupunkilaisia ja matkailijoita.
Lue palkinnosta lisää Eurooppalaisen metsäbiotalouden yhteistyöfoorumin sivuilta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sari RaunioKiinteistökehitysjohtajaPuh:050 526 6886sari.raunio@varma.fi
Marjut TervolaViestintäpäällikkö
Varman tulos, sijoitukset ja kiinteistöt
Varma
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on vastuullinen ja vakavarainen eläkevarojen sijoittaja. Yhtiö vastaa yksityisellä sektorilla 996 000 henkilön työeläketurvasta. Vuonna 2025 Varman maksutulo oli 6,9 miljardia euroa, ja yhtiö maksoi eläkkeitä 7,7 miljardia euroa. Varman sijoitusten arvo oli syyskuun 2026 lopussa 72,4 miljardia euroa
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