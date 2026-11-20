Terassikesä muuttaa Tallimäenpuistoon – J. Karjalainen avaa uuden konserttialueen 28.7.2027
27.11.2026 09:00:00 EET | Sunborn Live | Tiedote
Vuodesta 2020 Turun kesää elävöittänyt Terassikesä -konsepti uudistuu ja muuttaa kesällä 2027 uuteen kotiin Tallimäenpuistoon. Ensimmäistä kertaa tapahtumakäyttöön avautuvan puiston kesä käynnistyy keskiviikkona erillisellä avajaiskonsertilla 28.7.2027, kun J. Karjalainen saapuu Tallimäenpuistoon 70-vuotisjuhlakesäkiertueellaan. Avajaisten jälkeen 29.7.–28.8.2027 luvassa on noin 20 keikan sarja, jonka ohjelmiston ensimmäiset kiinnitykset julkaistaan joulukuussa. Samalla paljastetaan konseptin uusi nimi.
Uusi koti luonnon amfiteatterissa
Aiemmin Logomon Terassikesä -nimellä kulkenut konserttisarja vaihtaa lokaatiota ja myös konseptinsa nimeä. Muutos on Terassikesän historian suurin. Vuodesta 2020 Logomon Teatron terassialueella järjestetty Terassikesä siirtyy ensi kesäksi Puutarhakadun Sataman puoleiseen päätyyn Tallimäenpuistoon.
Tallimäenpuisto on ainutlaatuinen keikkapaikka, jossa puiston rinteet muodostavat luonnollisen amfiteatterin, josta lava näkyy hyvin joka puolelta ja yleisö on lähellä esiintyjiä. Tallimäenpuiston aiempia lokaatioita suurempi pinta-ala, kokonaiskapasiteetti ja puistoalueen monipuolisuus luo kesäisille konserteille idylliset puitteet. Tapahtuman ideologia säilyy pääpiirteittäin ennallaan: kesäiltoja eturivin artistien livemusiikin äärellä ja rentoa festivaalimaista tunnelmaa lyhytkestoisina annoksina. Uusi miljöö antaa mahdollisuuden tapahtumien kokoluokan kasvuun ja tuo Turkuun entistä isompia nimiä. Keikkojen päättymisaika on aiempien Terassikesä-vuosien tapaan aina klo 22.00 mennessä.
“Turku on Suomen tapahtumakaupunkien ehdotonta aatelia ja haluamme omalla toiminnalla kehittää sitä jatkuvasti. Olemme aiemminkin pilotoineet uusia alueita Turussa, kuten Artukaisten kenttää Knotfestin osalta. Uuden alueen ja joulukuussa paljastettavan uuden brändin myötä toivomme Tallimäenpuistosta monivuotista kotia. Lisääntynyt kapasiteetti on jo tässä kohtaa mahdollistanut sellaisia artistikiinnityksiä ja kahden ison artistin yhteiskeikkoja, joihin meillä ei ollut aiemmin mahdollisuuksia. On suuri kunnia vihkiä Tallimäenpuisto konserttikäyttöön J. Karjalaisen suurella ulkoilmakonsertilla, joka on samalla osa taiteilijan 70v. juhlakiertuetta”, hehkuttaa Sunborn Liven promoottori Pietu Sepponen.
J. Karjalainen avaa Tallimäenpuiston konserttikesän
Tallimäenpuiston ensimmäisen kesän avajaiskonserttia vietetään keskiviikkona 28.7.2027. Uuden alueen ensimmäisestä esiintymisestä vastaa kunniakkaasti J. Karjalainen. Artisti juhlistaa kesällä 2027 myös 70-vuotispäiväänsä juhlakesäkiertueellaan. Vuosikymmenten mittaisen uran hiteistä koostuva ilta on luonteva tapa vihkiä uusi keikkapaikka käyttöön.
Avajaisten jälkeen torstaista 29.7. lauantaihin 28.8.2027 Tallimäenpuistossa nähdään noin 20 keikkaillan sarja. Luvassa on suuria kotimaisia artisteja monipuolisesti eri genrejen osalta, muun muassa areenakiertueilta tuttuja nimiä sekä hyvin mahdollisesti myös merkittäviä kansainvälisiä vieraita.
Kesän ohjelmiston ensimmäiset keikat julkaistaan joulukuussa 2026. Samalla Logomon Terassikesästä tutut kausikortit tulevat myyntiin sekä konseptin uusi brändinimi ja –ilme paljastetaan. Liput J. Karjalaisen avajaiskonserttiin tulevat myyntiin ma 30.11. Klo 10.00 Lippu.fi:ssä.
Tallimäenpuiston avajaiskonsertti
KE 28.7.2027 J. Karjalainen - Juhlakesä 2027
Ovet klo 18.00, showtime klo 19.30
Liput alk. 45,00e
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pietu Sepponen / HaastattelupyynnötFestivaaljohtajaSunborn LivePuh:0445566113pietu.sepponen@sunbornlive.fi
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