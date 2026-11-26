Keskustan Kemppi: Pikkulasten vanhemmat toivovat aikaa kotona – kotihoidon tuen lakkautus torjuttava 25.11.2026 13:22:00 EET | Tiedote

Väestöliiton tänään julkistaman Perhebarometrin mukaan noin kaksi kolmesta alle kolmivuotiaan lapsen äidistä kertoo olleensa perhevapaalla lyhyemmän ajan kuin olisi halunnut. Keskustan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Hilkka Kemppi pitää tulosta vahvana viestinä siitä, että perheet tarvitsevat enemmän joustoa pienten lasten hoitoon. – Kun pienten lasten vanhemmat kertovat, että aika kotona jäi liian lyhyeksi, päättäjien pitää kuunnella. Perheen valinnanvapaudessa ja yhdenvertaisuudessa on kysymys siitä, kenellä on varaa valita. Kotihoidon tuki antaa mahdollisuuden hoitaa 1–2-vuotiasta lasta kotona vanhempainrahakauden päätyttyä, Kemppi sanoo. – Monen taaperon vanhempi on nyt työttömänä ja hoitaa lasta työnhaun ohessa. Kun työttömältä leikataan kotihoidon tuki pois, ei kasva työllisyys vaan lapsiperheköyhyys. Väestöliiton kyselyssä vanhemmat pitivät sopivana ikänä aloittaa kodin ulkopuolisessa hoidossa keskimäärin kahta vuotta ja neljää kuukautta. Vanhempien mukaan ihannetilanteessa he