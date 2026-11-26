Keskusta: Emme jätä laskua lapsille - Keskusta julkaisi talouspoliittisen ohjelman
27.11.2026 11:00:00 EET | Suomen Keskusta r.p. | Tiedote
Keskusta julkaisi talouspoliittisen ohjelman, jossa esitetään ratkaisu Suomen talouden suunnan kääntämiseksi.
Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen muistuttaa, että Orpon hallitus on tällä vaalikaudella epäonnistunut kaikissa työllisyys- ja talouspoliittisissa tavoitteissaan.
– Keskusta ei halua jättää lapsillemme velkalaskua eikä näivettyvää Suomea. Haluamme jättää heille isänmaan, jossa on työtä, turvaa ja tulevaisuususkoa, jatkaa Kaikkonen.
Keskusta on sitoutunut korjaamaan julkisen talouden terveelle pohjalle.
Säästöt on jaettava oikeudenmukaisesti
Keskusta vahvistaa seuraavalla vaalikaudella julkista taloutta noin 9,4 miljardilla eurolla bruttona ja noin 8,0 miljardilla eurolla nettona. Sopeutuksesta noin 70 prosenttia tehdään menoja karsimalla ja noin 30 prosenttia verotuksen kautta.
Keskusta painottaa, että taakka on jaettava oikeudenmukaisesti. Keneltäkään ei saa vaatia kohtuuttomia.
– Lapset ja maksussa olevat eläkkeet suojataan leikkauksilta eikä yrittämisen kannustimia heikennetä, toteaa Keskustan talousohjelmaa valmistelleen työryhmän puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Markus Lohi.
Keskusta uudistaa hyvinvointiyhteiskunnan kestämään tuleville sukupolville siten, että talous on tasapainossa ja että yhteiset varat kohdistetaan sinne, missä ne auttavat eniten.
– Julkisen hallinnon tuottavuutta nostetaan tekoälyllä, palvelulupaus arvioidaan uudelleen ja tehtävissä keskitytään ihmisten hyvinvoinnin ja turvallisuuden kannalta olennaiseen. Samalla yhteiset varat suunnataan ennaltaehkäisyyn, lapsiperheisiin ja ikäihmisten arjen turvaan, toteaa Lohi.
Kasvua koko Suomeen
Suomi ei nouse säästämällä ja veronkorotuksilla, ellemme saa talouttamme pysyvästi kasvu-uralle. Keskusta ehdottaakin, että noin 1,35 miljardia euroa kohdennetaan takaisin kasvua tukeviin verotoimiin ja satsauksiin. Keskustan tavoitteena on vähintään tuplata ennakoitu kasvu.
Keskusta ehdottaa muun muassa vastasyntyneiden tulevaisuusrahastoa, toimenpidepakettia lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi, parannuksia vanhustenhoitoon, panostuksia perusväylänpitoon sekä kasvupanostuksia yrityksille.
- Kasvanut lapsiperheköyhyys on vakava yhteiskunnallinen ongelma. Siksi ehdotamme 150 miljoonan euron toimenpidepakettia lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi.
Keskusta painottaa, että Suomessa on varmistettava edellytykset jokaisen alueen menestykselle sen omien vahvuuksien pohjalta.
Yhteyshenkilöt
Antti KaikkonenKeskustan puheenjohtaja, kansanedustajaantti.kaikkonen@eduskunta.fi
Markus LohiKeskustan varapuheenjohtaja, kansanedustajaPuh:+358 400 692 682markus.lohi@eduskunta.fi
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Tietoja julkaisijasta
Keskusta. Rohkeutta. Ratkaisuja. Keskusta on 120-vuotias kansanliike, joka rakentaa politiikkansa ihmisen, ei järjestelmän tarpeille.
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