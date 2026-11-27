Peter Eugen Clausen johtamaan Veikkauksen kansainvälistä kuluttajaliiketoimintaa
27.11.2026 10:00:00 EET | Veikkaus Oy | Tiedote
Veikkaus on nimittänyt Peter Eugen Clausenin kansainvälisestä kuluttajaliiketoiminnasta vastaavaksi johtajaksi, uuden Viabet-liiketoimintaryhmän johtajaksi ja Veikkauksen johtoryhmän jäseneksi. Clausenilla on laaja kokemus rahapelialalta, yrittäjyydestä ja digitaalisten tuotteiden kehittämisestä. Hän johtaa Veikkauksen Viabet-liiketoiminnan rakentamista Suomessa ja Tanskassa.
Clausen on urallaan rakentanut ja kasvattanut useita rahapelialan yrityksiä. Hän on perustanut tanskalaisia bingo- ja kasinobrändejä kehittäneen Dansk Underholdningin sekä nettikasino PetersCasino.comin. Molemmat yritykset siirtyivät sittemmin Mr Greenin omistukseen.
Viimeksi Clausen on kääntänyt VinderCasino.dk:n liiketoiminnan uuteen nousuun ja johtanut sen myyntiä Stake.comille. Yrityskaupan jälkeen hän vastasi Stake.dk:n lanseerauksesta Tanskassa. Tehtävässä korostuivat strateginen ja operatiivinen johtaminen sekä liiketoiminnan kehittäminen ja kasvu.
Clausenilla on kokemusta myös urheilusisältöjä ja pelaamista yhdistävien palveluiden kehittämisestä. SuperFantasyn perustajana ja hallituksen puheenjohtajana hän on tuonut markkinoille jalkapallokulttuuriin pohjautuvan fantasiajalkapallopalvelun. Clausenin yrittäjätausta ja kokemus uudenlaisten pelipalveluiden kehittämisestä tukevat hyvin Veikkauksen tavoitteita Viabetin rakentamisessa.
– Peter on osoittanut urallaan kykynsä rakentaa uusista ideoista menestyvää liiketoimintaa. Hän tuntee Tanskan rahapelimarkkinan erinomaisesti ja tuo mukanaan vahvaa yrittäjä- ja johtamiskokemusta. Viabetin kannalta erityisen arvokasta on hänen syvä asiakasymmärryksensä ja osaamisensa sisältöjen ja pelaamisen yhdistämisessä, sanoo Veikkauksen toimitusjohtaja Olli Sarekoski.
– On hienoa toivottaa Peter tervetulleeksi Veikkaukselle. Hänellä on keskeinen rooli, kun rakennamme Viabetin liiketoimintaa ja menestystä Suomessa ja Tanskassa, Sarekoski jatkaa.
Uudessa tehtävässään Clausen hyödyntää kokemustaan rahapelibrändien rakentamisesta ja asiakaslähtöisten pelipalveluiden kehittämisestä.
– Olen innoissani mahdollisuudesta päästä johtamaan Veikkauksen kansainvälisen kuluttajaliiketoiminnan kehittämistä. Ensimmäinen askel on Viabetin lanseeraus Suomessa ja Tanskassa. Olemme asettaneet kunnianhimoiset ja haastavat tavoitteet, mikä tekee tehtävästä erityisen kiinnostavan. Odotan innolla, että pääsemme yhdessä tiimin kanssa rakentamaan menestyvää kansainvälistä liiketoimintaa, kehittämään asiakkaita kiinnostavia palveluita ja tekemään tavoitteista totta, Peter Eugen Clausen sanoo.
Clausen aloittaa tehtävässään joulukuussa 2026.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Veikkauksen mediapäivystys, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15
Veikkauksen mediapäivystysPuh:+358 9 4370 7000
Kuvat
Linkit
Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.
PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Veikkaus Oy
Peter Eugen Clausen to lead Veikkaus’ international B2C business27.11.2026 10:00:00 EET | Press release
Veikkaus has appointed Peter Eugen Clausen as Executive Vice President, International B2C, Managing Director of its new Viabet Business Group and a member of Veikkaus’ Executive Team. Clausen brings extensive experience in gaming, entrepreneurship and digital product development as the group prepares to build its business in Denmark and Finland.
Eurojackpotissa jo kolmas täysosuma peräkkäin – 10 miljoonaa euroa matkasi Saksaan24.11.2026 22:28:48 EET | Tiedote
Eurojackpotin harvinainen päävoittojen putki sai jatkoa tiistai-iltana. Kierroksen ainoa täysosuma pelattiin Saksassa.
Veikkaus-sovelluksen päivitys alkaa tänään – vedonlyönti- ja nettikasinopelit pelattavissa Vedot & iCasino -sovelluksessa24.11.2026 10:42:18 EET | Tiedote
Nykyinen Veikkaus-sovellus päivittyy 24.11. alkaen Lotot & Arvat -sovellukseksi, jonka jälkeen vedonlyönti- ja nettikasinopelit eivät ole enää pelattavissa kyseisessä sovelluksessa. Vedonlyönti- ja nettikasinopelien sovelluspelaamista varten tulee ladata uusi Vedot & iCasino -sovellus, joka on saatavilla sovelluskaupoissa.
Loton potti jatkaa nousuaan 14 miljoonaan euroon21.11.2026 22:44:25 EET | Tiedote
Lotosta ei löytynyt kierroksella 47/2026 täysosumia, joten ensi lauantaina Lotossa on tarjolla 14 miljoonaa euroa.
Ruotsiin illan Eurojackpotin täysosuma, ensi tiistain arvonnassa jälleen 10 miljoonaa euroa20.11.2026 22:40:37 EET | Tiedote
Perjantaina arvotussa Eurojackpotin arvonnassa löytyi yksi täysosuma, joten ensi tiistaina tarjolla on edelleen 10 miljoonan euron potti. Voittorivi oli pelattu Ruotsissa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme