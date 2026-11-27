Clausen on urallaan rakentanut ja kasvattanut useita rahapelialan yrityksiä. Hän on perustanut tanskalaisia bingo- ja kasinobrändejä kehittäneen Dansk Underholdningin sekä nettikasino PetersCasino.comin. Molemmat yritykset siirtyivät sittemmin Mr Greenin omistukseen.

Viimeksi Clausen on kääntänyt VinderCasino.dk:n liiketoiminnan uuteen nousuun ja johtanut sen myyntiä Stake.comille. Yrityskaupan jälkeen hän vastasi Stake.dk:n lanseerauksesta Tanskassa. Tehtävässä korostuivat strateginen ja operatiivinen johtaminen sekä liiketoiminnan kehittäminen ja kasvu.

Clausenilla on kokemusta myös urheilusisältöjä ja pelaamista yhdistävien palveluiden kehittämisestä. SuperFantasyn perustajana ja hallituksen puheenjohtajana hän on tuonut markkinoille jalkapallokulttuuriin pohjautuvan fantasiajalkapallopalvelun. Clausenin yrittäjätausta ja kokemus uudenlaisten pelipalveluiden kehittämisestä tukevat hyvin Veikkauksen tavoitteita Viabetin rakentamisessa.

– Peter on osoittanut urallaan kykynsä rakentaa uusista ideoista menestyvää liiketoimintaa. Hän tuntee Tanskan rahapelimarkkinan erinomaisesti ja tuo mukanaan vahvaa yrittäjä- ja johtamiskokemusta. Viabetin kannalta erityisen arvokasta on hänen syvä asiakasymmärryksensä ja osaamisensa sisältöjen ja pelaamisen yhdistämisessä, sanoo Veikkauksen toimitusjohtaja Olli Sarekoski.

– On hienoa toivottaa Peter tervetulleeksi Veikkaukselle. Hänellä on keskeinen rooli, kun rakennamme Viabetin liiketoimintaa ja menestystä Suomessa ja Tanskassa, Sarekoski jatkaa.

Uudessa tehtävässään Clausen hyödyntää kokemustaan rahapelibrändien rakentamisesta ja asiakaslähtöisten pelipalveluiden kehittämisestä.

– Olen innoissani mahdollisuudesta päästä johtamaan Veikkauksen kansainvälisen kuluttajaliiketoiminnan kehittämistä. Ensimmäinen askel on Viabetin lanseeraus Suomessa ja Tanskassa. Olemme asettaneet kunnianhimoiset ja haastavat tavoitteet, mikä tekee tehtävästä erityisen kiinnostavan. Odotan innolla, että pääsemme yhdessä tiimin kanssa rakentamaan menestyvää kansainvälistä liiketoimintaa, kehittämään asiakkaita kiinnostavia palveluita ja tekemään tavoitteista totta, Peter Eugen Clausen sanoo.

Clausen aloittaa tehtävässään joulukuussa 2026.