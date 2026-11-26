Keväällä 2026 aloitettu Kantatien 76 ja Lahtikadun liittymän parantamistyö Sotkamossa on edennyt suunnitellusti, ja urakka jää nyt talvitauolle. Työt jatkuvat keväällä 2027, jolloin vuorossa ovat pääasiassa viimeistelytyöt.