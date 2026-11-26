Kantatien 76 parannustyöt Sotkamossa etenevät aikataulussa – urakka jää talvitauolle
27.11.2026 09:11:02 EET | Pohjois-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Keväällä 2026 aloitettu Kantatien 76 ja Lahtikadun liittymän parantamistyö Sotkamossa on edennyt suunnitellusti, ja urakka jää nyt talvitauolle. Työt jatkuvat keväällä 2027, jolloin vuorossa ovat pääasiassa viimeistelytyöt.
Tämän vuoden aikana liittymään on rakennettu uudet kaistajärjestelyt ja liikennevalot sekä uusittu alueen tievalaistus. Uusi jalankulun ja pyöräilyn alikulkukäytävä on myös otettu käyttöön.
Työt jatkuvat keväällä 2027, jolloin vuorossa ovat pääasiassa viimeistely- ja kivityöt sekä kantatien 76 alittavan jalankulun ja pyöräilyn väylän asfaltointi. Työmaasta aiheutuvat liikennehaitat jäävät ensi kesänä tätä vuotta vähäisemmiksi.
Hankkeen tilaajana toimii elinvoimakeskus yhteistyössä Sotkamon kunnan ja Fintraffic Tie Oy:n kanssa. Urakan pääurakoitsija on STM Infra Oy.
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Yhteyshenkilöt
Lapin elinvoimakeskus
Projektipäällikkö Juha Typpö
juha.typpo@elinvoimakeskus.fi
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