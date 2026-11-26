Bruttokansantuote kasvoi syksyllä 0,3 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 1,4 prosenttia viime vuoden kolmannesta neljänneksestä.

”Hyvä uutinen on se, että yhtäjaksoinen kasvujakso jatkuu. Huono uutinen taas se, että yksityinen kulutus on edelleen aneemista, mikä latistaa kasvulukuja”, sanoo Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist.

Vajaa kuukausi sitten Tilastokeskus julkisti ennakkotiedon vuoden toisen neljänneksen bruttokansantuotteesta. Silloin bruttokansantuotteen ennakoitiin nousseen neljännesvuositasolla 0,5 prosenttia.

”Syksyn talouskasvua koskevat ennakolliset tiedot latistuivat. Myös alkuvuoden lukuja on korjattu myöhemmissä julkistuksissa alaspäin. Yhä enemmän näyttää siltä, ettei talous ole sittenkään ollut niin immuuni Lähi-idän kriisille kuin välillä näytti”, arvioi Appelqvist.

Tänään julkistettiin myös tieto lokakuun kokonaistuotannosta. Kausitasoitettu tuotanto koheni 0,1 prosenttia edelliskuukaudesta.

”Lukemat viittaavat siihen, että kasvu on jatkunut melko verkkaisena myös vuoden viimeisen neljänneksen alussa”, Appelqvist sanoo.

Appelqvistin mukaan tilinpidon julkistuksesta on vaikea löytää erityisiä valopilkkuja alaerien osalta. Julkiset investoinnit olivat voimakkaassa kasvussa, mutta nousua selittävät kolmannelle neljännekselle kirjatut hävittäjähankinnat.

”Mikään alaerä ei silti näytä erityisen huolestuttavalta vaan melko vakaalta. Viennin voimakas supistuminen suhteessa edelliseen neljännekseen selittyy kesäkuisella risteilijätoimituksella”, Appelqvist sanoo.

Syksyn pimeys levinnyt myös kuluttajaluottamukseen

Tilastokeskus julkisti aamulla myös tiedon kuluttajien luottamuksesta. Kotitalouksien tunnelmien synkkeneminen jatkui edelleen. Appelqvistin mukaan kesällä virinnyt varovainen optimismi on nyt tipotiessään.

”Syksyn pimeyden edetessä myös kuluttajaluottamus on vajonnut yhä syvemmälle synkkyyteen.”

”Korkojen ja bensan hinnan nousu, epävarma geopoliittinen tilanne ja korkea työttömyys ovat myrkkyä kuluttajaluottamukselle. Heikko luottamus puolestaan latistaa kulutuskysyntää, mikä uhkaa synnyttää talouteen kielteistä noidankehää. Edelleen ollaan silti kasvun puolella, joten liikaa synkistelyä tulisi välttää”, toteaa Appelqvist.