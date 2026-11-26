Keskuskauppakamarin pääekonomisti: Kasvu kyntää hitaasti eteenpäin – ”Yksityinen kulutus on edelleen aneemista”
27.11.2026 08:59:37 EET | Keskuskauppakamari | Tiedote
Keskuskauppakamarin pääekonomistin Jukka Appelqvistin mukaan Tilastokeskuksen julkistaman Suomen bruttokansantuotteen kehitys vuoden kolmannella neljänneksellä kuvaa hitaan kasvun jatkumoa. ”Yhä enemmän näyttää siltä, ettei talous ole sittenkään ollut niin immuuni Lähi-idän kriisille kuin välillä näytti”, Appelqvist sanoo.
Bruttokansantuote kasvoi syksyllä 0,3 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 1,4 prosenttia viime vuoden kolmannesta neljänneksestä.
”Hyvä uutinen on se, että yhtäjaksoinen kasvujakso jatkuu. Huono uutinen taas se, että yksityinen kulutus on edelleen aneemista, mikä latistaa kasvulukuja”, sanoo Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist.
Vajaa kuukausi sitten Tilastokeskus julkisti ennakkotiedon vuoden toisen neljänneksen bruttokansantuotteesta. Silloin bruttokansantuotteen ennakoitiin nousseen neljännesvuositasolla 0,5 prosenttia.
”Syksyn talouskasvua koskevat ennakolliset tiedot latistuivat. Myös alkuvuoden lukuja on korjattu myöhemmissä julkistuksissa alaspäin. Yhä enemmän näyttää siltä, ettei talous ole sittenkään ollut niin immuuni Lähi-idän kriisille kuin välillä näytti”, arvioi Appelqvist.
Tänään julkistettiin myös tieto lokakuun kokonaistuotannosta. Kausitasoitettu tuotanto koheni 0,1 prosenttia edelliskuukaudesta.
”Lukemat viittaavat siihen, että kasvu on jatkunut melko verkkaisena myös vuoden viimeisen neljänneksen alussa”, Appelqvist sanoo.
Appelqvistin mukaan tilinpidon julkistuksesta on vaikea löytää erityisiä valopilkkuja alaerien osalta. Julkiset investoinnit olivat voimakkaassa kasvussa, mutta nousua selittävät kolmannelle neljännekselle kirjatut hävittäjähankinnat.
”Mikään alaerä ei silti näytä erityisen huolestuttavalta vaan melko vakaalta. Viennin voimakas supistuminen suhteessa edelliseen neljännekseen selittyy kesäkuisella risteilijätoimituksella”, Appelqvist sanoo.
Syksyn pimeys levinnyt myös kuluttajaluottamukseen
Tilastokeskus julkisti aamulla myös tiedon kuluttajien luottamuksesta. Kotitalouksien tunnelmien synkkeneminen jatkui edelleen. Appelqvistin mukaan kesällä virinnyt varovainen optimismi on nyt tipotiessään.
”Syksyn pimeyden edetessä myös kuluttajaluottamus on vajonnut yhä syvemmälle synkkyyteen.”
”Korkojen ja bensan hinnan nousu, epävarma geopoliittinen tilanne ja korkea työttömyys ovat myrkkyä kuluttajaluottamukselle. Heikko luottamus puolestaan latistaa kulutuskysyntää, mikä uhkaa synnyttää talouteen kielteistä noidankehää. Edelleen ollaan silti kasvun puolella, joten liikaa synkistelyä tulisi välttää”, toteaa Appelqvist.
Yhteyshenkilöt
Jukka AppelqvistPääekonomistiPuh:044 263 1051jukka.appelqvist@chamber.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keskuskauppakamari
Keskuskauppakamari: Maksoitteko remontin jo aiemmin tänä vuonna? Kuitit voivat olla jopa tuhannen euron arvoiset26.11.2026 06:57:00 EET | Tiedote
Alkuvuonna tehty remontti, siivous tai muu kotitalousvähennykseen oikeuttava työ voi nyt tuoda Keskuskauppakamarin johtava veroasiantuntijan Tomi Viitalan mukaan odotettua suuremman veroedun. Kotitalousvähennyksen korotus koskee takautuvasti koko vuotta 2026, myös ennen lain hyväksymistä maksettuja töitä. Enimmillään vähennystä saa 2 100 euroa henkilöltä.
Keskuskauppakamari: S2-opetuksen rahoitus korjattava – ”Kielitaidon edistymisestä palkittava”25.11.2026 11:54:19 EET | Tiedote
Keskuskauppakamarin mukaan koulujen rahoitus ei saa jarruttaa maahanmuuttajataustaisten lasten suomenkielen oppimista. Nyt koulut saavat lisärahaa niin kauan kuin oppilas on suomi toisena kielenä -opetuksessa (S2), joten lapset siirtyvät harvoin tavalliseen äidinkielen opetukseen.
Keskuskauppakamarin pääekonomisti: Työmarkkinoiden alakulo ei hellitä – ”Paikallaan polkeminen jatkuu”24.11.2026 08:57:48 EET | Tiedote
Tilastokeskuksen lokakuun työllisuusluvut olivat Keskuskauppakamarin pääekonomistin Jukka Appelqvistin mukaan yllättävän heikot. ”En silti usko, että tekoälyn käyttöönotto olisi vielä ratkaisevasti muuttanut asetelmaa”, Appelqvist sanoo.
Kauppakamarit: Viennin kasvattaminen 10 miljardilla toisi julkiseen talouteen 3 miljardia euroa vuosittain24.11.2026 02:00:00 EET | Tiedote
Leikkausten rinnalle Suomi tarvitsee lisää tuloja. Jo 10 prosentin kasvu vientiin vahvistaisi vaikeuksissa olevaa julkista taloutta merkittävästi. Suomi on jäänyt viennissä verrokkimaidensa jalkoihin, mutta ero on kurottavissa kiinni. Kauppakamarien tilaama vientiselvitys esittää neljä keinoa viennin vauhdittamiseen.
Keskuskauppakamari: Tullimaksut purivat krääsäpaketteihin – seuraavaksi kuriin vaaralliset tuotteet20.11.2026 06:57:00 EET | Tiedote
Black Week ja Black Friday houkuttelevat suomalaisia verkko-ostoksille, mutta EU:n ulkopuolelta tilattavien halpapakettien määrä on romahtanut käyttöönotetun tullimaksun myötä. Keskuskauppakamarin mukaan pienpakettien tullimaksu ei silti yksin korjaa tuoteturvallisuuden ja epäreilun kilpailun ongelmia.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme