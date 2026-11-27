Raaputusarvat ovat pitkään olleet suosittuja lahjoja erityisesti jouluna ja merkkipäivinä. Kun tunnistautuminen tuli raaputusarpojen ostamisessa pakolliseksi vuoden 2024 alussa, vain arvan alkuperäinen ostaja pystyi lunastamaan mahdollisen voiton. Tämä esti käytännössä arpojen ostamisen lahjaksi.

Lahjaksi antamisen mahdottomuus on ollut viime vuosina Veikkauksen saaman asiakaspalautteen kärjessä, ja rajoitus herätti myös laajaa kansalaiskeskustelua.

– Raaputusarvat ovat olleet suomalaisten suosima perinteinen lahja jo vuosikymmenten ajan, ja arvioiden mukaan jopa kolmannes raaputusarvoista on aiemmin ostettu lahjaksi. Olemme saaneet asiakkailta runsaasti palautetta, jossa tätä mahdollisuutta toivottiin takaisin. Olemme todella iloisia, että lakimuutos saatiin voimaan juuri näin joulun alla, sanoo Veikkauksen kasinopeleistä, raaputusarvoista ja peliautomaateista vastaava johtaja Sina Hentunen.

Näin raaputusarvan ostaminen lahjaksi ja voiton lunastaminen toimivat

Lakimuutoksen jälkeenkin raaputusarvan ostaminen edellyttää Veikkauksen Etuasiakkuutta sekä tunnistautumista ostohetkellä. Muutos koskee voittojen lunastamista: jatkossa raaputusarvan voiton voi lunastaa myös muu täysi-ikäinen henkilö kuin arvan alkuperäinen ostaja, eikä voiton lunastaminen edellytä Veikkauksen Etuasiakkuutta.

Veikkauksen Etuasiakkaat voivat lunastaa lahjaksi saadun arvan voiton suoraan missä tahansa myyntipaikassa, kuten kaupoissa, kioskeilla ja huoltamoilla. Lunastaminen tapahtuu normaalisti tunnistautumalla, aivan kuten itse ostetun arvan kohdalla.

Rahapelaamisen 18 vuoden ikäraja koskee jatkossakin raaputusarpoja, joten niitä ei voi antaa lahjaksi alaikäisille. Sekä arvan ostajan että voiton lunastajan on oltava täysi-ikäisiä, ja täysi-ikäisyys tarkistetaan aina sekä arpaa ostettaessa että voittoa lunastettaessa.

Jos lahjan saaja ei ole Veikkauksen Etuasiakas, voiton lunastaminen tapahtuu väliaikaisesti voitonlunastusmenettelyn kautta Veikkauksen omissa pelisaleissa. Tällöin voitto maksetaan voittajan pankkitilille arviolta 1–2 viikon kuluessa. Lunastukseen tarvitaan mukaan fyysinen voittoarpa sekä henkilöllisyystodistus, kuten ajokortti, henkilökortti tai passi.

– Alkuvaiheessa ilman asiakkuutta tehtävä voitonlunastus vaatii erillisen lomakkeen täyttämisen, minkä vuoksi olemme keskittäneet sen omiin pelisaleihimme, joita on yli 40 eri puolilla Suomea. Kehitämme parhaillaan myyntipäätteiden toimintoja niin, että arviolta helmikuun 2027 lopussa voiton voi lunastaa ilman asiakkuutta kaikissa myyntipaikoissa, kuten kaupoissa, kioskeilla ja huoltamoilla, Hentunen kertoo.





Veikkauksella on jatkossa kaksi eri mobiilisovellusta. Veikkaus-sovellus päivittyy 24.11. alkaen Lotot & Arvat -sovellukseksi, jonka jälkeen vedonlyönti- ja nettikasinopelit eivät ole enää pelattavissa kyseisessä sovelluksessa. Vedonlyönti- ja nettikasinopelien sovelluspelaamista varten tulee ladata uusi Vedot & iCasino -sovellus, joka on saatavilla sovelluskaupoissa. Sovellusuudistus on yksi ensimmäinen pelaajien arjessa näkyvä askel kohti heinäkuussa 2027 avautuvaa Suomen rahapelimarkkinaa.