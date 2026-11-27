Kulttuuri- ja kirjastojaoston joulukuun kokouksessa käsitellään vuoden 2027 toiminnan ja talouden lisäksi useita kulttuurin avustuksia. Päätettävänä on muun muassa laitos-, toiminta- ja projektiavustuksia sekä taiteen perusopetuksen avustuksia ja muita taiteen perusopetukseen liittyviä asioita.

Asialista löytyy Helsingin kaupungin verkkosivuilta.



Samalta sivulta löytyvät myös:

muut päätösasiakirjat

kokousaikataulu

tieto jaoston jäsenistä.





Jaoston puheenjohtaja on Jaana Alaja (SDP).