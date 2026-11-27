Ennakkotiedote: liikuntajaosto kokoontuu 1.12.2026
27.11.2026 10:45:58 EET | Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala | Tiedote
Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto kokoontuu 1.12.2026.
Liikuntajaosto käsittelee 1.12. kokouksessaan muun muassa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2027 tulosbudjettia ja toimintasuunnitelmaa sekä useita liikunnan avustuksiin liittyviä asioita. Avustuskokonaisuuteen kuuluu laitosavustuksia sekä eri avustusmuotojen myöntämisperusteita ja avustustoimintaan liittyviä päätöksiä.
Kokouksen asialista on julkaistu Helsingin kaupungin verkkosivuilla.
Samalta sivulta löytyvät myös:
- muut päätösasiakirjat
- kokousaikataulu
- tieto jaoston jäsenistä.
Jaoston puheenjohtaja on Arja Karhuvaara (Kok.).
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ilpo KiiskinenViestintäpäällikkö
Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Helsinki on elämyksellinen ja vetovoimainen kaupunki täynnä tekemistä ja osallistumisen mahdollisuuksia. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala tarjoaa kaupungin asukkaille ja vierailijoille vuodessa yli 20 miljoonaa kokemusta – taidetta, tapahtumia, kursseja, harrastuksia, tiloja, ulkoilualueita ja palveluja liikkumiseen sekä tukea kulttuurille ja kansalaistoiminnalle. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala muodostuu viidestä palvelukokonaisuudesta: kirjasto, kulttuuri, liikunta, nuoriso ja hallinto. Toimialan 1 800 työntekijää ylläpitää ja parantaa helsinkiläisten mahdollisuuksia hyvään elämään ja aktiiviseen kansalaisuuteen. Helsingissä on helppoa ja houkuttelevaa lähteä liikkeelle. Joka päivä.
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