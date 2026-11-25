SDP:n varapuheenjohtaja Pinja Perholehto: Miksi hallitus pitää kiinni päätöksistä, jotka saavat ihmiset luopumaan työnteosta?
27.11.2026 10:53:08 EET | SDP | Tiedote
Helsingin Sanomien tänään julkaisema juttu kertoo kahdesta yksinhuoltajaperheestä, joiden arki on tiukentunut hallituksen sosiaaliturvaleikkausten seurauksena. SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Pinja Perholehto vaatii hallitusta palauttamaan työttömyysturvan ja asumistuen suojaosat.
– Montako vastaavaa uutista vielä tarvitaan, ennen kuin hallitus herää siihen, ettei ihmisten osallistumista työmarkkinoille pidä hiekoittaa? Hallitus on perustellut sosiaaliturvaleikkauksiaan työnteon kannustimilla. Nyt luemme kerta toisensa jälkeen ihmisistä, jotka ovat hallituksen uppiniskaisuuden seurauksena pakotettu luopumaan tekemästään työstä.
SDP on esittänyt sekä työttömyysturvan että asumistuen suojaosien palauttamista. Perholehto peräänkuuluttaa hallitukselta kykyä arvioida uudelleen tekemiään päätöksiä.
– On täysin käsittämätöntä, kuinka tiukasti hallitus on takertunut kiinni päätöksiinsä, jotka heikentävät kannustimia ottaa vastaan edes niitä vähäisiä töitä, joita on tarjolla. Käytettävissä on sekä tutkimustietoa suojaosien vaikutuksista että ihmisten kokemuksia niiden poistamisesta.
– Hallituksen ideologisista valinnoista kärsivillä suomalaisilla olisi täysi oikeus kuulla, kumman puolueen uppiniskaisuus pakottaa jatkamaan tätä järjettömyyttä: onko suojaosien palauttaminen mahdotonta Orpolle vai Purralle, vai pitävätkö molemmat todella päätöstä edelleen onnistuneena?
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Yhteyshenkilöt
Pinja PerholehtoSDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustajaPuh:0400596521pinja.perholehto@eduskunta.fi
SDP
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