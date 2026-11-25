SDP:n puoluevaltuuston puheenjohtaja Emilia Kangaskolkan puhe puoluevaltuuston kokouksessa Kuopiossa 21.11.2026 21.11.2026 14:16:04 EET | Tiedote

Muutokset puhuttaessa mahdollisia. Arvoisat puoluevaltuutetut, SDP:n jäsenet, median edustajat, hyvät ystävät, bästa kamrater Lämpimästi tervetuloa Kuopioon puoluekokouskauden ensimmäiseen puoluevaltuuston kokoukseen. Suuri ilo ja kunnia toivottaa teidät tervetulleeksi täällä Kuopiossa. Me ollaan täällä koolla hetkellä, jolloin meidän mieltä painaa kriittinen arvio yhteiskunnan tilasta, mutta eteenpäin meitä ajaa tarve sanoittaa jotain syvää ja olennaista Suomen tulevien vuosien varalle – luottamusyhteiskunnan rakentamiseksi. Politiikan ajatustyötä, asian ääreen paneutumista, laskeutumista hyvinvointivaltion uudistamisen ja ihmisten arjen parantamisen äärelle häiritsee jatkuva kohina. Vielä jokin aika sitten olisin luonnehtinut tuota jatkuvaa kohinaa epätarkoituksenmukaiseksi asioiden vieressä käytäväksi räksyttämiseksi, jonka seurauksena ihmisten epäluottamus yhteiskuntaan kasvaa. Nyt tänään Kuopiossa, joudun kuitenkin toteamaan ettei luonnehdinta enää riitä. Se mitä kutsun kohinaksi,