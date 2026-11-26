Kehitysvammaisten henkilöiden terveyspalveluja ja ammattilaisten osaamista vahvistetaan sosiaali- ja terveysasemilla Pirkanmaalla
27.11.2026 11:47:25 EET | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Pirkanmaan hyvinvointialue uudistaa kehitysvammaisten henkilöiden terveyspalveluja ja vahvistaa sosiaali- ja terveysasemien ammattilaisten osaamista kehitysvammaisten asiakkaiden kohtaamisessa ja hoidossa. Valmisteilla on myös palvelukoordinaattorimalli hiljattain kehitysvammadiagnoosin saaneiden tueksi. Vammaispalvelujen poliklinikka Nokian Pitkäniemessä jatkaa vaativan erityisosaamisen keskuksena.
Pirkanmaalla on 5 000–10 000 asukasta, joilla on kehitysvamma. Suurin osa heistä asuu omissa kodeissaan tai asumispalveluissa eri puolilla Pirkanmaata. He saavat terveyspalvelunsa samoista paikoista kuin muutkin pirkanmaalaiset: peruspalvelut omalta sosiaali- ja terveysasemalta ja erikoissairaanhoidon palvelut sairaalasta. Hoitopaikka määräytyy sen mukaan, missä on paras osaaminen kulloinkin kyseessä olevan sairauden tai vaivan hoitoon.
Sosiaali- ja terveysasemilla vahvistetaan nyt ammattilaisten osaamista kehitysvammaisten asiakkaiden kohtaamisessa ja heidän erityistarpeidensa huomioimisessa. Sosiaali- ja terveysasemalla kehitysvammaisen henkilön hoidosta vastaa hänelle nimetty omalääkäri, jonka työparina toimii omahoitaja. Tutut työntekijät oppivat tuntemaan asiakkaan ja hänen tarpeensa, mikä tukee hoidon jatkuvuutta ja helpottaa asiointia.
Kehitysvammadiagnoosin saanutta henkilöä ja hänen perhettään varten suunnitellaan uutta palvelukoordinaattorin tehtävää. Palvelukoordinaattori toimisi alkuvaiheen tukena ja yhteyshenkilönä. Hän auttaisi perhettä löytämään sopivat palvelut esimerkiksi silloin, kun lapsella todetaan kehitysvamma.
Vammaispalvelujen poliklinikan toiminta jatkuu
Vammaispalvelujen poliklinikka jatkaa toimintaansa Nokian Pitkäniemessä. Sen erityisosaamista hyödynnetään etenkin vaativien kuntoutussuunnitelmien laatimisessa ja arvioinneissa.
Poliklinikalla käy vuosittain noin 450 kehitysvammaista asiakasta esimerkiksi vuosittaisella seurantakäynnillä. Lisäksi se vastaa Pitkäniemen alueella vaativien erityispalvelujen yksiköissä asuvien 30–40 kehitysvammaisen henkilön kaikista terveyspalveluista. Vuosittaiset seurantakäynnit ja Pitkäniemessä asuvien palvelut jatkuvat pääosin ennallaan.
Jatkossa vammaispalvelujen poliklinikan työntekijät myös tukevat sosiaali- ja terveysasemien ja asumisyksiköiden ammattilaisia, kuten lääkäreitä, hoitajia, fysioterapeutteja ja psykologeja, kehitysvammaisten henkilöiden hoidossa. Tarvittaessa poliklinikan työntekijät jalkautuvat sosiaali- ja terveysasemille, asumisyksiköihin tai asiakkaiden koteihin.
Parempaa tiedonkulkua ja sujuvampaa pääsyä palveluihin
Vuoden 2027 alussa vammaispalvelujen poliklinikka siirtyy ikäihmisten ja vammaisten palvelulinjalta avopalveluihin ja tulee kiinteäksi osaksi terveyspalveluja. Tähän saakka poliklinikka on toiminut sosiaalihuollon alaisuudessa eivätkä esimerkiksi sosiaali- ja terveysasemien lääkärit, hoitajat ja fysioterapeutit ole voineet nähdä poliklinikalla tehtyjä kirjauksia. Siirron myötä tiedonkulku paranee, kun kirjaukset tulevat näkyviin terveydenhuollon potilastietojärjestelmään.
Uudistuksen tavoitteena on parempi hoito ja palvelujen yhdenvertaisuus, ei säästöjen tavoittelu. Tavoitteena on myös parantaa palvelujen saatavuutta sekä yksinkertaistaa palveluihin hakeutumista. Vammaispalvelujen poliklinikan rekrytointivaikeudet ja pula kehitysvammaisuuteen perehtyneistä lääkäreistä ovat vaikeuttaneet palvelujen yhdenvertaista tarjoamista. Tämän vuoksi kehitysvammaiset henkilöt ovat jo pitkään saaneet palvelunsa pääosin sosiaali- ja terveysasemilta – nyt asemille tuodaan myös aiempaa vahvemmin kehitysvammaisten henkilöiden kohtaamisessa ja hoidossa tarvittavaa erityisosaamista.
Uudistuksen taustalla on myös uusi vammaispalvelulainsäädäntö, joka korostaa vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta ja palvelujen järjestämistä yksilöllisen tarpeen perusteella diagnoosista riippumatta.
Uudistus ei vaikuta sosiaalihuollon palveluihin. Kehitysvammaiset henkilöt saavat ne jatkossakin vammaissosiaalityöstä.
Vammaisneuvosto ja henkilöstö osallistuvat valmisteluun
Vammaisneuvostolle järjestettiin marraskuussa työpaja kehitysvammaisten henkilöiden terveyspalveluista. Mukaan oli kutsuttu myös ikääntyneiden ihmisten ja vammaisten valiokunnan jäseniä. Vammaisneuvosto tuo valmisteluun kehitysvammaisten henkilöiden, heidän läheistensä ja palvelujen käyttäjien näkökulmia ja erityistarpeita.
Uudistuksen valmisteluun osallistuu myös vammaispalvelujen poliklinikan sekä sosiaali- ja terveysasemien vastaanottopalvelujen henkilöstöä omassa työpajassaan.
Yhteyshenkilöt
Harjuntausta TeroApulaisylilääkäri, vastaanottopalvelutPuh:040 806 3761tero.harjuntausta@pirha.fi
Kuusela KristaPalvelupäällikkö, vastaanottopalvelutPuh:040 801 6175krista.kuusela@pirha.fi
Pirkanmaan hyvinvointialue
Me hoidamme – tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan hyvinvointialue
Yhteistoimintaneuvottelut päättyivät - palvelujen muutokset etenevät ensi vuonna26.11.2026 15:31:29 EET | Tiedote
Aluehallitus on hyväksynyt viime viikolla päättyneiden sosiaali- ja terveyspalveluja koskeneiden yhteistoimintaneuvottelujen lopputuloksen. Neuvottelut koskivat sairaalapalveluja, ikäihmisten ja vammaisten palveluja sekä avopalveluja ja niiden tavoitteena on ollut palvelujen ja toiminnan uudelleenorganisoiminen. Palveluissa muutokset näkyvät pääosin ensi vuoden aikana.
Tays Keskussairaalan T-rakennukseen perustetaan uusi oikeuspsykiatrian osasto26.11.2026 13:27:16 EET | Tiedote
Uudella oikeuspsykiatrian osastolla toteutetaan vaativaa psykoosisairauksien hoitoa ja kuntoutusta. Samalla nykyisten oikeuspsykiatrian ja tehostetun psykoosihoidon osastojen työnjakoa uudistetaan. Psykoosipotilaiden osastopaikat lisääntyvät muutoksen myötä. Yleissairaalapsykiatrian osasto siirtyy Tays Keskussairaalan T-rakennuksesta B-rakennukseen keväällä 2027.
Digihoidot osaksi arkea – Pirkanmaalla kokeillaan masennuksen kotihoitoa ammattilaisen tukemana25.11.2026 10:07:46 EET | Tiedote
Pirkanmaan hyvinvointialueella kehitetään toimintamallia, jonka avulla digihoidot voidaan ottaa sujuvasti osaksi potilaan hoitoa. Tavoitteena on yhdistää kotona toteutettava hoito, ammattilaisen ohjaus ja hoidon seuranta toimivaksi kokonaisuudeksi.
Aluehallitus päätti talousarvio- ja asiakasmaksuesityksestään aluevaltuustolle23.11.2026 12:00:50 EET | Tiedote
Aluehallitus päätti maanantaina talousarvio- ja asiakasmaksuesityksestään aluevaltuustolle. Lisäksi hallitus hyväksyi muun muassa yhteistoimintaneuvottelujen tuloksen, mielenterveyspalvelujen kehittämissuunnitelman ja muutoksen palkkaharmonisoinnin aikatauluun.
Ikäihmisten palveluiden laskutuksen viiveet on pääosin saatu korjattua20.11.2026 09:54:15 EET | Tiedote
Pirkanmaan hyvinvointialueen ikäihmisten palveluiden laskutuksessa on ollut viiveitä keväästä asti uuden asiakastietojärjestelmän käyttöönoton takia. Laskutukseen tarvittavia tietoja on saatu tarkistettua ja korjattua, ja kotihoidon laskut voidaan nyt lähettää oikeilla tiedoilla. Omaishoidon tuen ja Pohjois-Pirkanmaan siivouspalveluiden laskutus viivästyy vielä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme