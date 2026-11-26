Pirkanmaalla on 5 000–10 000 asukasta, joilla on kehitysvamma. Suurin osa heistä asuu omissa kodeissaan tai asumispalveluissa eri puolilla Pirkanmaata. He saavat terveyspalvelunsa samoista paikoista kuin muutkin pirkanmaalaiset: peruspalvelut omalta sosiaali- ja terveysasemalta ja erikoissairaanhoidon palvelut sairaalasta. Hoitopaikka määräytyy sen mukaan, missä on paras osaaminen kulloinkin kyseessä olevan sairauden tai vaivan hoitoon.

Sosiaali- ja terveysasemilla vahvistetaan nyt ammattilaisten osaamista kehitysvammaisten asiakkaiden kohtaamisessa ja heidän erityistarpeidensa huomioimisessa. Sosiaali- ja terveysasemalla kehitysvammaisen henkilön hoidosta vastaa hänelle nimetty omalääkäri, jonka työparina toimii omahoitaja. Tutut työntekijät oppivat tuntemaan asiakkaan ja hänen tarpeensa, mikä tukee hoidon jatkuvuutta ja helpottaa asiointia.

Kehitysvammadiagnoosin saanutta henkilöä ja hänen perhettään varten suunnitellaan uutta palvelukoordinaattorin tehtävää. Palvelukoordinaattori toimisi alkuvaiheen tukena ja yhteyshenkilönä. Hän auttaisi perhettä löytämään sopivat palvelut esimerkiksi silloin, kun lapsella todetaan kehitysvamma.

Vammaispalvelujen poliklinikan toiminta jatkuu

Vammaispalvelujen poliklinikka jatkaa toimintaansa Nokian Pitkäniemessä. Sen erityisosaamista hyödynnetään etenkin vaativien kuntoutussuunnitelmien laatimisessa ja arvioinneissa.

Poliklinikalla käy vuosittain noin 450 kehitysvammaista asiakasta esimerkiksi vuosittaisella seurantakäynnillä. Lisäksi se vastaa Pitkäniemen alueella vaativien erityispalvelujen yksiköissä asuvien 30–40 kehitysvammaisen henkilön kaikista terveyspalveluista. Vuosittaiset seurantakäynnit ja Pitkäniemessä asuvien palvelut jatkuvat pääosin ennallaan.

Jatkossa vammaispalvelujen poliklinikan työntekijät myös tukevat sosiaali- ja terveysasemien ja asumisyksiköiden ammattilaisia, kuten lääkäreitä, hoitajia, fysioterapeutteja ja psykologeja, kehitysvammaisten henkilöiden hoidossa. Tarvittaessa poliklinikan työntekijät jalkautuvat sosiaali- ja terveysasemille, asumisyksiköihin tai asiakkaiden koteihin.

Parempaa tiedonkulkua ja sujuvampaa pääsyä palveluihin

Vuoden 2027 alussa vammaispalvelujen poliklinikka siirtyy ikäihmisten ja vammaisten palvelulinjalta avopalveluihin ja tulee kiinteäksi osaksi terveyspalveluja. Tähän saakka poliklinikka on toiminut sosiaalihuollon alaisuudessa eivätkä esimerkiksi sosiaali- ja terveysasemien lääkärit, hoitajat ja fysioterapeutit ole voineet nähdä poliklinikalla tehtyjä kirjauksia. Siirron myötä tiedonkulku paranee, kun kirjaukset tulevat näkyviin terveydenhuollon potilastietojärjestelmään.

Uudistuksen tavoitteena on parempi hoito ja palvelujen yhdenvertaisuus, ei säästöjen tavoittelu. Tavoitteena on myös parantaa palvelujen saatavuutta sekä yksinkertaistaa palveluihin hakeutumista. Vammaispalvelujen poliklinikan rekrytointivaikeudet ja pula kehitysvammaisuuteen perehtyneistä lääkäreistä ovat vaikeuttaneet palvelujen yhdenvertaista tarjoamista. Tämän vuoksi kehitysvammaiset henkilöt ovat jo pitkään saaneet palvelunsa pääosin sosiaali- ja terveysasemilta – nyt asemille tuodaan myös aiempaa vahvemmin kehitysvammaisten henkilöiden kohtaamisessa ja hoidossa tarvittavaa erityisosaamista.

Uudistuksen taustalla on myös uusi vammaispalvelulainsäädäntö, joka korostaa vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta ja palvelujen järjestämistä yksilöllisen tarpeen perusteella diagnoosista riippumatta.

Uudistus ei vaikuta sosiaalihuollon palveluihin. Kehitysvammaiset henkilöt saavat ne jatkossakin vammaissosiaalityöstä.

Vammaisneuvosto ja henkilöstö osallistuvat valmisteluun

Vammaisneuvostolle järjestettiin marraskuussa työpaja kehitysvammaisten henkilöiden terveyspalveluista. Mukaan oli kutsuttu myös ikääntyneiden ihmisten ja vammaisten valiokunnan jäseniä. Vammaisneuvosto tuo valmisteluun kehitysvammaisten henkilöiden, heidän läheistensä ja palvelujen käyttäjien näkökulmia ja erityistarpeita.

Uudistuksen valmisteluun osallistuu myös vammaispalvelujen poliklinikan sekä sosiaali- ja terveysasemien vastaanottopalvelujen henkilöstöä omassa työpajassaan.