SSO Suomen kärkijoukkoon ihmisläheisenä työpaikkana – toinen sija HumanPower26-kilpailussa
27.11.2026 12:17:52 EET | Suur-Seudun Osuuskauppa SSO | Tiedote
Suur-Seudun Osuuskauppa SSO sijoittui toiseksi HumanPower26-kilpailun Ihmisläheisin työpaikka -kategoriassa noin 400 kilpailijan joukosta. Menestystä täydensi toimitusjohtaja Tapio Finérin toinen sija Ihmisläheisin johtaja -kategoriassa yli 250 henkilöä työllistävien organisaatioiden sarjassa. Palkinnot jaettiin eilen Helsingin Pörssitalossa HumanPower26-gaalassa.
HumanPower palkitsee suomalaisen työelämän toimijoita, joiden arjessa ihmisläheisyys, hyvä työntekijäkokemus ja korkea suorituskyky vahvistavat toisiaan. SSO:ssa menestys nähdään tunnustuksena vuosia jatkuneelle yhteiselle työlle kulttuurin ja johtamisen kehittämiseksi.
– Tämä tuntuu erityisen hienolta, koska olemme panostaneet kulttuuriin ja johtamiseen jo usean vuoden ajan. Kulttuuri syntyy kuitenkin arjessa: siitä, miten kohtaamme toisemme, autamme kaveria ja teemme töitä yhteisten tavoitteiden eteen. Iso kiitos tästä kuuluu koko henkilökunnallemme – te teette SSO:n kulttuurin joka päivä, sanoo toimitusjohtaja Tapio Finér.
Kulttuuria rakennetaan yhdessä
SSO:ssa yrityskulttuuria on kehitetty suunnitelmallisesti vuodesta 2020 lähtien muun muassa johtamisen valmennuksilla, henkilöstökyselyillä, Sinä olet tärkeä -kiertueella ja kulttuurikahveilla sekä yhdessä rakennetuilla kulttuurin ja johtamisen käsikirjoilla. Ajatus on ollut selvä: kulttuuria ei rakenneta henkilöstölle, vaan yhdessä henkilöstön kanssa.
– Ihmisläheisyys ei tarkoita tavoitteista tinkimistä. Kun ihminen kokee tulevansa kuulluksi ja arvostetuksi ja voi käyttää vahvuuksiaan, syntyy myös parempia tuloksia, Finér sanoo.
Palkitsemisraati kiitti arvioinnissaan erityisesti SSO:n työtä nuorten työllistämiseksi. Viime kesänä SSO tarjosi vakiintuneiden noin 450 kesätyöpaikan lisäksi 100 uutta kesätyöpaikkaa, eli kaikkiaan töitä yli 550 nuorelle.
Työ näkyy henkilöstön kokemuksessa
SSO:n työtyytyväisyysindeksi TYT on noussut lähes kymmenellä yksiköllä 77:ään, mikä on osuuskaupan korkein tulos kymmeneen vuoteen. Myös kesätyöntekijäkokemusta mittaava eNPS nousi kesällä ennätykselliseen 76:een.
– Vain 15 prosenttia suomalaisista yrityksistä yltää TYT-mittauksessa tälle tasolle, joten olemme saavutuksesta äärimmäisen ylpeitä. Kulttuuri ei tule koskaan valmiiksi, vaan syntyy joka päivä uudelleen. Haluamme olla työpaikka, jossa jokainen voi tuoda vahvuutensa esiin ja auttaa myös muita onnistumaan, sanoo henkilöstöjohtaja Hanna Somersalo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tapio Finér, toimitusjohtaja, p. 040 540 2006
Hanna Somersalo, henkilöstöjohtaja, p. 044 770 5175
Suur-Seudun Osuuskauppa SSO on läntisellä Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa kahdeksan kunnan alueella toimiva, paikallisten ihmisten omistama kasvava alueosuuskauppa. SSO:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa palveluja ja etuja yli 75 000 asiakasomistajalleen. SSO:n tavoitteena on pysyä kehityksen kärjessä kaikilla toimialoillaan: market- ja tavaratalokaupassa, liikennekaupassa, matkailu- ja ravitsemiskaupassa sekä autokaupassa.
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